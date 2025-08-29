Trong nhà có 4 nơi càng trống người càng thịnh, làm ngược lại coi chừng nghèo không còn cái nịt!

Khi sửa nhà hoặc mua nhà mới, hầu hết mọi người đều muốn lắp thêm thật nhiều tủ và kệ để tăng chỗ chứa đồ. Nhưng thực tế sau khi dọn về ở, chúng ta lại thấy dường như chẳng bao giờ đủ chỗ. Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, đồ đạc cứ mỗi ngày một nhiều, dọn hoài cũng không hết. Tuy nhiên, ít ai biết rằng có 4 khu vực trong nhà nên được "để trống", càng ít bày bừa đồ đạc sẽ càng mang lại sự thoải mái, thậm chí còn giúp vận khí gia đình hanh thông.

1. Khu vực cửa ra vào

Cửa chính và phần sảnh trước nhà chính là bộ mặt của gia đình. Mỗi ngày chúng ta đều đi qua, khách đến chơi cũng nhìn thấy đầu tiên. Nếu khu vực này chất đầy giày dép, áo khoác, thùng rác hay đồ đạc linh tinh thì không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác bừa bộn, nặng nề ngay khi vừa bước vào. Một lối vào sáng sủa, sạch sẽ sẽ giúp tâm trạng dễ chịu hơn và để lại ấn tượng gọn gàng cho khách. Vì vậy, gia chủ nên thường xuyên dọn dẹp khu vực này, giày dép xếp ngay ngắn, đồ không cần thiết bỏ đi, giữ lối đi thông thoáng thì tài khí cũng dễ dàng lưu thông.

2. Phòng khách

Phòng khách là nơi sinh hoạt chung, vừa để gia đình quây quần vừa để tiếp khách. Thế nhưng nhiều nhà lại biến chỗ này thành kho chứa: nào là đồ trang trí, đồ chơi trẻ em, cây cảnh chiếm diện tích, thậm chí chất cả đồ linh tinh. Hậu quả là không gian trở nên chật chội, kém tinh tế và khó tạo cảm giác thư giãn. Phòng khách vốn được xem như "bộ mặt thứ hai" của căn nhà, do đó càng gọn gàng càng tốt. Một không gian sạch sẽ, sáng sủa giúp gia chủ thoải mái, khách ghé thăm cũng dễ chịu, không khí trong nhà vì thế cũng thêm hòa thuận.

3. Phòng ngủ

Phòng ngủ quyết định trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe. Nhiều người thích đặt thật nhiều chậu cây, thú nhồi bông hoặc để laptop, điện thoại ngay cạnh giường. Thực tế, cây xanh ban đêm hầu như không quang hợp, chúng hấp thụ oxy và thải ra CO2 nên nếu đặt quá nhiều trong phòng kín sẽ làm không khí kém trong lành. Các thiết bị điện tử phát ánh sáng xanh gây rối loạn nhịp sinh học và ảnh hưởng giấc ngủ. Thú nhồi bông thì dễ bám bụi và tích tụ vi khuẩn, không tốt cho đường hô hấp. Vì vậy phòng ngủ nên tối giản, chỉ giữ những vật dụng thật cần thiết, không khí càng thoáng càng dễ ngủ ngon.

4. Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh vốn là nơi ẩm ướt và dễ sinh vi khuẩn. Nhiều gia đình hay đặt chổi, xô chậu, giẻ lau ở góc sàn để tiện sử dụng. Thói quen này sẽ vô tình khiến sàn nhà luôn bí bách, tạo môi trường cho nấm mốc và mùi khó chịu phát triển. Giải pháp tốt hơn là dùng giá treo, móc tường hoặc kệ gắn cao để chứa đồ, giữ sàn trống, vừa dễ lau chùi vừa giúp không gian thông thoáng. Một phòng tắm sạch sẽ và khô ráo không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp gia đình cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi sử dụng.

Theo Toutiao