Mẹ chuyển hết 6,2 tỷ đồng tiền đến bù đất cho con dâu, 6 con ruột trắng tay liền kiện đòi thừa kế: Tòa án tuyên bố “không có cơ sở để đòi quyền lợi”

Theo Sohu, bà Lưu ở Cát Lâm, Trung Quốc, sinh 7 người con. Tuy nhiên vào năm 2014, trước khi qua đời, người phụ nữ này lại đưa ra quyết định gây chấn động, đó là chỉ chuyển toàn bộ hơn 1,7 triệu NDT (hơn 6,2 tỷ đồng) tiền đền bù đất đã nhận trước đó cho con dâu út – người gắn bó, chăm sóc bà suốt hơn 30 năm qua.

Thấy vậy, 6 người con ruột của bà Lưu tỏ ra vô cùng bất bình và đã cùng nhau khởi kiện, cáo buộc em dâu "ép buộc" mẹ giao tiền, đồng thời yêu cầu tòa án địa phương phân chia lại tài sản thừa kế.

Trong phiên tòa xét xử, con dâu út của bà Lưu công bố một đoạn video cho thấy bà Lưu nằm trên giường bệnh, sức khỏe yếu nhưng vẫn nói rõ ràng và rành mạch: “Số tiền này là của con dâu út. Nó đã chăm sóc tôi 30 năm nay, tôi tự nguyện đưa cho nó.”

Không những vậy, hàng xóm láng giềng cũng ra tòa làm chứng cho nàng dâu út. Họ khẳng định bà Lưu đã bị liệt suốt 5 năm qua và con dâu út chính là người đã luôn túc trực, lo thuốc thang và chăm sóc bà cụ. Trong khi đó, những người con khác của bà Lưu thì quanh năm không thấy đâu.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án địa phương cho biết: Điều 240 Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định chủ sở hữu có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng, hưởng lợi và định đoạt tài sản của mình; Theo Điều 143 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, giao dịch dân sự có hiệu lực khi người thực hiện có năng lực hành vi, ý chí rõ ràng và không vi phạm pháp luật, trật tự công cộng hay đạo đức.

Từ video của con dâu út đến kết quả điều tra, tòa án địa phương khẳng định: bà Lưu hoàn toàn tỉnh táo khi quyết định chuyển toàn bộ số tiền đền bù đất cho con dâu út. Quyết định này phù hợp với quyền sở hữu cá nhân được pháp luật Trung Quốc bảo vệ.

Hơn nữa, theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, khoản tiền 1,7 triệu NDT không thuộc diện thừa kế mà là “quà tặng” của mẹ chồng dành cho con dâu khi còn sống, nên các con ruột của bà Lưu không có quyền yêu cầu phân chia. Điều 1067 Bộ luật Dân sự Trung Quốc cũng quy định con cái có nghĩa vụ phải chăm sóc cha mẹ nhưng 6 người con ruột của bà Lưu không làm tròn nghĩa vụ làm con nên việc họ đòi quyền lợi tài sản là thiếu cơ sở, vừa trái luật, vừa đi ngược đạo lý hiếu thảo.

Cuối cùng, tòa án địa phương kết luận: “Các nguyên đơn đã không hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng, do đó không có cơ sở để đòi quyền lợi tài sản.” Như vậy, tranh chấp gia đình xoay quanh số tiền này đã được tòa án giải quyết dứt điểm.

Vụ việc trên sau khi được chia sẻ cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Một cư dân mạng bình luận: “Khi cha mẹ cần chăm sóc thì biến mất, nhưng đến lúc phân chia tài sản thì lại xuất hiện nhanh hơn ai hết. Con cái có quyền thừa kế, nhưng nếu không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống mà chỉ đòi quyền lợi sau khi họ qua đời, đó vừa trái pháp luật, vừa phi lý.”

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng phán quyết của tòa không chỉ khẳng định sự công bằng, mà còn củng cố niềm tin vào công lý mà pháp luật Trung Quốc mang lại.

