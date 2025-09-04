Một công trình ở Việt Nam có mái vòm thép lớn nhất hành tinh, bằng 14 lần sân bóng FIFA

Với 1,2 triệu lượt khách tham quan chỉ trong 3 ngày, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (viết tắt là VEC, Đông Anh, Hà Nội) là một trong những địa điểm hot nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tại đây, diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Ngoài sự chú ý dành cho nội dung độc đáo tại triển lãm, những thông tin về địa điểm tổ chức - VEC cũng được quan tâm.

Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) (Ảnh: Vingrop)

Toàn cảnh Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Clip: Di Anh)

1/ Tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và lớn Top 10 thế giới

Theo thông tin từ Vingroup - chủ đầu tư của VEC, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích hơn 900.000m2 (khoảng 90ha). Trong đó quy mô thiết kế lên tới 304.000m2 diện tích triển lãm trong nhà, hệ thống giao thông nội bộ và khu vực đỗ xe ngoài trời có diện tích lên tới gần 18ha, cung cấp hơn 10.000 chỗ đỗ xe.

Với quy mô như vậy, VEC được xem là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

2/ Mái vòm thép lớn nhất hành tinh, bằng 14 lần sân bóng FIFA

Điểm nhấn quan trọng nhất của VEC là nhà triển lãm mái vòm thép lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy xây thành Cổ Loa, được đặt tên là Nhà triển lãm Kim Quy.

Theo Vingroup, Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 104.863 m2 (hơn 10ha), chiều cao đỉnh mái 57m, mái vòm nặng 24.000 tấn. Đây là Nếu so sánh, diện tích 1 sân bóng FIFA là 7.140m2, tức là riêng nhà mái vòm này đã rộng gấp 10 sân bóng.

Ngoài ra, mái vòm không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe mà còn lập kỷ lục kết cấu mái vòm thép lớn nhất thế giới, toàn bộ thép sản xuất tại Việt Nam.

Bên trong mái vòm thép Nhà triển lãm Kim Quy

3/ Thời gian thi công từ 2 năm còn 10 tháng

Cùng với quy mô khổng lồ, thời gian thi công của VEC cũng là một kỳ tích trong ngành xây dựng Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Theo kế hoạch, dự án VEC được khởi công ngày 30/8/2024, vốn được thiết kế cho 2 năm thi công. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và chỉ đạo: “Phải làm nhanh để khai thác hiệu quả công trình và tô đẹp thêm thành phố Hà Nội nhân dịp 80 năm ngày Độc lập. Phải có công trình biểu tượng mang tính lịch sử”.

Vì vậy thời gian thực hiện dự án đã rút từ 2 năm còn 10 tháng để đảm bảo tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước như hiện tại.

4/ Hơn 1000 công nhân làm việc xuyên lễ Tết, công trường không phân biệt ngày đêm

Với yêu cầu gấp rút về thời gian như vậy, đơn vị thi công mái vòm - Tập đoàn Đại Dũng cũng được đặt vào tình thế khẩn trương.

Theo chia sẻ của đại diện nhà thầu, Đại Dũng nhận được lời mời tham gia thi công mái vòm với yêu cầu chỉ có 5 tháng. Để đảm bảo thời gian, đơn vị đã sử dụng hơn 1.000 công nhân và kỹ sư làm việc 24/24 giờ, chia 3 ca làm việc xuyên lễ Tết và bất kể ngày đêm.

Doanh nghiệp cũng huy động tối đa nguồn lực, vật tư và những thiết bị siêu trọng. Trong đó có những loại cẩu tải trọng lên tới 500 tấn và toàn bộ thép đều được sản xuất tại Việt Nam.

Những hình ảnh tại Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

5/ Profile khủng của tập đoàn thi công mái vòm Kim Quy

Thông tin về Tập đoàn Đại Dũng cũng nhận về sự chú ý từ công chúng. Được biết đây là doanh nghiệp 100% vốn trong nước, là cái tên uy tín của ngành xây dựng và quốc tế.

Năm 2017, tại Qatar, dự án sân Lusail - nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2022 - gặp sự cố, nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn thiện được các cấu kiện. Đại Dũng đã vượt qua hàng loạt vòng thẩm định, trở thành đơn vị thi công chạy đua tiến độ cho sự kiện.

Từ đó trở đi, Đại Dũng xuất hiện trong danh sách nhà thầu của FIFA và các tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp này cũng chọn cách nắm trọn quy trình tạo dựng một công trình: Thiết kế - sản xuất - vận chuyển - lắp dựng.

Cùng với dự án Nhà mái vòm Kim Quy, Đại Dũng cũng là nhà thầu thành công ở nhiều công trình lớn trong và ngoài nước: sân bay Tuy Hòa, Nội Bài, Tân Sơn Nhất mở rộng; nhà máy nhiệt điện ở Indonesia và Việt Nam; nhà xưởng cho các tập đoàn lớn.