Thế lực bí ẩn đứng sau tiệc đầy tháng của các "cậu ấm cô chiêu" nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Đàm Thu Trang - Cường Đô la và nhiều sao Việt

Để có một bữa tiệc đầy tháng hoàn hảo là cả một công sức chuẩn bị kỹ lưỡng, từ thực đơn, trang trí đến khâu tổ chức. Nhiều sao Việt ngày càng chuộng việc thuê đơn vị tổ chức chuyên nghiệp để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chỉn chu nhất trong ngày trọng đại này.

Mới đây, cộng đồng mạng đã “soi” ra một thế lực bí ẩn đang đứng sau loạt bữa tiệc đầy tháng hoành tráng của các nhóc tỳ nhà sao. Những đơn vị này không chỉ đáp ứng tốt khâu ẩm thực với thực đơn đa dạng, trình bày đẹp mắt, mà còn cực kỳ tâm huyết với từng chi tiết trang trí, giúp gia đình các sao yên tâm tận hưởng trọn vẹn ngày vui.

Chính sự chuyên nghiệp và tinh tế này đã khiến các bữa tiệc đầy tháng không đơn thuần là nghi thức truyền thống mà còn là những dấu ấn đẳng cấp, sang trọng, tạo nên “thương hiệu” riêng cho từng gia đình sao Việt.

Được biết, các bữa tiệc đến từ dịch vụ mâm cúng hiện đại N., tại TP HCM. Cùng ngắm những bữa tiệc lung linh, màu sắc của gia đình sao Việt từ thương hiệu này nhé.

Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Mới đây, gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tổ chức lễ đầy tháng ấm cúng, tràn ngập sắc hồng ngọt ngào. Buổi lễ không chỉ mang đậm nét truyền thống mà còn toát lên sự tinh tế, hiện đại, như một lời chúc phúc dành cho bé gái nhỏ được gọi thân mật là Gạo.

Trong ngày đặc biệt, vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần cùng gia đình đã chuẩn bị mâm lễ đầy đủ với hoa tươi, trái cây, bánh trái và những món ngọt trang trí tinh xảo. Nến sen đỏ thắp sáng, hoa cúc trắng xen lẫn hồng pastel phủ khắp không gian, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa thiêng liêng.

Điểm nhấn trong buổi lễ chính là bàn tiệc phủ tràn sắc hồng pastel với thiết kế đồng điệu và tinh tế. Những chiếc cupcake nhỏ xinh, bánh kem hoa cúc, tháp donut trang trí nơ hồng, và chiếc bánh lớn mang tên Gạo được bày biện đẹp mắt. Xung quanh còn có những tạo hình ngộ nghĩnh của em bé má hồng, khiến không gian thêm phần đáng yêu.

Mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ hoa tươi, nến, bánh trái cho tới cách sắp xếp, tạo nên bữa tiệc vừa hiện đại, vừa ấm áp tình cảm gia đình.

Cặp sinh đôi nhà Sam

Bữa tiệc đầy tháng nhà Sam gây chú ý với hai tông màu chủ đạo xanh lá và hồng, tượng trưng cho cặp sinh đôi trai-gái vô cùng ý nghĩa. Màu xanh lá biểu trưng cho sự bình an, tĩnh tâm và sức sống mãnh liệt, trong khi màu hồng lại mang đến cảm giác dịu dàng, ngọt ngào, tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Sự kết hợp hài hòa giữa hai màu sắc không chỉ làm bừng sáng không gian tiệc mà còn phản ánh trọn vẹn tình yêu thương và sự đoàn kết trong gia đình nhỏ của Sam.

Từng chi tiết từ trang trí bong bóng, hoa tươi đến những món ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh tế, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Mâm cúng đầy tháng không chỉ đủ đầy món mặn, rau xanh, canh thanh mát, hoa quả tráng miệng mà còn được bài trí đẹp mắt, luôn thay đổi để tránh sự nhàm chán cho bé. Chính sự tỉ mỉ và chu đáo này đã khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ, khen ngợi và xem nhà Sam như một hình mẫu hoàn hảo cho bữa tiệc đầy tháng hiện đại.

Bé Sutin nhà Cường Đô la - Đàm Thu Trang

Bữa tiệc đầy tháng của bé Sutin nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang không chỉ đánh dấu mốc quan trọng mà còn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ vì sự tinh tế và phong cách đầy sang trọng. Lấy cảm hứng từ hình tượng may mắn và tài trí, mâm cúng chuẩn bị với sắc vàng chủ đạo, tràn đầy năng lượng tích cực. Từ những đĩa xôi, bát chè thơm ngon đến hoa tươi và khăn trải bàn đều được lựa chọn kỹ càng và phối hợp đồng bộ, tạo nên không gian tiệc ấm áp mà vẫn rất đẳng cấp.

Không chỉ đủ đầy mặt lễ, tiệc còn được trình bày đẹp mắt đúng phong cách doanh nhân, vừa giữ được nét truyền thống vừa có dấu ấn cá nhân. Sự hài hòa trong trang trí và thực đơn chính là điểm nhấn làm nên sự khác biệt cho buổi lễ đầy tháng của bé Sutin, khiến ai chứng kiến cũng phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Đây cũng là xu hướng được nhiều gia đình sao Việt lựa chọn, không chỉ là dịp cầu chúc bình an, may mắn cho con trẻ mà còn là cơ hội để gia đình, bạn bè quây quần, ghi nhớ những khoảnh khắc quý giá đầu đời của bé yêu.