Nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lắp tủ tường trong bếp - đây là lý do khiến tôi hối hận!

Vì sao tủ tường không phải lựa chọn tốt như bạn tưởng?

1. Tạo cảm giác chật chội, ức chế

Bếp nhà tôi khá nhỏ. Sau khi lắp tủ tường, không gian trở nên tối và bí. Mỗi lần nấu ăn tôi luôn thấy nặng nề, thậm chí nhiều lần còn bị va đầu vào cánh tủ. Trong khi đó, bếp của hàng xóm không có tủ tường, ánh sáng lan tỏa tự nhiên, sạch sẽ và thoáng hơn nhiều.

2. Bất tiện khi lấy đồ

Những ngăn trên cao của tủ tường khiến tôi phải kiễng chân, thậm chí dùng ghế để với tới. Nhiều món cất xong còn… quên luôn, đến khi dọn thì đã hết hạn. Lắp tủ tường vô tình biến “tiện lợi” thành “phiền phức”.

3. Tiềm ẩn nguy cơ an toàn

Không ai mong điều xấu xảy ra, nhưng sự thật là tủ treo tường nếu lắp không chắc, lâu ngày vẫn có nguy cơ rơi xuống. Với gian bếp nhỏ, rủi ro này càng khiến tôi thêm lo lắng.

Giải pháp thông minh từ hàng xóm

Sau khi quan sát, tôi nhận ra bếp của hàng xóm tuy không có tủ tường nhưng vẫn cực kỳ tiện lợi nhờ những thiết kế sau:

1. Vách ngăn lưu trữ thay cho tủ tường

Cô ấy chỉ dùng vách ngăn gỗ cố định trên tường để đặt lọ gia vị, chén bát nhỏ. Thiết kế đơn giản, chi phí chưa đến vài triệu nhưng lại gọn gàng, dễ nhìn, dễ lấy.

2. Tủ bếp toàn ngăn kéo

Không gian bên dưới bếp được tận dụng triệt để bằng hệ thống ngăn kéo nhiều tầng:

- Ngăn mỏng để đũa thìa,

- Ngăn vừa cho bát đĩa,

- Ngăn sâu cho nồi niêu xoong chảo.

Mọi thứ đều trong tầm tay, chẳng cần kiễng chân hay trèo ghế.

3. Ngăn kéo ẩn ở chân tủ

Phần ván chân tủ thay vì bịt kín, cô ấy cải tạo thành ngăn kéo để đựng chai lọ, gia vị, thậm chí khăn lau. Nhỏ nhưng “có võ”, giúp tiết kiệm không gian đáng kể.

Bài học rút ra

Lắp tủ tường trong bếp không chỉ tốn kém mà còn tạo nhiều bất tiện. Trong khi đó, thiết kế mở, ngăn kéo thông minh và tận dụng từng góc nhỏ mới thực sự mang lại:

- Không gian thoáng sáng hơn

- Chi phí rẻ hơn nhiều

- Sử dụng tiện lợi hàng ngày

Nếu được quay lại, tôi chắc chắn sẽ từ bỏ ý định lắp tủ tường và học theo hàng xóm. Một căn bếp không cần xa hoa, chỉ cần tiện dụng và dễ sống – đó mới là “sự sang trọng đích thực”.