Nghệ thuật tại “Trạm khách A80 Tự hào Việt Nam - khi ký ức, huyền thoại và đời thường cùng nhau viết nên niềm tự hào Việt Nam

Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt: tròn 80 năm từ thời khắc lịch sử tại Quảng trường Ba Đình, khi bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hà Nội, trong không khí linh thiêng ấy, lại được khoác lên mình sắc đỏ sao vàng rực rỡ, nơi những đoàn diễu binh diễu hành trên các tuyến phố lớn như một khúc nhạc hùng ca.

Đi cùng nhịp bước ấy, dự án “Trạm khách A80 - Tự Hào Việt Nam” được dựng lên trên khắp các điểm dọc tuyến diễu binh. Những “trạm” này không chỉ đơn thuần là chỗ dừng chân, nơi bà con có thể nghỉ ngơi, uống ngụm nước mát, mà còn là một không gian nghệ thuật công cộng - nơi người dân được tiếp thêm năng lượng tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trước giờ phút lịch sử. Ở đó, các tác phẩm nghệ thuật thị giác do những nghệ sĩ trẻ sáng tạo đã trở thành lời chào đầy cảm xúc, kết nối ký ức dân tộc với hơi thở đương đại.

Trong số đó, hai gương mặt trẻ - Thái Linh với tác phẩm Khúc Khải Hoàn và Wá Méo với Mỗi Người Một Việc - đã để lại những dấu ấn riêng biệt. Một người đưa ta về huyền thoại Thánh Gióng, một người lại kể câu chuyện đời thường bình dị. Nhưng cả hai đều gặp nhau ở điểm chung: Lòng tự hào và tình yêu tha thiết với đất nước.

Thái Linh - Khúc Khải Hoàn: Huyền thoại và niềm tự hào truyền thừa

Trong Khúc Khải Hoàn, Thái Linh tái hiện lại hình ảnh Thánh Gióng - vị anh hùng dân tộc cưỡi ngựa sắt bay về trời sau khi đánh tan giặc Ân. Giữa tiếng hò reo của đất trời, giữa hoa sen, núi non, cờ đỏ sao vàng tung bay, bức tranh gợi nhắc một chiến thắng không chỉ của quá khứ mà còn là khúc khải hoàn của hôm nay.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng, Linh kể:

“Có lẽ là từ những câu chuyện truyền thuyết mình được nghe ông nội kể thuở nhỏ. Trong trí tưởng tượng trẻ con của mình, thế giới ấy vừa chân thực vừa huyền bí. Nó nuôi dưỡng trong mình một niềm tin rằng, những giá trị dân gian không chỉ là chuyện kể, mà còn là cách chúng ta hiểu về nhân sinh và lịch sử.”

Để chuyển hóa cảm xúc ấy, Linh chọn những biểu tượng gắn liền với văn hóa Việt: hình tượng Thánh Gióng, hoa sen, mái nhà cổ, núi non hùng vĩ. Linh giải thích:

“Hoa sen là hình ảnh mình trân quý nhất. Sen mọc lên từ bùn lầy, cũng như dân tộc ta đã trải qua bao đau thương nhưng vẫn vươn lên và tỏa sáng. Đó là tinh thần Việt Nam - kiên cường, bất khuất, và không ngừng phát triển.”

Tác phẩm Khúc Khải Hoàn

Là một họa sĩ trẻ sinh ra tại Hà Nội, lớn lên trong gia đình có truyền thống kháng chiến, Thái Linh luôn mang theo sự biết ơn. Đặc biệt với lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng hiện diện khắp tác phẩm - Linh nói:

“Trong gia đình mình có nhiều người đã tham gia kháng chiến. Qua lời kể của họ, mình càng thêm yêu lá cờ. Nó là chứng nhân của những năm tháng đau thương nhưng cũng là biểu tượng của hòa bình hôm nay. Mỗi lần vẽ lá cờ, mình muốn gửi lời đến những thế hệ đã hy sinh: Hoà bình đẹp lắm, và chúng con đang sống trong hạnh phúc mà các bác, các chú đã đánh đổi.”

