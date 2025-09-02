Khối VTV sáng nay oke quá chừng!

Những thước phim quay lại, chụp màn hình buổi phát sóng trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đang được chia sẻ rầm rộ khắp MXH.

Đếm không xuể những khoảnh khắc ý nghĩa của Dân tộc, và những lời khen ngợi, xuýt xoa về hình ảnh do VTV phát sóng sáng 2/9: Đẹp nhất, điện ảnh tuyệt đối, đủ wow rồi đó!

Điện ảnh quá rồi đó.

Nhiều người cho biết họ vô cùng hài lòng, ấn tượng khi xem buổi phát sóng trực tiếp sự kiện A80 sáng nay trên sóng truyền hình. Những góc quay thể hiện trọn vẹn không khí của buổi lễ. Từ Quảng trường Ba Đình đến trên bầu trời hay ở biển Cam Ranh đều có đủ cả - mãn nhãn.

Các clip góc quay siêu ấn tượng này đang được chia sẻ rầm rộ lên mạng xã hội. Dân mạng khen cảnh quay điện ảnh, cứ như trên phim.

Những thước phim tuyệt đối điện ảnh của hôm nay.

"Kiểu lia máy một cái thôi là thấy trọn vẹn độ hoành tráng, những bước chân đều tăm tắp", "Ta nói nó mượt cứ như là quay phim. Tôi xem mà cứ mê mẩn mãi đoạn này thôi", "Đẹp qúa đi, xem hoài không chán",... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người còn cho biết họ ấn tượng với những cảnh quay đại cảnh, ở trên cao khi quay dàn máy bay hay quay các loại tàu trên biển ở Cam Ranh: "Cực kỳ hoành tráng, những thước phim toàn cảnh làm mình tua đi tua lại để xem luôn á", "Không ngờ luôn á. Kiểu nó không chỉ là ghi lại nữa mà nó thể hiện được cả độ hoành tráng, độ đẹp tuyệt đối qua từng khung hình luôn á. Xem đến đâu là wow đến đó",...

Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi.

Chưa dừng lại ở đó, netizen còn chỉ ra những góc quay cận, góc quay traveling,... không một động tác thừa, tuyệt đối hoàn hảo.

"Mấy góc máy này khó lắm nhưng quay rất đẹp nha. Có góc đuổi theo những bước chân tăm tắp. Có cận cảnh cả những nụ cười nhân dân", "Cho 10000 điểm. Hoàn hảo! Xem qua tivi mà cảm xúc dâng trào!", "Ta nói trên trời, dưới biển, xa, gần đủ cả, mà nó hợp lý. Đỉnh đó",... là những bình luận của cư dân mạng.

Những góc quay quá wow.

Kể cả visual của các chiến sĩ trên sóng trực tiếp lần này cũng vậy. Chụp vội mà visual ngút ngàn thế này đây. "Lần này ở nhà xem online cũng là thắng đời rồi nha bà con"!

Bởi thế, khối ở nhà xem TV đang rầm rộ khen ngợi, cho biết họ đã được cho hưởng trọn không khí, thần thái bao trọn vẻ đẹp của một ngày lễ dân tộc.