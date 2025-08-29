Hồ Ngọc Hà khoe một ngày làm mẹ, netizen chỉ nhìn thấy căn bếp tiền tỷ sáng bừng

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải một đoạn clip ghi lại một ngày cùng các con. Những thước phim bình dị như chuẩn bị bữa sáng, đưa con đến trường… lại khiến cộng đồng mạng "bùng nổ" bàn luận. Ai nấy đều xuýt xoa trước sự cân bằng của cô giữa vai trò nghệ sĩ và người mẹ. Một điều cũng gây chú ý không kém là không gian bếp nơi Hà Hồ nấu ăn. Xuất hiện trong clip chỉ vài giây nhưng góc bếp trăm triệu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Hà Hồ hiếm hoi khoe "một ngày bình thường" của mình
Căn bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng gam trắng chủ đạo điểm xuyết viền vàng ánh kim sang trọng, mang lại cảm giác vừa thanh thoát vừa đẳng cấp. Hệ thống tủ âm tường cao kịch trần giúp tối ưu diện tích và tạo cảm giác gọn gàng, tinh tế. Góc "trái tim" nhà Hà Nồ có đầy đủ các thiết bị bếp, lò nướng, máy pha cà phê đều thuộc dòng cao cấp, mang lại sự tiện nghi chẳng khác gì một khách sạn hạng sang.
Đảo bếp là nơi Hồ Ngọc Hà thường chuẩn bị bữa sáng cho các con. Chiếc bàn đá sáng màu bóng mịn kết hợp với hoa tươi được cắm gọn gàng trong lọ thủy tinh, biến căn bếp trở thành góc chill nhẹ nhàng chứ không chỉ đơn thuần là nơi nấu nướng. Cách sắp xếp tinh tươm, sạch sẽ cùng ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ ô cửa phía sau càng làm toát lên "vibe" của một căn bếp trong mơ.
Trước đó, Hà Hồ cũng từng có vài lần hiếm hoi khoe góc bếp của mình. Trong căn biệt thự ven sông rộng lớn tại TP.HCM, khu vực bếp chiếm diện tích khá thoáng, được thiết kế theo phong cách mở để kết nối với không gian sinh hoạt chung. Nhìn qua hình ảnh có thể thấy bàn đảo rộng rãi, hệ thống tủ bếp cao kịch trần và trang bị đầy đủ máy hút mùi, máy rửa chén, bếp điện từ hiện đại, nhặt sơ sơ vài món cũng tính được giá gần nửa tỷ đồng.
Điểm đặc biệt là bếp luôn được giữ trong tình trạng gọn gàng, ngăn nắp, phản ánh đúng tính cách chỉn chu và thói quen yêu thích sự tối giản của "nữ hoàng giải trí". Nhờ vậy, dù ngôi nhà đồ sộ nhưng căn bếp không hề lạnh lẽo mà ngược lại, trở thành không gian ấm áp, nơi gia đình cô quây quần sau những giờ làm việc bận rộn.
Các thiết bị bếp hiện đại như của Hồ Ngọc Hà: