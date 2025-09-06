MC Thảo Vân thăm NSND Công Lý khi bạo bệnh, vợ hiện tại có động thái khiến dân mạng tấm tắc: Có phúc!

Thông tin NSND Công Lý phải đi cấp cứu vì đau bụng dữ dội đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Được biết nghệ sĩ Công Lý bị sỏi thận, hiện đã hoàn thành ca mổ và có tình trạng sức khoẻ ổn định.

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đã đăng ảnh của chồng cùng bạn bè người thân đến thăm và cho biết: “Sáng đọc kết quả của ‘cụ’ Lý: Không tiểu đường, không mỡ… Vô cùng mừng ạ”.

Ngoài những lời chúc mừng đến gia đình và mong Bắc Đẩu của Táo Quân chóng khỏe, nhiều người còn đặc biệt chú ý đến một nhân vật xuất hiện trong ảnh của Ngọc Hà. Đó chính là MC Thảo Vân - vợ cũ NSND Công Lý.

MC Thảo Vân cùng bạn bè, người thân đến thăm NSND Công Lý

Cũng trong ảnh do Ngọc Hà đăng tải, Thảo Vân thoải mái ngồi cạnh Công Lý khi chụp ảnh tươi cười vui vẻ, dường như không hề có khoảng cách. Vợ hiện tại của NSND cũng vui vẻ chụp lại khoảnh khắc này, cho thấy mối quan hệ hiện tại giữa Ngọc Hà và Thảo Vân rất tốt đẹp.

Về phần MC Thảo Vân, cô không có chia sẻ nào thêm về việc đến thăm hay bệnh tình của NSND Công Lý. Dẫu vậy cư dân mạng vẫn để lại nhiều bình luận ngưỡng mộ và cảm phục vì cách hành xử văn minh của mọi người trong mối quan hệ này.

“Thích cách cư xử của cả chị Vân và chị Hà. Anh Công Lý có phúc quá. Chúc anh sớm khoẻ ạ”, “Cả hai người phụ nữ đều có cách ứng xử rất văn minh, lịch sự. Chúc Công Lý mau lành bệnh. Mong sao tình cảm của gia đình mãi gắn bó”, “Ngưỡng mộ tình cảm của họ. Thật đẹp và văn minh”, “Thảo Vân không còn tình nhưng còn nghĩa, nhìn nụ cười rạng rỡ là biết”, “Dù đã chia tay nhiều năm, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, đồng hành chăm sóc con trai chung và dành cho nhau sự trân trọng. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được”,... là một số bình luận từ dân tình.

Được biết, sau khi ly hôn với MC Thảo Vân, NSND Công Lý nên duyên cùng bà xã hiện tại là Ngọc Hà Lê. Cặp đôi kết hôn vào tháng 1/2021. Vợ Công Lý được nhận xét là người chu đáo, quan tâm và luôn chăm sóc chồng.

Vợ chồng NSND Công Lý

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã vì đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện trong và ngoài nước. Trong thời gian NSND Công Lý điều trị bệnh, Ngọc Hà liên tục túc trực ở bên cạnh để chăm sóc, động viên chồng.

Thời điểm đó, Ngọc Hà giữ bí mật thông tin NSND Công Lý bị đột quỵ, chỉ tiết lộ chuyện chồng bị ngã phải nhập viện. Lí giải về điều này, Ngọc Hà từng cho hay: "Mình và anh quản lí giấu bệnh tình của anh Lý bởi không muốn mọi người náo loạn thông tin. Mình biết, anh Lý chỉ muốn có những vai diễn để mọi người luôn nhớ đến.

Hơn nữa, mình hiểu được rõ, người thương sẽ thương, người không ưa sẽ tìm cách bới móc bệnh tật. Nào ai muốn xuất hiện trên báo với thông tin ốm đau. Trong khi dịch bệnh thì đang căng thẳng".

Từ tháng 10/2022, hai vợ chồng Công Lý bắt đầu chữa trị tại Nhật Bản, đối mặt với không ít khó khăn về tài chính và tinh thần. Ban đầu, họ nhận hỗ trợ từ người thân, bạn bè để trang trải vé máy bay nhưng về sau tự xoay sở để vượt qua.

Trong suốt quá trình đó đến nay, Ngọc Hà là người luôn kề cận chăm sóc, ở cạnh chồng chữa bệnh. Hiện tại, tuy sức khỏe đã có tiến triển tốt, nhận một vài vai diễn nhỏ nhưng NSND vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định.

Đêm 23/8 vừa qua, NSND Công Lý đau dữ dội vùng bụng và phải đi cấp cứu. Lúc đó, Ngọc Hà đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Đến ngày 3/9, nam nghệ sĩ đã được mổ lấy sỏi thận thành công.

Về phía MC Thảo Vân, cô và con trai (tên thật là Gia Bảo) với Ngọc Hà cũng rất thân thiết, thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Mỗi khi NSND Công Lý đau ốm hay vào dịp lễ Tết, nữ MC đều cùng bạn bè hoặc con trai tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Lý.

MC Thảo Vân (ngoài cùng bên phải) cùng các nghệ sĩ đến thăm NSND Công Lý

Ngọc Hà và con trai của Công Lý - Thảo Vân

Ngọc Hà và Thảo Vân thân thiết như chị em từ nhiều năm nay

