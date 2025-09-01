Lên "full giáp" Yêu Nước đến concert Quốc gia ngay bây giờ, 80 năm có 1 lần phải thế!

Nếu phải chọn một điểm hẹn “đỉnh của chóp” trong khuôn khổ concert quốc gia năm nay thì chắc chắn Booth Fandom Yêu Nước là ứng cử viên số một.

Booth Fandom Yêu Nước thuộc khuôn khổ dự án Fandom Yêu Nước do Kenh14 khởi xướng. Đây là dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ ngày 30/8 - 2/9, Booth Fandom Yêu Nước được đặt tại Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam ở phố đi bộ Hồ Gươm, khu vực gần tòa soạn báo Nhân dân. Sự chú ý dành cho booth không chỉ vì loạt hoạt động sôi động như mini game, đổi quà là BST Yêu Nước độc quyền và quà của nhà tài trợ mà còn bởi nơi đây đang trở thành “tọa độ” hội tụ của dàn trai xinh gái đẹp khắp nơi kéo đến check-in.

Booth Fandom Yêu Nước thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người tại Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam

Bằng chứng chính là chùm ảnh các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh tại Booth Fandom Yêu Nước ngày 31/8 vừa qua. Ngay bên ngoài booth, không khí đã vô cùng rộn ràng với những nhóm bạn xách túi Yêu Nước, nhiều người khác lại chọn áo cờ đỏ sao vàng hoặc khoác trên mình những phụ kiện mang sắc đỏ tự hào.

Nhóm bạn mặc đồ ton - sur - ton lại có đồng phục là túi Yêu Nước

Không chỉ nhóm bạn mà các cặp đôi cũng có trải nghiệm dễ thương tại booth

Điểm cộng lớn nhất chính là background của booth, vừa thể hiện lòng tự hào dân tộc, vừa được decor hiện đại, trẻ trung. Chỉ cần đưa máy lên là có ngay cả rổ ảnh xịn nên đến Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam mà không check-in ở Booth Fandom Yêu Nước thì có thể bạn đã bỏ lỡ một nửa niềm vui.

Hãy chuẩn bị outfit xịn, sạc đầy pin điện thoại và kéo hội bạn thân đến Booth Fandom Yêu Nước để vừa có trải nghiệm thú vị tại đây, vừa được nhận quà lại vừa có những bức hình thật xinh. Còn 1 ngày nữa để biến kỳ nghỉ lễ trở nên đáng nhớ nhất!

Một số hình ảnh của các bạn trẻ khác đã check-in tại Booth Fandom Yêu Nước ngày 31/8 vừa qua:

Nhiều người chọn màu đỏ tự hào khi dạo phố những ngày này

Mọi người vui vẻ tham gia các hoạt động, nhận quà và check-in

Bạn nữ chơi mini game và được nhận áo thun Yêu Nước

Đoàn mình còn chần chừ gì nữa mà chưa di chuyển đến Booth Fandom Yêu Nước?