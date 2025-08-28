Tháng cô hồn không phải màu nào cũng mặc: 3 con giáp này cần đặc biệt lưu ý

Người xưa quan niệm tháng cô hồn là lúc “cửa âm mở ra”, vong linh được thả tự do nên dễ tạo ra năng lượng xung khắc. Không chỉ cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, lễ cúng hay cách sinh hoạt, mà màu sắc trang phục trong tháng này cũng có thể tác động đến trường khí cá nhân. Chọn đúng màu sẽ giúp thu hút bình an, nhưng vô tình khoác lên mình gam màu kiêng kỵ lại có thể khiến vận khí chao đảo.

Đặc biệt, có 3 con giáp trong tháng cô hồn năm nay được khuyên nên cẩn trọng hơn, tránh xa một số gam màu để hạn chế rủi ro và giữ cho cuộc sống được thuận hòa.

Vì sao tháng cô hồn nên kiêng kỵ màu sắc?

Trong phong thủy, màu sắc mang năng lượng mạnh mẽ, có thể cộng hưởng hoặc triệt tiêu vận khí con người. Mỗi gam màu đều tương ứng với một hành trong ngũ hành: Xanh thuộc Mộc, đỏ thuộc Hỏa, vàng - nâu thuộc Thổ, trắng thuộc Kim, đen - xanh đậm thuộc Thủy. Tháng cô hồn lại là tháng 7 Âm lịch, mang nhiều yếu tố “âm khí”. Những gam màu quá rực rỡ hoặc quá tối tăm có thể vô tình thu hút nguồn năng lượng xấu, khiến tinh thần bất an, dễ gặp sự cố không mong muốn. Chính vì vậy, ông bà ta vẫn truyền dạy “ăn mặc giản dị, tiết chế” trong tháng này.

Những gam màu nên kiêng mặc trong tháng cô hồn

- Màu đen, xanh đậm: Đây là gam màu đại diện cho Thủy, mang tính âm mạnh. Mặc quá nhiều dễ làm tâm trạng nặng nề, thu hút năng lượng tiêu cực, đôi khi còn khiến bản thân dễ rơi vào mâu thuẫn, thị phi.

- Màu đỏ rực, cam chói: Dù đỏ thường tượng trưng cho may mắn, nhưng trong tháng 7 Âm lịch, sắc đỏ quá rực lại bị coi là “lửa khắc âm hồn”, dễ kích thích năng lượng bất ổn, dẫn đến va chạm, tranh cãi.

- Màu trắng tinh khiết: Trắng là màu gắn với tang lễ, sự chia ly. Mặc nhiều trong tháng cô hồn dễ gợi cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, đồng thời làm suy giảm dương khí của chính chủ.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tuyệt đối không thể mặc, nhưng nên hạn chế sử dụng toàn bộ trang phục một màu, thay vào đó có thể kết hợp với gam màu trung tính, nhẹ nhàng để cân bằng.

3 con giáp đặc biệt nên kiêng kỵ trong tháng cô hồn

1. Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường mạnh mẽ, cá tính, dễ bộc lộ sự nóng nảy. Trong tháng cô hồn, vận khí của tuổi Dần có phần bất ổn, nhất là trong các mối quan hệ. Việc mặc màu đỏ rực hay cam sáng sẽ càng khiến tính khí bốc đồng, dễ nảy sinh tranh cãi, thậm chí mất hòa khí trong gia đình, công việc.

Lời khuyên: Người tuổi Dần nên ưu tiên gam màu nhã nhặn như be, xanh lá nhạt hoặc xanh pastel để giữ tinh thần bình tĩnh, giảm xung đột.

2. Tuổi Dậu

Với bản mệnh thuộc Kim, tuổi Dậu vốn hợp với màu trắng, ánh kim. Nhưng trong tháng cô hồn, nếu mặc quá nhiều màu trắng tinh hoặc bạc sáng lại dễ vô tình thu hút khí âm, làm suy giảm vận may, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính.

Lời khuyên: Thay vì trắng toàn bộ, tuổi Dậu có thể kết hợp trắng với xám nhạt hoặc vàng kem, vừa thanh lịch vừa cân bằng năng lượng.

3. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn là người hiền lành, dễ chịu, nhưng trong tháng cô hồn lại dễ bị tiểu nhân quấy phá. Màu đen và xanh đậm đặc biệt không hợp, bởi nó khiến tinh thần nặng nề, vận khí u ám, dễ gặp rắc rối trong công việc.

Lời khuyên: Tuổi Hợi nên mặc các gam màu ấm áp, trung tính như nâu nhạt, hồng phấn, xanh ngọc để tăng thêm sự tươi tắn, thu hút quý nhân giúp đỡ.

Mặc màu gì để tăng cường may mắn trong tháng cô hồn?

Bên cạnh việc kiêng kỵ, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những gam màu cát tường:

- Màu vàng nhạt, be, kem: Tượng trưng cho sự an ổn, tạo cảm giác ấm áp, giúp tâm hồn dễ chịu.

- Màu xanh lá nhạt: Mang năng lượng của sự sinh sôi, tươi mới, giúp cân bằng tâm trạng.

- Màu hồng phấn, pastel: Nhẹ nhàng, dịu mắt, giúp xua tan âm khí, tăng vận đào hoa.

Một số mẹo phong thủy bổ trợ trong tháng cô hồn

- Khi ra ngoài buổi tối, nên mang theo một món đồ có sắc ấm (ví dụ khăn choàng hồng nhạt hoặc vàng be) để giữ dương khí.

- Tránh mặc đồ “nguyên cây” một màu, đặc biệt là các màu kỵ đã nói ở trên.

- Có thể mang thêm phụ kiện phong thủy nhỏ như vòng gỗ trầm, đá thạch anh hồng để tăng bình an.

- Ăn mặc gọn gàng, giản dị cũng là cách hạn chế “gây chú ý” với năng lượng không mong muốn.

Tháng cô hồn là thời điểm đặc biệt, nơi yếu tố tâm linh đan xen với đời sống thực tại. Việc kiêng kỵ màu sắc trang phục không chỉ mang ý nghĩa tâm lý giúp chúng ta cảm thấy an tâm hơn, mà còn là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với 3 con giáp Dần - Dậu - Hợi, cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn gam màu là một cách đơn giản nhưng hữu hiệu để hạn chế rủi ro, giữ vững sự bình an trong tháng nhạy cảm này.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)