Ứng xử khôn lanh của "vợ anh Tạ" khi nhắc đến Thượng uý Lê Hoàng Hiệp

Phim Mưa Đỏ vẫn tiếp tục càn quét từ phòng vé đến trên mạng xã hội. Không chỉ dàn diễn viên mà người thân của họ cũng được quan tâm và một trong số đó là Yến Trịnh - vợ của Phương Nam. Trong phim, Phương Nam thủ vai tiểu đội trưởng Tạ.

Yến Trịnh - Phương Nam

Trong một cuộc trò chuyện được chủ tiệm tóc ghi lại khi Yến Trịnh đi cắt tóc, cô tiếp tục ghi điểm, được netizen khen EQ cao.

Theo đó, khi được hỏi giữa “anh Tạ” Phương Nam và Thượng uý Lê Hoàng Hiệp ai đẹp trai hơn, yêu cầu trả lời công tâm thì Yến Trịnh khẳng định cả hai người đều đẹp vì:

“Khó chọn lắm vì ở 2 thời điểm khác nhau. Anh Tạ là ở thời điểm ngày xưa, các cụ. Anh Tạ là vẻ đẹp của người lính trong tâm hồn, trong lý tưởng. Anh Tạ bảo vệ đàn em hết mình, miếng ăn cái gì cũng chia sẻ cho đàn em. Vẻ đẹp của anh Tạ đã hiện lên ngay từ những hành động của anh ấy rồi.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp thì có vẻ đẹp từ bên ngoài, trông rất điện ảnh, quả bước từ xe xuống cũng rung động đấy, cũng là vẻ đẹp mà chị em phụ nữ là *bắn tim*

Cả hai người đều đẹp, mỗi người đẹp một kiểu”.

Yến Trịnh được đặt câu hỏi về Tiểu đội trưởng Tạ và Thượng uý Lê Hoàng Hiệp (Ảnh chụp màn hình/ @guhair.salon)

Cũng trong cuộc trò chuyện này, vợ “anh Tạ” tiết lộ thêm về chuyện yêu đương của 2 vợ chồng. Vì đặc thù công việc, Phương Nam phải thay đổi ngoại hình nhiều nên mỗi lần về quê Yến, mọi người hay bảo cô thay người yêu như thay áo.

“Lần đầu tiên về nhà thì tóc dài, đẹp trai lãng tử xong sau đấy 1 tháng sau thôi về là đã cắt trụi tóc rồi để đóng vai giang hồ rồi. Tết về thì biến thành 1 ông cụ luôn như Tết năm ngoái” - Yến kể lại.

Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống

Phía dưới chia sẻ này, cư dân mạng để lại nhiều lời khen cho Yến Trịnh. Có người chú ý đến nhan sắc không điểm nào để chê của cô, có người lại thích thú vì cách nói chuyện thú vị và có chừng mực.

“Bị bất ngờ trước nhan sắc chị nhà. Hậu phương vững chãi quá”, “Vợ Tạ xinh quá”, “Anh Tạ đã thấy và đánh giá nha chị Yến”, “Chị Yến nhận được thư của anh Tạ chưa nhỉ?”, “Vợ tên Yến mà chồng hẳn tên Tạ. Nhà này nặng ký lắm đây”, “Trả lời okelah quá trời”, “Nghe câu trả lời là biết bình thường chị Yến nói chuyện cũng thú vị lắm”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết vợ Phương Nam có tên đầy đủ là Trịnh Hải Yến, sinh năm 1997. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn truyền hình trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nên càng thấu hiểu cho công việc của chồng.

Cả hai là "thanh mai trúc mã", kết hôn từ năm 2021. Sau khi sinh con gái đầu lòng tên gọi ở nhà là Nguyên Ốc, Hải Yến lui về làm hậu phương, hỗ trợ chồng trong quá trình làm nghề. Gần đây, cô cũng xuất hiện cùng chồng trong các buổi ra mắt phim, quản lý Group fans của chồng,...

Hình ảnh đời thường của Yến Trịnh

(Tổng hợp)