Khúc Khải Hoàn vì thế vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là bản tuyên ngôn cá nhân. Nó phản chiếu tính cách sáng tạo của Linh - sự hồn nhiên, mơ mộng như đứa trẻ, nhưng lại gắn kết sâu sắc với niềm tự hào dân tộc. Và hơn hết, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Linh muốn gửi gắm: “Chúng ta là người Việt Nam, và chúng ta tự hào về điều đó".

Wá Méo - Mỗi Người Một Việc: Bản giao hưởng đời thường nhiều màu sắc

Nếu Khúc Khải Hoàn mang âm hưởng huyền thoại, thì Mỗi Người Một Việc lại đưa người xem trở về với nhịp sống bình dị - nơi niềm tự hào dân tộc được nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất.

Trong bức tranh digital art của Wá Méo, người xem bắt gặp hình ảnh quen thuộc: những quán ăn nhỏ, chiếc xe máy, cây cột điện, lá cờ đỏ bay trong gió. Các nhân vật trong tranh bận rộn với công việc - người bán hàng, người chở con đi học, người dọn quán - nhưng khi hướng về người xem, tất cả đều mỉm cười và vẫy chào.

Tác phẩm Mỗi Người Một Việc

Wá Méo chia sẻ:

“Mình đã tái hiện một buổi sáng tuổi thơ. Mình sinh ra trong một xóm nhỏ, nơi sáng nào cũng rộn ràng: mẹ và bà đi chợ, ba đưa mình đi học rồi đi làm. Thế giới của mình khi đó rộng lớn, đầy màu sắc và ấm áp. Dù bây giờ cảnh vật đã đổi thay, ký ức ấy vẫn là nguồn cảm hứng, là khởi nguồn tình yêu quê hương.”

Gam màu tươi sáng là lựa chọn có chủ ý: “Mình muốn gợi sự năng động, trẻ trung của đất nước hôm nay. Mỗi nhân vật trong tranh đều có công việc riêng, nhưng cùng nhau tạo nên một xã hội gắn kết. Đó cũng là thông điệp mình muốn gửi đi: ai trong chúng ta cũng góp phần vào sức mạnh chung.”

Phong cách nghệ thuật của Wá Méo được gói gọn trong ba từ: nổi bật - hài hước - rất Việt Nam. Và Mỗi Người Một Việc chính là dấu mốc quan trọng, khi cô lần đầu tiên đưa đời sống thường nhật vào một dự án cộng đồng lớn:

“Mình luôn tin vẻ đẹp nằm ở những điều nhỏ bé. Từ quán phở đầu ngõ, chợ gần nhà, công viên đầu phố… Tất cả làm nên sự gần gũi và bản sắc Việt Nam. Trong bức tranh này, mình hy vọng người xem sẽ thấy chính mình trong đó - và tự hào rằng mình cũng là một phần của bức tranh lớn mang tên Việt Nam".

Nghệ thuật như trạm dừng truyền năng lượng

Trong ngày diễu binh trọng đại, khi từng bước chân người dân tiến về các tuyến phố, những Trạm khách không chỉ mang đến chỗ nghỉ ngơi, mà còn là điểm truyền năng lượng tinh thần. Giữa dòng người rộn ràng, một khoảnh khắc dừng lại trước Khúc Khải Hoàn của Thái Linh hay Mỗi Người Một Việc của Wá Méo có thể khiến trái tim mỗi người khẽ rung động: trong huyền thoại truyền thừa ngàn đời, trong nhịp sống đời thường bình dị, đều có chung một sợi chỉ đỏ - tình yêu đất nước.

Nghệ thuật, khi hiện diện trên phố phường, đã trở thành bạn đồng hành. Nó tiếp sức để mỗi người, khi hòa mình vào dòng chảy diễu binh, đều thấy rõ hơn niềm tự hào Việt Nam rực rỡ trong tim mình.