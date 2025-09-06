Gom hơn 739 triệu đồng tiền mừng cưới đi mua vàng, 2 năm sau cặp vợ chồng trẻ thú nhận: “Lãi lớn nhưng chẳng dám tiêu, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ”

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc, khoản tiền mừng cưới không chỉ mang ý nghĩa tình cảm, mà còn là số vốn quan trọng để khởi đầu cuộc sống. Tuy nhiên, việc sử dụng số tiền này ra sao lại là một bài toán khó. Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng mạnh từ sau đại dịch, một số người đã coi vàng là “két sắt an toàn” và dốc toàn bộ tiền vào kênh đầu tư này. Nhưng thực tế cho thấy, khoản lãi lớn đi kèm với áp lực tâm lý không nhỏ.

Tất tay vào vàng ngay sau đám cưới

Tháng 5/2022, vợ chồng anh Trương, 28 tuổi, ở Nam Kinh, Trung Quốc, vừa tổ chức đám cưới với số tiền mừng nhận được khoảng 200.000 NDT (hơn 739 triệu đồng). Thay vì gửi tiết kiệm, cả hai quyết định đem toàn bộ số tiền trên để đi mua vàng.

“Thời điểm đó, giá vàng chỉ khoảng 390 NDT/gram. Chúng tôi nghĩ giữ vàng trong két sẽ vừa chống trượt giá, vừa có cơ hội sinh lời nếu thị trường tăng”, anh Trương chia sẻ.

Ảnh minh hoạ: Internet

Với số vốn này, vợ chồng anh Trương mua được gần 700 gram vàng (hơn 18 lượng vàng), tất cả đều được họ giữ trong két sắt. Ban đầu, cả hai rất yên tâm, coi đây là cách giữ tiền thông minh thay vì gửi ngân hàng với lãi suất chỉ hơn 2%/năm.

Đến tháng 7/2024, giá vàng tại Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm. Số vàng của vợ chồng anh Trương tính theo giá thị trường đã có giá trị khoảng 370.000 NDT, tức lãi gần 100.000 NDT (hơn 369 triệu đồng) chỉ sau 2 năm.

Anh Trương háo hức chia sẻ: “So với gửi tiết kiệm, có lẽ chúng tôi phải mất cả chục năm mới kiếm được số lãi này. Quyết định mua vàng hoàn toàn đúng đắn”.

Tuy nhiên, vợ anh Trương là chị Lưu cũng cho biết chỉ đến khi bán được vàng và thu lãi, họ mới thở phào vì chính thức kết thúc những tháng ngày “ăn không ngon, ngủ không yên” do sợ vàng rớt giá.

Lãi lớn nhưng không dám bán

Anh Trương thừa nhận: “Nếu gửi tiết kiệm, dù lãi không nhiều nhưng chắc chắn tâm trạng của chúng tôi sẽ thoải mái hơn. Đằng này khi mua vàng, nỗi lo vàng rớt giá khiến chúng tôi luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Ngày nào chúng tôi cũng phải mở điện thoại xem giá vàng.”

Thậm chí ngay cả khi giá vàng tăng, vợ chồng anh Trương vẫn thấp thỏm, đêm nào cũng bàn đi tính lại chuyện có nên bán hay không. Chị Lưu thú nhận: "Mỗi lần định bán, chúng tôi lại sợ lỡ mất đỉnh giá. Cứ thế, lãi thì nhìn thấy rõ, nhưng chẳng dám bán đi.”

Ảnh minh hoạ: Internet

Tâm lý bất an khiến chất lượng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Không chỉ vợ chồng anh Trương, hàng trăm gia đình khác tại Thượng Hải cũng rơi vào trường hợp tương tự. Các chuyên gia tài chính cho biết vàng là kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn, nhưng không phải ai cũng thích hợp để trữ vàng. Những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc dồn toàn bộ vốn vào vàng thường dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, vì biến động giá là điều không tránh khỏi.

Từ câu chuyện của mình, vợ chồng anh Trương rút ra bài học: “Tiền cưới vốn để xây dựng tổ ấm, nhưng chúng tôi lại biến nó thành một canh bạc tâm lý. Lãi thì có, nhưng sự an nhàn thì không. Tôi nghĩ thay vì dồn toàn bộ tiền vốn đó vào vàng, mọi người nên đa dạng hóa danh mục: một phần gửi tiết kiệm để đảm bảo an toàn và chi tiêu ngắn hạn, một phần có thể đầu tư vàng hoặc chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận dài hạn.”

(Theo Toutiao)