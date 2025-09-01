Quá dễ thương cách tiêu 100K quà Tết Độc lập nhận từ Nhà nước, có người còn đóng khung!

Trên các nền tảng mạng xã hội mới đây, nhiều người đã vui mừng xen lẫn xúc động, tự hào khi chia sẻ về việc nhận quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Không ít người còn ví điều này vui hơn Tết bởi được Nhà nước “lì xì”. Đây cũng là một điều bất ngờ mà lần đầu tiên nhiều người được cảm nhận, đặc biệt là với những người trẻ.

Cũng bởi vậy mà sau khi nhận 100.000 đồng, MXH đã tràn ngập các bài đăng chia sẻ cảm xúc. Đông đảo dân tình thể hiện sự biết ơn, gửi lời cảm ơn vì món quà đặc biệt này. Bên cạnh đó, không ít những câu chuyện, khoảnh khắc dễ thương cũng được ra đời.

Nhiều người bày tỏ, 100.000 đồng này có thể sử dụng để mua thêm cờ hoa trang trí nhà cửa, đường phố mừng Đại lễ 2/9 cho thật đẹp; Người lại dự định sẽ đi mua đồ ăn, thức uống, chuẩn bị cho việc “camp” đêm săn chỗ xem diễu binh, diễu hành; Gen Alpha thì được bố mẹ “bỏ ống” để tiết kiệm, sử dụng mua sách bút cho năm học mới,...

Mỗi người một cách sử dụng nhưng nhìn chung ai cũng phấn khởi, hân hoan.

Đáng chú ý hơn, có những người lại lựa chọn không sử dụng 100.000 đồng ấy cho bản thân mà trân trọng đóng khung để làm kỉ niệm. Một số khác lại góp 100.000 đồng này vào các quỹ ủng hộ, thiện nguyện để nhân đôi niềm vui.

Một bạn trẻ chia sẻ trên Threads: “Cảm ơn Nhà nước vì món quà đặc biệt này. Mình ở vùng nông thôn, xung quanh rất nhiều anh em, mọi người sống cùng nhau. Hôm nay ai ai cũng nhận được tiền, ai ai cũng vui mừng ra mặt. Ra đường gặp nhau sẽ hỏi ngay đã nhận được tiền mừng chưa. 100.000 đồng có thể không quá lớn với nhiều người nhưng ở quê như chúng mình, 100.000 sẽ làm được rất nhiều thứ. Mà quan trọng hơn là khiến mọi người rất vui. Vì đất nước đang ngày một ổn định và phát triển”.

Có những cảm nhận tương tự, bạn Phương Anh (29 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: “Hôm nay bố mình và các bác ở khu phố cũng đã đi nhận lì xì dịp Quốc Khánh 2/9. Mình thấy bố và các bác vui mừng ra mặt luôn. Bản thân mình cũng thấy rất tự hào và xúc động. Thấy mọi người cười tươi, vui vẻ, mình mới hiểu con số không quan trọng bởi giá trị tinh thần là vô hạn”.

“Xóm mình sau khi nhận 100k thì đã rủ nhau mở tiệc liên hoan luôn rồi. Mỗi người đi mua 1 món, góp lại tối nay quây quần cùng nhau ăn uống, thức đến sáng 2/9 để xem diễu binh, diễu hành luôn. Không khí này với mình quả thực vui hơn cả Tết Nguyên đán. Chúng mình biết ơn rất nhiều, vui quá Tổ Quốc ơi!”, Sơn Tùng (27 tuổi) chia sẻ.

Đang là du học sinh tại Đức, Duy Anh (29 tuổi, Hà Nội) bất ngờ khi nhận được 100.000 đồng: “Mình được mẹ chuyển khoản cho 100k, nói là quà Tết độc lập từ Nhà nước. Cảm giác của mình là phấn khích, ấm lòng và vô cùng trân trọng. Mình xa nhà, dịp này không thể về để tận hưởng không khí tại Hà Nội, chỉ có thể theo dõi qua truyền thông nên món quà này khiến mình rất xúc động và nhớ quê hương”.

Mỗi gia đình, mỗi con phố lại như thêm rộn ràng vì ai cũng hỏi nhau: "Đã đi nhận quà Tết độc lập chưa?"

Còn bạn, bạn đã dùng 100K nhận từ Nhà nước để làm gì? Có vui không???