Cô gái SN 2002 nhận vé Đại biểu, bay gấp từ Mỹ về và ra lăng Bác xem trọn những điều chưa từng thấy

Mới đây, Vừng (Lê Nam Thuận An, SN 2002) - nữ YouTuber Gen Z nổi tiếng đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi trở thành đại biểu tham dự lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vào ngày 30/8 vừa qua.

Theo đó, Vừng tiết lộ ngay sau khi biết tin mình có vé mời tham dự buổi lễ tổng duyệt, cô bạn đã xin phép nghỉ làm, đặt vé máy bay từ Mỹ trở về Việt Nam gấp. Vừng cũng bày tỏ trên trang cá nhân về vinh dự này: “Đi xem tổng duyệt diễu binh ở Lăng Bác là trải nghiệm xúc động nhất trong đời mình. Biết ơn và tự hào khi là người Việt Nam”.

Vừng hào hứng chia sẻ lại trải nghiệm "có 1-0-2" của bản thân

Trong video của mình, nữ YouTuber chia sẻ chi tiết về hành trình từ khi trời còn tờ mờ sáng. Khoảng 3h, cô bạn đã có mặt ở doanh trại quân đội để cùng lên xe cùng các cô chú bộ đội, đến Quảng trường Ba Đình. Tới địa điểm, toàn bộ các đại biểu sẽ đều phải kiểm tra an ninh sau đó tìm theo đúng số ghế đã được in trên thiệp mời để ổn định chỗ ngồi.

Điều khiến Vừng ấn tượng chính là khu vực ghế ngồi rộng rãi, được xếp cẩn thận, chỉn chu. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu tham dự sẽ được chuẩn bị sẵn một chiếc túi, bên trong có chứa tất cả những món đồ cần thiết như mũ, áo mưa, quạt,... Tất cả đều được thiết kế riêng, có logo kỷ niệm A80 để mọi người có thể giữ lại làm kỷ niệm sau này.

Là đại biểu tham dự chương trình, cô bạn cũng xuất phát từ 3h sáng để có mặt tại Quảng trường Ba Đình

Khung cảnh bên trong khiến nữ YouTuber Gen Z bất ngờ bởi cũng là lần đầu được trải nghiệm

Ngoài những điều đó, hàng loạt những khoảnh khắc dễ thương khác cũng được Vừng chia sẻ trong clip của mình. Cô bạn bày tỏ cảm xúc hào hứng khi được đón bình minh tại Lăng Bác cùng với hàng nghìn người. Chưa kể, có những điều còn không được thấy trên TV như việc các đồng chí Phòng cháy chữa cháy đứng vỗ tay hát tặng, cổ động tinh thần cho tất cả mọi người.

Mọi khoảnh khắc dễ thương đều được Vừng ghi lại trọn vẹn

Bắt đầu vào chương trình chính thức, Vừng liên tục thể hiện sự bất ngờ, ấn tượng từ màn này sang màn khác. “Mở đầu bằng màn rước đuốc truyền thống để khai mạc, lúc này lòng mình đang bồi hồi thì vỡ òa luôn vì thấy dàn trực thăng, máy bay trên trời. Quá đẹp luôn mọi người! Các đại biểu tham dự chương trình đều được phát cờ, ảnh Bác để cùng hòa chung không khí. Mình đã bay từ nước ngoài về để xem chương trình nên thực sự không rời mắt một phút nào”, Vừng chia sẻ trong video.

Cô bạn cũng khẳng định chiếc view tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự mãn nhãn khi có thể chiêm ngưỡng từng khối diễu binh, diễu hành đi qua. Thậm chí, Vừng tập trung, chăm chú theo dõi đến mức cảm thấy 2 tiếng trôi qua rất nhanh và mong muốn được xem thêm nhiều lần nữa.

Nữ YouTuber sinh năm 2k2 cũng bày tỏ rằng đây chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất mà cô sẽ kể lại sau này.

Cận cảnh view phía bên trong cho những ai chỉ có thể theo dõi qua màn hình TV

Cho những ai chưa biết, Vừng là một trong số những gương mặt trẻ được ngưỡng mộ với thành tích học tập ấn tượng. Cô từng theo học bằng tú tài quốc tế tại trường United World College Nhật Bản; nhận học bổng từ 6 trường đại học của Mỹ, đặc biệt là suất học bổng toàn phần 7,2 tỷ đồng tại Đại học Cornell - ngôi trường thuộc Ivy League (nhóm 8 trường đại học tư thục hàng đầu tại Mỹ).

Với những thành tích học tập đáng nể, Vừng được nhiều bạn trẻ yêu mến và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống du học sinh của mình. Cô bạn sở hữu kênh YouTube với gần 260.000 người đăng ký và kênh TikTok hơn 375.000 lượt theo dõi.

Trong mắt người xem, Vừng luôn ghi điểm bởi sự thân thiện, vui vẻ và gần gũi. Cô bạn cũng không ngần ngại làm các video về cuộc sống thường ngày, cách bản thân học tập, nắm bắt cơ hội nghề nghiệp và truyền cảm hứng, lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng mạng.

Vừng là nữ YouTuber Gen Z được nhiều bạn trẻ yêu mến