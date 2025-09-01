Nếu bạn thật sự giỏi quản lý tiền bạc, 6 thứ này sẽ không xuất hiện trong nhà bạn

Cách bạn quản lý tiền không chỉ thể hiện qua số dư trong tài khoản ngân hàng, mà còn bộc lộ ngay trong lối sống và những gì bạn để xuất hiện trong ngôi nhà của mình. Thói quen mua hoặc từ chối mua của bạn nói lên nhiều điều hơn bất kỳ bản sao kê nào.

Người thật sự thông minh về tài chính hiểu rằng, ngay cả những món đồ tưởng chừng vô hại cũng có thể âm thầm “bào mòn” túi tiền, vì vậy họ luôn cẩn trọng với từng thứ mang vào nhà.

Với họ, mọi khoản chi tiêu đều phải hợp lý trong dài hạn. Nếu bạn thật sự là một “cao thủ” trong việc quản lý tiền bạc, bạn sẽ không bao giờ thấy 6 thứ dưới đây trong ngôi nhà của mình.

1. Gói đăng ký hội viên không dùng đến

Chúng ta đều có thể tiết kiệm kha khá mỗi năm chỉ bằng cách hủy bỏ những dịch vụ và hội viên không còn sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được như vậy, trong khi người quản lý tài chính giỏi thì làm ngay.

Họ không phải kiểu “tiết kiệm” tuyệt đối, nhưng luôn có nguyên tắc rõ ràng, cái gì không dùng thường xuyên thì sẽ huỷ bỏ dịch vụ. Họ sẽ không để một tài khoản xem phim bị quên lãng hay thẻ tập gym không sử dụng âm thầm rút tiền hàng tháng.

2. Tủ lạnh chất đầy đồ hỏng, đồ thừa

Lãng phí thực phẩm chính là lãng phí tiền bạc. Người biết quản lý chi tiêu sẽ không bao giờ để tủ lạnh chật cứng thức ăn thiu hỏng.

Người thông minh trong quản lý tài chính chỉ mua những gì chắc chắn sẽ dùng và đảm bảo ăn hết trước khi hỏng. Với họ, lên kế hoạch bữa ăn hợp lý không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn tránh thói quen mua nhiều nhưng lại bỏ phí.

3. Nhiều đồ trang trí không cần thiết

Một ngôi nhà đẹp không đồng nghĩa với việc phải chất đầy đồ trang trí. Người biết giữ tiền sẽ thấy hài lòng chỉ với vài món điểm nhấn, thay vì một tá gối ôm hay cây cảnh khắp mọi ngóc ngách. Với họ, “ít mà chất” vừa tiết kiệm vừa giữ không gian gọn gàng.

Họ biết cách sáng tạo để biến những món đồ cơ bản thành phong cách mà không cần chi tiêu quá đà. Ngược lại, quá nhiều đồ đạc chỉ khiến ngôi nhà lộn xộn và ví tiền hao hụt nhanh chóng.

4. Quần áo mua nhưng chưa từng mặc

Một cái tủ quần áo có thể “thể hiện” ngay bạn có giỏi quản lý tiền bạc hay không. Nếu phần lớn quần áo đều đã được mặc, đó là dấu hiệu bạn tiêu dùng thông minh. Nhưng nếu tủ đầy ắp đồ mới, còn nguyên nhãn mác, rõ ràng bạn chỉ mua vì thích chứ không hề dùng tới.

Trong mắt người biết giữ tiền, đây là sự lãng phí. Người có tư duy tài chính tốt sẽ tận dụng những món đồ mình mua. Nếu không dùng, họ sẵn sàng cho đi hoặc quyên góp. Họ còn sáng tạo khi “tái chế” quần áo cũ thành món mới, biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành giá trị mới.

5. Mỹ phẩm bỏ quên, không dùng

Khi phải cân đối ngân sách, người thông minh trong quản lý tài chính sẽ chỉ chọn mỹ phẩm vừa hiệu quả, vừa kinh tế và chắc chắn sẽ dùng đến. Trong khi đó, nhiều người lại dễ dàng mua một loạt sản phẩm rồi để nguyên trong tủ nhà tắm, không đụng tới trong nhiều tháng.

6. Phí phạt trả chậm, hoá đơn quá hạn

Trong nhà của một người biết quản lý tài chính, bạn sẽ không bao giờ thấy những hóa đơn chưa trả hoặc phí trễ hạn. Họ luôn ưu tiên thanh toán đúng hạn, thậm chí trả trước để tránh phát sinh phí phạt.

Thực tế, không phải ai cũng quản lý tiền bạc tốt như vậy. Nhiều người buộc phải chia nhỏ hóa đơn để trả dần, hoặc đơn giản là không đủ khả năng thanh toán.

