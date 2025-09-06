Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh: “Mỗi dấu mốc lịch sử đều có thể gắn vào một hoạt động nào đó, để người trẻ có thể check-in, quay phim và quảng bá”

Mối liên hệ giữa trào lưu của người trẻ và cách lan toả các cột mốc lịch sử

Vừa qua, Tọa đàm “Khát vọng đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế” nằm trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, Hà Nội.

Tham dự tọa đàm có các diễn giả: Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, thành viên Hội đồng cố vấn chính sách của Thủ tướng; Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại đây, các diễn giả chia sẻ câu chuyện thực tế về nỗ lực ngoại giao, những bước đột phá mang lại lợi ích lớn lao cho đất nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trên hành trình hội nhập.

Chia sẻ với chúng tôi ngoài sự kiện, các vị đại sứ, diễn giả nói thêm rõ hơn về sứ mệnh, vai trò và cả những điểm mạnh của thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập, phát triển đất nước.

Clip: Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao chia sẻ về sứ mệnh, vai trò của thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập

Đại sứ Phạm Quang Vinh chia sẻ: “Người trẻ có một cái thuận lợi rất lớn rằng đã được hưởng những thành quả của đất nước cho đến ngày hôm nay là một đất nước phát triển, một đất nước đổi mới và hội nhập trên tất cả các lĩnh vực, một đất nước đang hướng mạnh vào kỷ nguyên mới, có khoa học - công nghệ, có tri thức và kết nối với thế giới.

Riêng chuyện chúng ta có thể kết nối về mạng, thông tin với thế giới, để chúng ta và thế giới trở thành một mặt phẳng đây chính là thuận lợi rất lớn. Thứ hai, các bạn trẻ có nhiệt huyết, có sự cầu thị và dám dấn thân, họ có ngôn ngữ, ngoại ngữ, có sự kết nối mang tính cách công dân toàn cầu”.

Song, đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh để bước ra thế giới, đóng góp được nhiều nhất, được coi trọng nhất thì những người trẻ cần phải nắm sâu về Việt Nam. Thế hệ trẻ cần có bản sắc, có tri thức Việt Nam, hiểu biết những vấn đề của đất nước. Kết hợp cùng với những nền tảng có sẵn, người trẻ luôn phải trau dồi thêm kiến thức để hiểu mình có thể đóng góp như thế nào.

Cũng theo ông, bản sắc văn hoá Việt Nam vốn đã nằm trong mỗi người, trong chính lịch sử, dân tộc, đất nước mình. Do đó, người trẻ cần biết kết hợp hài hoà giữa cái chung và cái riêng, hoà nhập nhưng không hoà tan.

“Theo tôi thấy, người trẻ hiện tại đang có nhiều trào lưu khác nhau. Có những trào lưu hướng ngoại, họ rất muốn vươn ra để bằng với thế giới nhưng cũng có những trào lưu sử dụng công nghệ, kỹ thuật và cách tiếp cận toàn cầu để đưa văn hoá Việt Nam ra thế giới. Tôi nghĩ rằng 2 hướng này cần kết hợp với nhau. Đặc biệt hướng thứ 2 nên nhân lên hơn nữa. Tức là, từ góc độ nhìn toàn cầu bằng những phương tiện hiện đại, bằng những gì đã học hỏi kinh nghiệm chung từ thế giới nhưng áp dụng để nhân bản sắc của Việt Nam mình lên”, đại sứ Phạm Quang Vinh nói.

Bên cạnh đó, đại sứ Phạm Quang Vinh cũng bày tỏ rằng cần có những thay đổi trong cách tuyên truyền để lịch sử hội nhập trở nên gần gũi, truyền cảm hứng thực sự cho thế hệ Gen Z, Gen Alpha.

“Chúng ta hay tổng kết lịch sử bằng những câu chuyện mang tính nghị quyết. Rằng mốc này chúng ta đổi mới, rồi mốc kia chúng ta tiến hành hội nhập sâu rộng hơn,... Tuy nhiên nếu gắn mỗi cột mốc đó cùng với văn kiện, sự kiện có dấu ấn hay một hoạt động nào đó, thế hệ trẻ có thể check-in, họ tới chụp ảnh, quay phim và tìm hiểu rồi quảng bá bằng chính cái đó.

