5 đôi giày êm như mây, tôn chân dài đỉnh như hack

Trong môi trường công sở, giày cao gót gần như đã trở thành "đồng phục ngầm" của phái đẹp. Nhưng nếu chị em không quen với cảm giác chênh vênh hay muốn đôi chân được thoải mái cả ngày thì hoàn toàn có thể chọn những kiểu giày dép vừa thanh lịch vừa tôn dáng chẳng kém. Dưới đây là 5 gợi ý thay thế giày cao gót mà nàng công sở nào cũng nên thử.

1. Giày bệt búp bê

Đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, giày bệt mũi nhọn là lựa chọn an toàn cho mọi cô gái chốn văn phòng. Form dáng gọn gàng, phần mũi nhọn tinh tế giúp kéo dài đôi chân, tạo cảm giác cao ráo và thanh thoát không kém gì giày cao gót. Đặc biệt, item này còn cực kỳ dễ phối cùng các kiểu outfit từ váy suông, quần culottes đến quần jeans công sở.

Điểm cộng lớn nhất của giày bệt là sự thoải mái, bạn có thể di chuyển cả ngày, chạy deadline tứ phương hay đi họp mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Một đôi flats màu nude, đen hoặc be chính là cứu tinh trong những ngày không muốn đi giày cao gót nhưng vẫn phải xuất hiện thật chỉn chu.





2. Giày loafer

Nếu giày đế bệt mang lại sự nữ tính thì loafer lại đại diện cho sự cá tính và hiện đại. Đây là kiểu giày được các fashionista công sở cực kỳ ưa chuộng nhờ sự thanh lịch pha chút menswear. Loafer có phần đế thấp, dáng cứng cáp, phù hợp với những bộ suit, áo sơ mi hay quần tây.

Điểm thú vị là loafer không hề già dặn như nhiều người nghĩ. Với chất liệu da bóng, nhung hay màu sắc trung tính như be, trắng, nâu, đen, kiểu giày này có thể trở thành điểm nhấn biến outfit công sở từ bình thường thành sành điệu mà chân đi vẫn êm, không sợ đau.





3. Giày slingback đế thấp

Slingback chính là phiên bản "chị em họ" nhưng dễ chịu hơn của giày cao gót. Với thiết kế quai hậu hở gót và phần gót thấp (kitten heels hoặc block heels), đôi giày này vừa nữ tính, vừa không bị đau chân nên cũng là lựa chọn hoàn hảo cho những nàng muốn có "vibe" tiểu thư đi làm.

Hơn nữa, slingback có thể kết hợp linh hoạt với hầu hết trang phục công sở, từ chân váy midi, váy chữ A cho đến quần âu. Nếu giày đế bệt mang đến sự đơn giản thì slingback lại giúp bạn thêm vài phần sang chảnh mà vẫn đi lại dễ dàng suốt 8 tiếng làm việc.





4. Sandals quai mảnh

Vào những ngày nóng, sandals quai mảng là lựa chọn "giải nhiệt" lý tưởng. Với thiết kế thoáng nhẹ, phần quai mảnh tinh tế ôm lấy bàn chân, kiểu giày này giúp đôi chân trông thanh thoát mà vẫn thoải mái khi di chuyển. Đặc biệt, sandals có phần gót vuông thấp hoặc gót block chỉ vài cm cũng giúp bạn trông sang hơn mà không bị đau chân và khó đi như giày cao gót truyền thống.

Điểm cộng của sandals quai ngang mảnh là tính linh hoạt trong phối đồ. Chị em có thể diện cùng váy suông, chân váy bút chì hay quần âu đều được. Còn sau giờ làm, chỉ cần mix cùng váy maxi hoặc quần jeans là đã có ngay outfit dạo phố xinh xắn.





5. Giày sneakers trắng

Cuối cùng là 1 lựa chọn được hầu hết các nàng công sở ưa chuộng là giày sneakers trắng. Với thiết kế gọn gàng, màu sắc trung tính, đôi giày này có thể đồng hành cùng đủ loại outfit từ quần tây, váy midi cho đến jeans năng động. Sự tối giản của sneakers trắng giúp bạn trông trẻ trung, hiện đại mà không hề kém phần chuyên nghiệp.

Một ưu điểm "không đối thủ" của sneakers chính là độ thoải mái. Dù phải di chuyển liên tục cũng không sợ ê chân. Chỉ cần chọn dáng slim-fit, tránh những kiểu quá hầm hố, sneakers trắng sẽ trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho nàng công sở muốn vừa năng động vừa thanh lịch.







