3 con giáp này không nên mặc nhiều màu đen trong tháng cô hồn

Trong quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là tháng cô hồn, khi cửa âm mở ra, năng lượng âm dễ tràn ngập dương gian. Đây là lúc con người dễ chịu tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh, nhất là với những người vốn đã mang mệnh hoặc tính cách dễ cảm ứng với trường khí không tốt.

Trong số 12 con giáp, có 3 tuổi được cho là kỵ màu đen trong tháng cô hồn. Việc mặc quá nhiều sắc đen không chỉ khiến tinh thần u ám mà còn làm giảm năng lượng tích cực, vô tình thu hút sự rắc rối. Nếu bạn thuộc một trong 3 con giáp này, hãy chú ý điều chỉnh trang phục, ưu tiên các màu sắc tươi sáng, trung tính để cân bằng khí vận.

1. Tuổi Mão: Tâm trạng bất ổn, dễ bị thị phi bủa vây

Người tuổi Mão vốn nhạy cảm, giàu tình cảm và dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Trong tháng cô hồn, trường khí âm vượng khiến họ dễ rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, thậm chí suy nghĩ tiêu cực. Màu đen vốn đại diện cho sự bí ẩn, tĩnh lặng và đôi khi là u tối. Khi tuổi Mão khoác lên mình màu này quá nhiều trong tháng 7 Âm lịch, họ dễ rơi vào vòng xoáy cảm xúc buồn bã, tự ti, khó tìm được sự lạc quan.

Ngoài ra, phong thủy cho rằng màu đen trong tháng cô hồn có thể khiến tuổi Mão dễ vướng phải thị phi, hiểu lầm trong công việc lẫn đời sống. Một lời nói vô tình cũng có thể bị bóp méo, biến thành chuyện rắc rối. Vì vậy, tốt nhất người tuổi Mão nên hạn chế chọn quần áo màu đen khi đi gặp gỡ bạn bè, đối tác trong thời gian này.

Lời khuyên phong thủy: Người tuổi Mão nên chọn màu xanh lá (tượng trưng cho sự sinh trưởng, sức sống) hoặc màu trắng (thuần khiết, thanh thản). Những gam màu này sẽ giúp cân bằng năng lượng, mang lại tâm thế thoải mái, đồng thời củng cố vận khí trong các mối quan hệ.

2. Tuổi Dậu: Dễ hao tài, khó giữ tiền bạc

Người tuổi Dậu nổi tiếng chăm chỉ, cầu toàn và có phần bảo thủ. Họ thường đặt nặng chuyện tiền bạc và sự ổn định. Tuy nhiên, tháng cô hồn lại là giai đoạn tuổi Dậu dễ gặp rắc rối về tài chính. Những quyết định đầu tư, mua bán trong tháng này có thể không như ý, thậm chí hao hụt.

Màu đen, nếu được sử dụng quá nhiều, sẽ làm năng lượng tài lộc của tuổi Dậu thêm trì trệ. Nó khiến họ dễ rơi vào trạng thái “tiền ra nhiều hơn tiền vào”, hoặc cảm giác nặng nề, bi quan trong chuyện tài chính. Từ góc nhìn phong thủy, màu đen là biểu tượng của Thủy, khi kết hợp với trường khí âm tháng cô hồn có thể khiến sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dậu bị “dìm xuống”.

Lời khuyên phong thủy: Người tuổi Dậu nên chọn các gam màu vàng hoặc be - tượng trưng cho hành Thổ, giúp ổn định năng lượng và giữ chân tài lộc. Đồng thời, nếu tham gia các buổi lễ cúng Rằm tháng 7, họ có thể chọn mặc thêm sắc đỏ nhẹ hoặc hồng pastel để tăng thêm may mắn, hóa giải năng lượng âm.

3. Tuổi Hợi: Tình cảm dễ gặp trắc trở

Tuổi Hợi vốn được đánh giá là hiền lành, giàu tình cảm, thích sự bình yên. Nhưng chính vì quá chân thành nên họ thường bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Trong tháng cô hồn, người tuổi Hợi dễ rơi vào cảnh hiểu lầm, cãi vã với người thân, bạn đời.

Việc mặc nhiều màu đen trong giai đoạn này càng khiến năng lượng tình cảm của tuổi Hợi thêm u ám. Họ dễ trở nên lạnh lùng, khép kín và thiếu sự cởi mở với người xung quanh. Mối quan hệ vốn cần sự chia sẻ, nếu lại thêm sắc đen bao phủ, vô tình trở thành rào cản, khiến tình cảm gặp sóng gió.

Lời khuyên phong thủy: Người tuổi Hợi nên chọn màu hồng, cam hoặc xanh dương nhạt. Đây là những sắc màu nhẹ nhàng, tươi sáng, giúp mở lòng và tăng cường năng lượng tích cực. Nếu phải tham gia những buổi gặp gỡ quan trọng, tuổi Hợi có thể kết hợp phụ kiện ánh kim (vàng, bạc) để thu hút may mắn và cân bằng cảm xúc.

Vì sao màu sắc quan trọng trong tháng cô hồn?

Theo phong thủy, màu sắc không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trường năng lượng quanh con người. Mỗi màu đại diện cho một hành trong ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ). Khi mặc lên người, màu sắc tương tác với mệnh của chủ thể, đồng thời chịu ảnh hưởng từ trường khí của thời gian và không gian.

Tháng cô hồn là lúc năng lượng âm mạnh, nên các gam màu tối, đặc biệt là màu đen dễ khiến con người cảm thấy nặng nề, mất cân bằng. Với những con giáp vốn đã nhạy cảm với trường khí này, việc mặc nhiều màu đen chẳng khác nào “cộng hưởng” sự u ám, vô tình hút thêm xui rủi.

Ngược lại, màu sáng, tươi mới giúp nâng cao năng lượng dương, mang đến sự thoải mái, tự tin và thu hút may mắn. Đó cũng là lý do người xưa thường khuyên nên thắp đèn sáng, mặc quần áo sáng màu trong tháng 7 Âm lịch để tăng cường sinh khí.

Phong thủy đời sống không phải là mê tín, mà là sự quan sát lâu dài về mối quan hệ giữa con người và môi trường. Trong tháng cô hồn, người tuổi Mão, tuổi Dậu và tuổi Hợi nên lưu ý hạn chế mặc nhiều màu đen. Thay vào đó, hãy chọn cho mình những gam màu sáng, nhẹ nhàng, vừa giúp bản thân thêm tự tin, vừa thu hút nguồn năng lượng tích cực.

Điều quan trọng nhất vẫn là giữ tâm an, sống thiện, làm nhiều việc tốt. Bởi màu sắc chỉ là một phần hỗ trợ, còn vận khí lâu dài được quyết định bởi chính cách ta gieo trồng nhân duyên trong đời.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)