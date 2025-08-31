2 con giáp sắp gặp thời đổi vận, bước vào giai đoạn phát đạt, tiền bạc dư dả, 1 con giáp thận trọng

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu thường là những người tài năng nhưng lại rất kiệm lời, không thích khoe mẽ về bản thân. Trong cuộc sống, con giáp này dù giàu có nhưng lại rất giản dị, hay giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Là một trong những con giáp ổn định và có cuộc sống dư dả bậc nhất trong tháng 7 âm, tuy nhiên sắp tới mới là giai đoạn vượng phát của tuổi Sửu. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Sửu sẽ là con giáp viên mãn bậc nhất khi có sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc dồi dào. Nguồn thu đa dạng và tăng liên tục giúp đảm bảo họ có cuộc sống vô cùng thoải mái. Ngoài ra, tuổi Sửu cũng gặp thuận lợi trong các mối quan hệ nói chung và chuyện tình cảm nói riêng.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là mẫu con giáp thông minh, vui vẻ, hài hước nên thường có nhiều bạn bè. Họ cũng có nhiều tài lẻ và thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Cũng giống như tuổi Sửu, tháng 7 âm cũng đang là giai đoạn dễ chịu với tuổi Tỵ. Song sắp tới, con giáp này mới thực sự bước vào giai đoạn hoàng kim của họ. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Tỵ sẽ liên tục đón tin tốt lành, từ chuyện công việc cho đến sức khỏe và chuyện tình cảm, gia đình. Điều này giúp tuổi Tỵ nằm trong số những con giáp giàu có và viên mãn nhất trong tháng 8 âm, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự nghiêm túc, chân thành và tử tế. Trong công việc, họ luôn cầu thị, chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Còn trong cuộc sống, người tuổi Tuất được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Tỵ sắp đón nhiều tin vui trong tháng 8 âm thì tuổi Tuất lại là con giáp cần phải thận trọng. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, hung cát đan xen, con giáp này cần tránh những thay đổi đột ngột trong công việc. Đứng trước mỗi quyết định, hãy cân nhắc thật kỹ. Ngoài ra, tuổi Tuất cần đề phòng bạn xấu và cẩn thận chuyện tiền nong để tránh thất thoát tài chính.