Lấy ví dụ tại ngay trung tâm hội nghị này, nơi được gọi là trung tâm triển lãm Việt Nam được tổ chức vào đúng dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Sau này, người ta chỉ cần một dấu mốc là trung tâm triển lãm Việt Nam mang hình kim quy với những thiết bị hiện đại như này là họ sẽ nghĩ ngay đến 80 năm ngày thành lập đất nước. Hay như bài hát bất hủ Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng, mọi người cũng sẽ nhớ đến thời khắc lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vậy nên mỗi dấu mốc lịch sử có thể gắn vào một cái gì đó để người trẻ có thể check-in được, gần gũi và có tính lan tỏa tốt”, đại sứ chia sẻ.

Tổ chức concert âm nhạc, sự kiện giao lưu mời bạn bè quốc tế đến Việt Nam cũng là hội nhập

Trong khi đó, khi nhận được câu hỏi về các kỹ năng mềm cần thiết mà người trẻ cần chuẩn bị tự tin hội nhập, đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã có những chia sẻ chi tiết trong toạ đàm.

“Theo tôi, kỹ năng mềm không nhất thiết phải gắn với nghề nghiệp, tức là không phải ai làm đối ngoại mới có những kỹ năng mềm. Kỹ năng này liên quan đến những thứ gọi là phong thái, cách ứng xử và kể cả ngoại ngữ. Bởi trước đây như lứa của chúng tôi, đi học ngoại ngữ khó lắm nhưng bây giờ các bạn trẻ ai cũng có thể học ngoại ngữ được. Và khi ngoại ngữ tốt thì mình nghe, hiểu được quốc tế người ta nói gì và ngược lại, thể hiện được suy nghĩ của mình với họ. Điều này tự nhiên khiến con người trở nên gần gũi nhau hơn.

Thứ hai, người Việt Nam chúng ta luôn được đánh giá cao ở một tinh thần hòa hiếu. Như thượng tướng Võ Văn Tuấn đã nói, chúng ta trải qua chiến tranh rất nhiều nhưng chúng ta luôn luôn muốn hòa bình. Do đó bây giờ tư tưởng hòa bình, tinh thần hòa hiếu của chúng ta phải thể hiện được. Tôi đã từng tiếp xúc với những người trước đây đã từng là kẻ thù của chúng ta, họ rất ngạc nhiên tại sao người Việt Nam có thể gần gũi, thân ái với họ và bỏ qua việc ngày xưa. Tôi đã ở Hàn Quốc, Nhật Bản và họ đều đánh giá cao tinh thần đó. Tôi nghĩ rằng kỹ năng luôn luôn thân ái, gần gũi, hòa bình cũng là một phần rất quan trọng.

Một kỹ năng nữa mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng là chúng ta luôn luôn ham học hỏi, chúng ta không bao giờ bảo thủ. Mình nghĩ thế này nhưng khi thấy người khác có ý kiến hay hơn mình là mình sẵn sàng học hỏi. Sự ham học hỏi đó không chỉ trong lĩnh vực của mình mà cả những lĩnh vực khác”, đại sứ Nguyễn Phú Bình bày tỏ.

Để đúc kết lại vai trò, những đóng góp quan trọng của người trẻ, đại sứ Phạm Quang Vinh nói thêm: “Đại sứ Nguyễn Phú Bình có nói các bạn là tương lai của đất nước còn tôi thì nghĩ bắt đầu từ hôm nay đã là hiện tại và tương lai của đất nước rồi.

Các bạn đang làm gì thì chính những cái đó các bạn phải hiểu được. Các bạn giao lưu với nhau, ngồi tại chỗ này sử dụng máy tính, liên hệ với rất nhiều người bạn khác, đó là hội nhập. Các bạn tổ chức các sự kiện giao lưu thanh niên hay các sự kiện concert âm nhạc, mời các bạn quốc tế đến đây tại Việt Nam mình, đó là hội nhập.

Nhà nước đang mở rộng hợp tác và hội nhập sâu hơn với thế giới, toàn diện hơn với thế giới, các bạn ra đi sẽ dễ hơn, các bạn tìm kiếm cơ hội hợp tác dễ hơn… nhưng người làm thực tế phải là các bạn”.