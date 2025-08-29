Hồ Ngọc Hà khoe một ngày làm mẹ, netizen chỉ nhìn thấy căn bếp tiền tỷ sáng bừng

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải một đoạn clip ghi lại một ngày cùng các con. Những thước phim bình dị như chuẩn bị bữa sáng, đưa con đến trường… lại khiến cộng đồng mạng "bùng nổ" bàn luận. Ai nấy đều xuýt xoa trước sự cân bằng của cô giữa vai trò nghệ sĩ và người mẹ. Một điều cũng gây chú ý không kém là không gian bếp nơi Hà Hồ nấu ăn. Xuất hiện trong clip chỉ vài giây nhưng góc bếp trăm triệu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Hà Hồ hiếm hoi khoe "một ngày bình thường" của mình

Căn bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng gam trắng chủ đạo điểm xuyết viền vàng ánh kim sang trọng, mang lại cảm giác vừa thanh thoát vừa đẳng cấp. Hệ thống tủ âm tường cao kịch trần giúp tối ưu diện tích và tạo cảm giác gọn gàng, tinh tế. Góc "trái tim" nhà Hà Nồ có đầy đủ các thiết bị bếp, lò nướng, máy pha cà phê đều thuộc dòng cao cấp, mang lại sự tiện nghi chẳng khác gì một khách sạn hạng sang.

Đảo bếp là nơi Hồ Ngọc Hà thường chuẩn bị bữa sáng cho các con. Chiếc bàn đá sáng màu bóng mịn kết hợp với hoa tươi được cắm gọn gàng trong lọ thủy tinh, biến căn bếp trở thành góc chill nhẹ nhàng chứ không chỉ đơn thuần là nơi nấu nướng. Cách sắp xếp tinh tươm, sạch sẽ cùng ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ ô cửa phía sau càng làm toát lên "vibe" của một căn bếp trong mơ.

Trước đó, Hà Hồ cũng từng có vài lần hiếm hoi khoe góc bếp của mình. Trong căn biệt thự ven sông rộng lớn tại TP.HCM, khu vực bếp chiếm diện tích khá thoáng, được thiết kế theo phong cách mở để kết nối với không gian sinh hoạt chung. Nhìn qua hình ảnh có thể thấy bàn đảo rộng rãi, hệ thống tủ bếp cao kịch trần và trang bị đầy đủ máy hút mùi, máy rửa chén, bếp điện từ hiện đại, nhặt sơ sơ vài món cũng tính được giá gần nửa tỷ đồng.

Chiếc bếp từ có giá gần 56.8 triệu đồng, thuộc thương hiệu Đức Miele. Bếp có 4 vùng nấu, được làm từ mặt kính ceramic và khung là thép không gỉ. Điểm đặc biệt của món đồ này là chức năng tự động ngắt an toàn để tránh nguy hiểm nếu nấu trong thời gian dài.



Căn bếp có tới 2 chiếc máy hút mùi âm bàn trị giá gần 200 triệu đồng/máy thuộc thương hiệu Gaggenau cũng của Đức. Chiếc máy này có thể thu gọn thông minh khi không dùng đến để không gian rộng và thoáng hơn. Với dạng kéo ra/vào như ray trượt, máy hút mùi Hà Hồ sử dụng có thể kết hợp với tất cả khác loại bếp.

Máy rửa bát được vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý "tất tay" cho hãng Gaggenau, đầu tư hẳn gần 100 triệu đồng. Món đồ này có giá cao vì được thiết kế với 8 chương trình rửa, trong đó rửa hấp giúp diệt vi khuẩn và làm sạch bát đĩa. Bên cạnh đó còn có hệ thống đèn LED và công nghệ của zeolit giúp nâng cao hiệu quả sấy khô và giảm tiêu thụ năng lượng. Máy còn có thể kết nối Wifi để điều khiển bằng điện thoại.

Điểm đặc biệt là bếp luôn được giữ trong tình trạng gọn gàng, ngăn nắp, phản ánh đúng tính cách chỉn chu và thói quen yêu thích sự tối giản của "nữ hoàng giải trí". Nhờ vậy, dù ngôi nhà đồ sộ nhưng căn bếp không hề lạnh lẽo mà ngược lại, trở thành không gian ấm áp, nơi gia đình cô quây quần sau những giờ làm việc bận rộn.



