Lễ này du lịch xả hơi hay ở nhà chill, ShopeeVIP đều có cách chiều

Trợ thủ đắc lực cho hội mê xê dịch

"Với mình, dù chỉ đi chơi vài ngày, quần áo, phụ kiện vẫn phải được chuẩn bị tươm tất". Đó là chia sẻ của Gia Linh, 27 tuổi, hiện làm việc tại Đà Nẵng. Cô nàng đã lên kế hoạch trước cả tháng cho chuyến đi Phú Quốc cùng gia đình trong dịp Lễ này.

Việc chuẩn bị cho một chuyến đi thực tế tốn không ít thời gian và tiền bạc. Quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện,… món nào cũng phải mua sắm đầy đủ nhưng vẫn muốn tiết kiệm chi phí, nên nhiều người, trong đó có Linh, luôn phải tìm kiếm mã ưu đãi trên sàn thương mại điện tử.

Đi du lịch nhưng vẫn cần tiết kiệm là nhu cầu của nhiều bạn trẻ trong dịp lễ tới.

Giờ đây với Gia Linh, việc chuẩn bị cho chuyến du lịch trở nên đơn giản và tiết kiệm hơn nhờ gói ShopeeVIP. Từ khi đăng ký ShopeeVIP, Linh "săn" thêm nhiều quyền lợi như mã ưu đãi đến 20% được tự động thêm mới mỗi ngày, voucher phí vận chuyển, giao siêu tốc 4h. "Hôm trước mình đặt vài bộ quần áo mới trên Shopee, muốn nhận hàng ngay để tiện sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi. Với ưu đãi vận chuyển trong gói ShopeeVIP, mình chọn được đồ ưng ý với giá tốt lại nhận được hàng trong ngày, thực sự rất tiện lợi", Linh chia sẻ.

Bên cạnh mua sắm đồ dùng, ShopeeVIP còn mang đến lợi ích giúp người dùng có thể tối ưu chi phí đặt vé máy bay, tàu xe, khách sạn hay vé trải nghiệm, xem phim với voucher ShopeePay có sẵn trong gói. Thay vì chờ xếp hàng mua vé vui chơi hay lo lắng khách sạn kín phòng, thành viên ShopeeVIP chỉ cần đặt chỗ online, áp dụng ưu đãi, bấm thanh toán và sẵn sàng tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

Tận hưởng hết mình khi tụ họp tại gia

Với nhiều người, ở nhà nghỉ ngơi, quây quần cùng gia đình hay tụ họp bạn bè mở tiệc tại gia mới là cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhất. Bên cạnh niềm vui cùng nhau sum họp nấu nướng, đặt món ăn giao tận nhà cũng mang đến sự tiện lợi và thêm nhiều lựa chọn cho các gia đình hay hội bạn đông thành viên.

Ngoài mang đến sự tiện lợi hay đa dạng lựa chọn, đặt đồ ăn giao tận nhà giờ đây còn tiết kiệm hơn với voucher ShopeeFood giảm đến 50% cho đơn từ 0 đồng trong gói ShopeeVIP. Các "triệu phú Voucher" của sàn Cam có thể lên sẵn thực đơn theo ý thích, đến ngày mở ShopeeFood chọn món, áp mã ưu đãi từ ShopeeVIP và chờ shipper giao đồ ăn đến tận cửa.

Hội người dùng ShopeeVIP nhận thêm ưu đãi ShopeeFood lên đến 50% cho đơn từ 0 đồng.

Thanh Phong (23 tuổi, nhân viên văn phòng, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ rằng anh thường rủ nhóm bạn thân về nhà ăn uống mỗi dịp lễ. "Bạn bè mình rất hay tụ tập với nhau nhưng khâu chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn thường mất nhiều thời gian. Giờ với voucher ShopeeFood mình nhận được từ khi đăng ký ShopeeVIP, bữa tiệc cho kỳ nghỉ lễ sắp tới chắc chắn sẽ nhanh gọn hơn, mình cũng không phải cân nhắc sắp xếp phân chia việc chuẩn bị cho từng người trong hội bạn như trước", Phong chia sẻ.

Bất kể bạn chọn đi du lịch hay quây quần tại nhà vào dịp lễ này, những ưu đãi đến từ ShopeeVIP đều có thể "chiều lòng" bạn. Chỉ với 29.000 đồng/tháng, người dùng có thể sở hữu hơn 200 mã ưu đãi đa dạng từ giảm giá đơn hàng, freeship, thanh toán dịch vụ, đặt đồ ăn đến voucher độc quyền từ một số thương hiệu.

Không chỉ vậy, thành viên ShopeeVIP chưa từng đăng ký ChatGPT Plus còn có cơ hội trải nghiệm miễn phí 3 tháng ChatGPT Plus, chương trình được triển khai từ ngày 8/8/2025 đến hết ngày 8/11/2025 với số lượng có hạn. Còn chần chờ gì mà không đăng ký trải nghiệm gói ShopeeVIP ngay bây giờ!

