Nắng mưa cũng không thể cản bước tinh thần “Yêu Nước” tại booth Hồ Gươm

Từ ngày 30/8 đến nay, Booth Fandom Yêu Nước trên phố đi bộ Hồ Gươm đã trở thành điểm hẹn sôi động của đông đảo khán giả. Dù thời tiết Hà Nội lúc nắng, lúc mưa, nhưng dòng người háo hức vẫn không ngừng ghé thăm để đổi quà và trải nghiệm các hoạt động thú vị tại đây.

Những phần quà đặc biệt gồm túi, áo, khăn và chiếc Ly FAMI đã lần lượt tìm thấy chủ nhân mới. Trên khắp các con phố quanh Hồ Gươm, hình ảnh Túi Yêu Nước xuất hiện rộn ràng, còn chiếc Ly FAMI thì trở thành “item” được nhiều bạn trẻ săn đón nhiệt tình. Không ít khán giả còn hào hứng unbox ngay tại chỗ để khám phá mẫu ly mình nhận được, tạo nên không khí vui vẻ, bất ngờ và gắn kết.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động đổi quà, Booth Fandom Yêu Nước còn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham gia. Những bức ảnh thẻ lấy ngay được in tặng, bánh ngọt và nước uống miễn phí, hay những mini game trúng quà hấp dẫn đã biến nơi đây thành một góc hội tụ đầy sôi động, chan chứa niềm vui.

Trong suốt những ngày vừa qua, Booth Fandom Yêu Nước đã trở thành điểm hẹn sôi động, nơi khán giả cùng nhau tạo nên vô vàn khoảnh khắc đẹp để chào mừng 80 năm Độc lập. Từ những phần quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho đến niềm vui lan tỏa nơi phố đi bộ Hồ Gươm, tất cả đã hòa quyện thành một không khí lễ hội ngập tràn niềm tự hào. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đã ghé thăm, sẻ chia và đồng hành. Chính tình cảm ấy đã góp phần làm nên một dịp lễ kỷ niệm trọn vẹn và đáng nhớ - nơi tình yêu nước được lan tỏa từ trái tim đến trái tim.

Ra đời năm 2011, FAMI mang sứ mệnh tạo ra những sản phẩm chất lượng cao từ nhựa nguyên sinh 100%. Hành trình của FAMI không dừng ở một thương hiệu đồ nhựa đơn thuần, FAMI chọn cho mình một con đường đặc biệt – thổi hồn và văn hóa Việt vào từng sản phẩm thông qua những họa tiết, màu sắc, đến những dòng chữ chạm khắc bản sắc dân tộc. Trong hành trình "80 Đẹp Lắm", FAMI tự hào với vai trò Thương hiệu đồng hành, sánh bước cùng đất nước, lan tỏa vẻ đẹp Việt qua những sản phẩm tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng cả một câu chuyện văn hóa. FAMI tin rằng, tinh thần yêu nước không chỉ gói gọn trong những ngày lễ lớn, mà sống trong từng khoảnh khắc đời thường: một chiếc ly quen thuộc trên bàn làm việc, hay một thùng giữ nhiệt đồng hành cùng bạn trong chuyến đi xa. Từ 80 năm rực rỡ non sông đến vô vàn phút giây đời thường, FAMI sẽ luôn bên bạn – giữ mát vị nước, giữ "nhiệt" tinh thần Việt.