Ngân hàng SHB đồng hành cùng trạm khách A80 – lan tỏa thông điệp “Hạnh phúc là người Việt Nam”

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước rộn ràng hướng về kỷ niệm 80 năm Độc lập, trạm khách A80 trở thành điểm dừng chân đầy thân thương. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, đây còn là không gian để mỗi người cùng sẻ chia niềm tự hào dân tộc, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình hội ngộ cùng Tổ quốc.

Ngân hàng SHB vinh dự hiện diện tại hai trạm trung tâm, mang đến những hoạt động gần gũi và giàu ý nghĩa, hòa cùng không khí rộn ràng của người dân đổ về Thủ đô.

- Trả lời các câu hỏi về Quốc khánh - kiểm tra nhanh mức độ hiểu biết về lịch sử để nhận các phần quà đặc biệt.

- Chụp ảnh polaroid lấy ngay - lưu lại khoảnh khắc đáng nhờ dịp Đại lễ.

- Phát nước miễn phí - tiếp sức cho người dân đi xem diễu binh.

Người dân có thể dừng lại chụp hình check-in cùng backdrop hoặc bảng slogan cầm tay, chia sẻ lên mạng xã hội như một cách truyền đi tình yêu đất nước. Đi kèm là những phần quà nhỏ bé nhưng thiết thực, gồm thẻ đeo, sổ tay và quạt.

Đặc biệt, SHB còn tặng combo quà siêu giới hạn bao gồm mũ, khăn, túi mang thông điệp ý nghĩa “Hạnh phúc là người Việt Nam” - chỉ dành cho 80 người đầu tiên đến trạm vào khung giờ 14h00 mỗi ngày, từ 30/08 - 02/09/2025.

Các trạm khách A80: Tự hào Việt Nam có sự đồng hành của ngân hàng SHB sẽ được đặt tại:

Trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (31B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)





Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Sự đồng hành của SHB tại trạm khách còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn: biến những hoạt động giản dị thành kỷ niệm khó quên, kết nối truyền thống với nhịp sống hiện đại, và gửi gắm niềm tự hào về đất nước trong từng chi tiết nhỏ.

Tinh thần đó được thể hiện trọn vẹn qua dự án “Hạnh phúc là người Việt Nam”. Bộ sản phẩm gồm áo phông, túi vải, khăn bandana, bình giữ nhiệt, dây đeo thẻ… được thiết kế đậm dấu ấn 80 năm Độc lập, như những món quà tinh thần để thế hệ trẻ và cộng đồng cùng nhau lan tỏa cảm hứng Việt.

Với ngân hàng SHB, niềm vui không chỉ nằm ở một món quà trao tay, mà còn ở nụ cười rạng rỡ của người dân, ở bức ảnh check-in gửi gắm tự hào, hay ở khoảnh khắc sum vầy cùng chung một tình yêu nước.

Hãy ghé trạm khách A80 của SHB trong dịp lễ này, để cùng viết tiếp hành trình cảm xúc và khẳng định niềm hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng: được là người Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, SHB triển khai chiến dịch "Hạnh phúc là người Việt Nam" nhằm lan tỏa giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Chiến dịch tái hiện những dấu mốc lịch sử thiêng liêng qua hình ảnh, thước phim và câu chuyện từ nhân chứng, đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp nối khát vọng dựng xây đất nước. Điểm nhấn là 40.000 phần quà tặng đặc biệt, ý nghĩa do doanh nghiệp xã hội Tò He thiết kế, mang thông điệp 80 năm Độc lập, sẽ được SHB trân trọng gửi tới khách hàng như lời tri ân sâu sắc.