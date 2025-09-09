Trang Thông tin Chính phủ đăng ảnh Độ Mixi hút shisha: Pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng!

“Một công dân bình thường vi phạm sẽ bị xử lý, thì một người nổi tiếng vi phạm càng phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn, vì họ có tác động đến cộng đồng.

Điều đáng lo ngại từ vụ việc Phùng Thanh Độ hút shisha (loại hình đã bị pháp luật Việt Nam cấm, mời xem lại Nghị quyết 173/2024/QH15 tại diễn đàn Xây dựng chính sách, pháp luật) là phản ứng của một bộ phận người hâm mộ.

Thay vì thẳng thắn nhìn nhận sai phạm, nhiều người hâm mộ lại chọn cách bao biện, thậm chí tấn công ngược dư luận bằng những lời lẽ cực đoan. Có người còn tuyên bố "sẵn sàng chiến" với bất kỳ ai dám chỉ trích thần tượng của họ.

Đây chính là hệ quả trực tiếp của văn hóa thần tượng mù quáng - khi người hâm mộ đặt niềm tin tuyệt đối, bất chấp đúng sai, biến thần tượng thành "ngoại lệ của pháp luật".

Từ góc độ quản lý xã hội, vụ việc này không thể coi nhẹ. Luật pháp đã cấm thì dù là ai, hành vi vi phạm đều cần được chấn chỉnh kịp thời.

Cơ quan chức năng vào cuộc không phải để "triệt hạ" một cá nhân, mà để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như gửi đi thông điệp rõ ràng: Người nổi tiếng không được phép “nhờn luật”.

Công chúng cũng cần nhìn nhận khách quan. Phê phán sai phạm là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc "ném đá tận diệt".