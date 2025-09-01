Tôi không bao giờ được nghỉ lễ!

Nghỉ lễ trên danh nghĩa, nhưng thực tế thì khác. Trong khi bạn bè xách vali đi biển, đi núi, check-in quán cà phê xinh xắn, tôi - và chắc nhiều người khác - vẫn dính chặt với màn hình điện thoại. Không phải vì lướt TikTok, mà vì chờ… tin nhắn của sếp. Và tin tôi đi, nếu trong kỳ nghỉ lễ mà vẫn đều đặn nhận 5 loại tin nhắn dưới đây, thì đã đến lúc bạn nên nghiêm túc xem lại: Công việc này đang "ăn mòn" đời sống cá nhân của bạn đến mức nào.

1. "Em check mail gấp cho anh cái."

Câu cửa miệng huyền thoại. Kể cả khi bạn đang ở giữa chuyến xe khách chật kín người hay vừa đặt chân tới resort, thì một tin nhắn như vậy cũng có sức mạnh biến kỳ nghỉ thành giờ hành chính. Vấn đề là, mail đó hiếm khi "gấp" đến mức không thể chờ sau lễ. Nhưng sếp đã nói "gấp" thì đương nhiên bạn phải mở laptop, còn gia đình hay bạn bè thì… đành ngồi đợi.

2. "Có tí việc thôi, làm nhanh rồi nghỉ tiếp."

Nghe thì tưởng dễ thương, nhưng thực chất là chiêu đánh lạc hướng. "Tí việc" hiếm khi dừng ở mức "tí". Nó có thể kéo dài từ một cuộc gọi ngắn thành một buổi chiều gõ bàn phím. Kỳ nghỉ của bạn chính thức trở thành "nghỉ trong tư thế trực chiến". Và đau lòng nhất là sau khi hoàn thành xong, sếp lại bảo: "May quá, chứ không thì toang rồi". Ừ thì công việc quan trọng thật, nhưng kỳ nghỉ của bạn cũng quan trọng chứ!

3. "Anh gọi không được, sao máy em bận?"

Đỉnh cao của áp lực tâm lý. Bạn đi chơi mà dám… không cầm điện thoại 24/7, ắt hẳn trong mắt sếp là "thiếu trách nhiệm". Tin nhắn này khiến bạn rơi vào thế khó: giải thích thì vòng vo, im lặng thì càng sai. Cuối cùng, bạn chọn cách an toàn nhất - luôn giữ điện thoại trong tay, biến chuyến picnic thành một ca trực không lương.

4. "Deadline vẫn phải chạy nhé, nghỉ thì nghỉ."

Nghe xong mà chỉ muốn bật cười. Thực ra ai cũng hiểu deadline chẳng bao giờ tự động biến mất vì bạn đi chơi. Nhưng một lời nhắc trong kỳ nghỉ lại giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm vui. Nó nhắc bạn rằng: dù đang ở đâu, công việc vẫn như cái bóng phía sau lưng. Lúc bạn bè thảnh thơi chụp ảnh, bạn lại lẩm bẩm: "Chết rồi, cái file hôm trước chưa nộp."

5. "Rảnh không, anh nhờ tí."

Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng đây mới là tuyệt chiêu hạ EQ. Một chữ "rảnh không" giữa kỳ nghỉ nghe sao mà tréo ngoe. Đương nhiên, rảnh thì mới đi nghỉ lễ, nhưng rảnh cho bản thân chứ đâu phải để phục vụ công việc. Nếu bạn lỡ trả lời "rảnh", coi như xác định… làm việc xuyên lễ. Còn nếu không trả lời, tâm trạng sẽ rơi vào trạng thái dằn vặt, cứ sợ mình "thiếu tinh thần đồng đội".

Điều đáng sợ nhất không phải là một tin nhắn, mà là cảm giác bạn không bao giờ được phép rời khỏi guồng quay công việc. Một kỳ nghỉ đúng nghĩa không chỉ để nạp lại năng lượng, mà còn giúp bạn duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Thế nhưng, khi ranh giới ấy liên tục bị xóa nhòa bởi những dòng chữ đến từ sếp, bạn cần tự hỏi: mình đang làm chủ công việc, hay công việc đang làm chủ mình?

Và nếu bạn nhận ra mình cũng thường xuyên thốt lên câu: "Tôi không bao giờ được nghỉ lễ!", thì có lẽ đã đến lúc nghiêm túc nghĩ về một giải pháp.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, có những ngành nghề sẽ rất cần sự hiện diện 24/24 của nhân viên, việc làm xuyên lễ cũng là điều bình thường.

Bạn nên là người chủ động cho việc đó bằng cách chia lịch từ trước, lên kế hoạch cho việc trực/ làm xuyên lễ hoặc được sếp được báo trước về việc sẽ làm (không phải là sự nhờ vả đột xuất)... Từ đó, chuyện làm xuyên lễ trở nên bình thường và không phải là một cú sốc hay sự căng thẳng với cả người nhận hoặc người giao việc.