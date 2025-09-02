Màn chào cờ đầy kiêu hãnh từ Quảng trường Ba Đình đến vùng biển Cam Ranh của Quân chủng Hải quân

Sáng ngày 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm ở Hà Nội.

Sự kiện trọng đại được bắt đầu bằng lễ chào cờ uy nghiêm, trang trọng. Không chỉ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử mà ở khắp tất cả các con phố, đông đảo mọi người đều đã đứng lên, hướng mắt về phía cờ Tổ Quốc và cùng nhau hát vàng Quốc ca. Tất cả tạo nên một bầu không khí xúc động, tự hào chưa từng có.

Tiếng pháo dền vang trong giây phút chào cờ tại Mỹ Đình

Ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, khung cảnh toàn bộ đại biểu, cán bộ, chiên ssĩ đứng nghiêm chào cờ gây ấn tượng

Đặc biệt hơn, lần đầu tiên trong lịch sử, lễ diễu binh, chào cờ trên biển tại Cam Ranh quy tụ hàng chục tàu chiến, máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, tạo nên khoảnh khắc hùng tráng.

Những khoảnh khắc ấn tượng với màn chào cờ trên biển

Khi Quốc ca vang lên, tất cả các chiến sĩ của Quân chủng Hải quân đều đứng trang nghiêm, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên biển tạo nên khung hình khiến người xem nổi da gà. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là loạt khoảnh khắc đẹp hơn bất kỳ thước phim điện ảnh nào.

Hình ảnh các chiến sĩ đứng nghiêm, thần thái tự tin, hướng về phía cờ Tổ Quốc khiến nhiều người tự hào

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trên báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, ở đội hình chào cờ, các biên đội tàu đi thành 2 hàng dọc, đi giữa trên cùng là Tàu chỉ huy 015.

Tiếp đó là tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển, theo thứ tự duyệt: biên đội máy bay thủy phi cơ DHC6, trực thăng săn ngầm Ka28 và biên đội tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân nhân dân Việt Nam; biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực; biên đội tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng, biên đội tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam; biên đội tàu pháo TT-400T, tàu tên lửa 12418, 1241RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh màn trình diễn của trực thăng trên biển cũng khiến không ít người xem bất ngờ, trầm trồ vì mãn nhãn.