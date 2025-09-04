Clip "đỉnh nóc, kịch trần" dịp Quốc khánh viral MXH: Chàng rể tiết lộ sự thật về đại gia đình có 1-0-2 ở Hà Nội

Trong dịp lễ lớn A80 vừa qua, một đoạn clip ghi lại hình ảnh cả đại gia đình cùng mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" đã bất ngờ viral trên mạng xã hội. Không ít người xem xong phải thốt lên: "Đỉnh nóc kịch trần".

Bài đăng của anh Châu được nhiều người chú ý

Đứng sau đoạn clip gây sốt ấy chính là đại gia đình họ Vũ – bên ngoại của vợ anh Châu (41 tuổi, Hà Nội). Và thật thú vị, nhân vật đang kể lại cho chúng tôi nghe về câu chuyện này không phải một thành viên gốc họ Vũ, mà là… một chàng rể.

Họp họ Vũ năm 2025 - đại gia đình "ăn chơi nhất vịnh Bắc Bộ"

Ấn tượng khó phai trong ngày đầu ra mắt vì cả họ ai cũng... nói to

Anh Châu mở đầu bằng một nụ cười hóm hỉnh: "Vợ mình là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Mẹ vợ là con thứ ba trong gia đình có bảy anh chị em. Từ 7 người đó đã 'biến hình' thành 1 khối gia đình họ Vũ mạnh mẽ, đoàn kết. Lần đầu tiên mình đến với họ Vũ là hồi còn đang yêu vợ, đi dự đám cưới cô em út. Nói thật là… sốc. Vì ai cũng nói to, nói nhiều, đầu mình lúc đó ong ong luôn. Nhưng cũng chính sự ồn ào ấy lại khiến mình thấy vui, thấy lạ, thấy khác hẳn với họ nhà mình".

Gia đình anh Châu - chị Ngọc

Đó là ấn tượng ban đầu, còn về lâu dài, anh Châu nhận ra "sức mạnh" thật sự của họ Vũ nằm ở tinh thần đoàn kết và cách gìn giữ truyền thống. Từ việc lớn như đám cưới, giỗ chạp, lễ Tết cho đến những buổi họp họ thường niên, tất cả đều có sự phân công rõ ràng. Người lớn lo việc người lớn, thanh niên có phần của thanh niên, đến mức cô dâu chú rể trong đám cưới… chẳng phải làm gì, vì cả họ cùng vào cuộc.

"Ở nhà mình, chuyện họp họ là rất hiếm, cùng lắm chỉ có Tết. Còn bên vợ thì khác hẳn. Từ đầu năm, giỗ cụ, giỗ ông bà, lễ tết… họ đều tập hợp rất đầy đủ. Có những năm gần như cả họ chỉ thiếu 1-2 người thôi, thật sự bất ngờ lắm", anh Châu chia sẻ.

Dress code là phần không thể thiếu của Vũ gia

Sự gắn kết ấy không đến từ sự dư dả vật chất. Anh kể, nhà vợ không phải ai cũng có điều kiện, chỉ ở mức bình thường thôi nhưng mỗi người lại sẵn sàng gánh một phần việc. Nhà có ba thợ may thì lo đồng phục áo dài, nấu nướng thì có ngay các "đầu bếp xịn" trong họ từng đi nấu cỗ thuê. Mc, decor, dancer... cũng toàn là nhân sự "của nhà trồng được". Mọi kế hoạch đều được chuẩn bị từ trước, sao cho ai cũng có thể tham gia được, kể cả người khó khăn. Người có điều kiện hơn thì góp nhiều hơn, để tất cả đều vui vẻ, thoải mái.

Và rồi đến kỷ niệm "khó quên" nhất của anh Châu là năm thứ 13 họp họ, anh bất ngờ được trao giải "Chàng rể thân thiện". Anh cười: "Thật sự bất ngờ, mình vui lắm. Ai mà nghĩ một chàng rể lại được vinh danh như thế chứ!".

Truyền thống gia đình được thế hệ trẻ kế thừa và lan tỏa

Năm nay, họp họ Vũ trùng với dịp kỷ niệm A80 – ngày lễ trọng đại của cả dân tộc. Thế là ý tưởng nảy ra: làm một hoạt động kỷ niệm gắn với sự kiện này. Và thế là cả họ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc, hát vang ca khúc quen thuộc - Đúng tinh thần "máu ăn chơi" mà anh Châu vẫn hài hước gọi.

Họp họ có rất nhiều chương trình ý nghĩa

Đoạn clip ấy sau đó được đăng lên mạng xã hội và được nhiều tim đến chính chủ cũng bất ngờ. "Mình có nhắn vào nhóm gia đình, mọi người cười nghiêng ngả. Ai cũng vui khi thấy tinh thần cả nhà được lan tỏa. Không ngờ là clip lại viral đến vậy", anh kể.

Nhưng nếu nghĩ rằng đó chỉ là màn "ăn mừng một lần" thì nhầm rồi nha! Thật ra, các hoạt động họp họ của dòng họ Vũ đã được duy trì suốt 15 năm. Anh Châu cho biết, năm 2010, cậu út là người khởi xướng bằng những buổi ăn uống sum họp đơn giản. Sáu năm liền, cứ thế duy trì trong tiếng cười rộn rã. Đến năm 2017, đông hơn nên họ chuyển ra nhà hàng, có thêm nhiều hoạt động phong phú. Sang 2018, thế hệ F2 – tức con cháu bắt đầu chủ trì, để thế hệ F1 "về hưu". Rồi năm 2020, họ tổ chức rầm rộ hơn để kỷ niệm 10 năm truyền thống (sinh nhật lễ họp họ Vũ 10 tuổi).

Những khoảnh khắc đáng giá trở thành ký ức đẹp trong lòng mỗi thế hệ

"Điều khiến mình sởn da gà là thế hệ Gen Z – các em, các cháu không những duy trì mà còn sáng tạo thêm. Các bạn trẻ chính là người lưu giữ khoảnh khắc bằng video, chia sẻ trên mạng, khiến tinh thần ấy lan xa. Mình tin truyền thống này sẽ còn tiếp nối dài lâu hơn nữa", anh Châu xúc động nói.

Ở họ Vũ, các buổi họp mặt không chỉ gói gọn trong nghi lễ. Sau đó là những cuộc giao lưu, vui chơi, thế hệ con cháu hòa đồng, gắn bó. Nhờ thế, mối dây liên kết càng thêm bền chặt.

Ngẫm lại, anh Châu cảm thán: "Ở Hà Nội bây giờ, để duy trì một dòng họ đông đảo, gắn kết như thế, lại vừa có kỷ cương vừa có niềm vui, không hề dễ. Thật sự, mình tự hào vì được làm rể của họ Vũ".

Câu chuyện bắt đầu từ một clip viral nhưng đọng lại chính là tinh thần truyền thống được gìn giữ, phát huy, lan tỏa qua từng thế hệ. Và đôi khi, chính góc nhìn của một chàng rể lại khiến người ta càng thêm cảm nhận rõ rệt sự ấm áp, trân quý của một đại gia đình.