Vì sao Độ Mixi bị chỉ trích?

Độ Mixi (tên thật là Phùng Thanh Độ, SN 1989) là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh là một trong “tứ hoàng streamer”, sở hữu lượng fan hùng hậu và tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài thế giới game.

Thế nhưng, đi cùng với sự nổi tiếng là tai tiếng. Khi nhắc đến Độ Mixi - không ít người sẽ nghĩ ngay đến những ồn ào về phát ngôn, hành vi lệch chuẩn của nam streamer.

Sai luật, chửi bậy và chưa hết!

Gần đây nhất, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh Độ Mixi hút shisha - một chất cấm tại Việt Nam (từ ngày 1/1/2025), gây tranh cãi dữ dội. Không lâu sau đó, trên livestream, anh lên tiếng thừa nhận, giải thích rằng bản thân “không biết luật”, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả.

Độ Mixi bị bắt gặp hút chấm cấm trong bar. Ảnh: Đi soi sao đi.

Song thay vì xoa dịu dư luận, lời xin lỗi lại khiến nhiều người khó hiểu hơn. Bởi “không biết luật” không có nghĩa là không sai. Thậm chí, trong chưa đầy 2 phút lên sóng, nam streamer văng tục đến 14 lần, lông mày của người xem cứ phải skinship nhiều lần: Xin lỗi cái kiểu gì vậy?

Tối 4/9, anh livestream phản hồi chính thức về vụ việc. Nhưng trong chưa đầy 2 phút trình bày, nam streamer nói tục 14 lần.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Độ Mixi gây khó chịu vì thói quen văng tục vô tội vạ, nghe vài câu thôi là đã muốn tắt luôn livestream vì thô tục không chịu nổi. Hiện tượng này đã diễn ra suốt nhiều năm, nhiều lần bị lên án song mọi thứ đâu lại vào đấy.

Trước đó không lâu, Độ Mixi gây phẫn nộ hơn khi vô tư kể chuyện bán đĩa 18+ từ năm học cấp 2 như một chiến tích. Ngay cả chuyện bỏ học ra quán nét ngồi chơi game cũng được nam streamer đem khoe: “Học cấp 2, hội bạn tôi có khoảng 6-7 tháng không đi học thêm mà ra quán nét ngồi. Đến cuối tháng thì lấy tiền đi học thêm (bố mẹ cho) ra trả nợ quán nét… Nó vui lắm, vui không tả được”.

Năm 2020, VTV từng thẳng thắn nêu tên anh trong danh sách streamer có ngôn từ nhạy cảm, người có sức ảnh hưởng hút thuốc lá điện tử, ảnh hưởng xấu đến người xem trẻ tuổi.

Với tiêu đề "Streamer - Tự do và trách nhiệm" lên án việc nói tục, chửi bậy, các BTV đã lấy Độ Mixi làm đại diện cho phóng sự. Nguồn: ảnh chụp màn hình VTV

Chỉ 1 ngày sau, Độ Mixi lên livestream như thường lệ nhưng dành hẳn 1 tiếng để nhận sai, nói rằng bản thân không ý thức được sức ảnh hưởng của mình đến giới trẻ và nhấn mạnh rằng tuy không đồng tình hết với quan điểm của nhà đài nhưng xem đây là một cơ hội để thay đổi vì nghề mà mình đang theo đuổi.

Nhưng rồi sao?

Chắc mọi người cũng tự có câu trả lời.

Trong một trận bóng đá có tiếng năm 2024, anh lại khiến cộng đồng mạng khẩu chiến khi công khai chỉ trích thô tục những khán giả dùng camera dí sát mặt mình.

Chưa dừng lại ở đó, Độ Mixi tiếp tục vượt quá giới hạn phát ngôn, lệch lạc trong tư duy khi có chia sẻ coi thường phụ nữ một cách nghiêm trọng.

Phát ngôn lệch chuẩn của Độ Mixi khi nói về phụ nữ trong một buổi livestream.Phát ngôn lệch chuẩn của Độ Mixi khi nói về phụ nữ trong một buổi livestream.

Vô số lần, Độ Mixi thách thức sức chịu đựng của dân mạng, khán giả…

Trong khi đó, một nhóm người lấy danh nghĩa hâm mộ Độ Mixi thì mù quáng bảo vệ thần tượng, dùng mọi lý lẽ để bao biện cho sự lệch chuẩn và gọi đó là “phong cách riêng”, “con người thật”, “sống chất nó phải thế”... Chính cái lối suy nghĩ đó đã làm Độ lún sâu hơn và “Độ Mixi bị chỉ trích là điều không thể tránh”.

Chẳng có lý do gì để chấp nhận Độ Mixi như một ngoại lệ

Vì sao vậy? Câu trả lời thực ra nằm ở ngay Độ Mixi.

Ngày trước, Độ Mixi hoạt động với vai trò streamer chỉ trong mảng trò chơi điện tử với tệp người xem có phần giới hạn. Tuy nhiên, vị thế của Độ Mixi đã khác.

Giờ đây không còn là một streamer game ngồi trong phòng, muốn nói gì thì nói. Anh đã bước ra sân khấu lớn hơn, hiện diện trong đời sống giải trí và được công chúng coi như người nổi tiếng.

Và khi đã bước vào quỹ đạo ấy, trách nhiệm với hình ảnh là điều không thể né tránh. Cái gọi là “giữ nguyên bản chất thật” sẽ không còn phù hợp nếu bản chất ấy là những phát ngôn tục tĩu hay hành vi vi phạm pháp luật.

Độ Mixi giờ đã là người của công chúng, và khi bạn làm nhiều việc tốt thì cũng không đồng nghĩa với việc mọi lỗi lầm được bỏ qua.

Tác động xã hội của những lời nói, hành động lệch chuẩn không hề nhỏ. Với cộng đồng fan đa phần là thanh thiếu niên, việc một thần tượng thoải mái văng tục, xem thường phụ nữ, hoặc coi nhẹ quy định pháp luật có thể vô tình trở thành “chuẩn mực mới” cho một bộ phận người trẻ. Đó là lý do xã hội đòi hỏi ở Độ Mixi sự kiềm chế, chuẩn mực và ý thức trách nhiệm cao hơn.

Lại nói về những người bênh vực Độ Mixi bất chấp đúng sai. Họ sẽ có 1 kiểu “văn” như thế này: Độ Mixi làm thiện nguyện nhiều, giúp đỡ cộng đồng mạng và chúng tôi đã quen với phong cách văng tục như ‘ăn cơm, uống nước’ của anh ấy, chẳng sao cả.

Làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng là điều đáng trân trọng, nhưng tuyệt đối không thể biến nó thành “kim bài miễn tội” cho mọi hành vi sai trái. Một người nổi tiếng có trách nhiệm xã hội càng phải ý thức rõ: Công chúng ghi nhận việc tốt, nhưng không vì thế mà bỏ qua sai phạm. Lẫn lộn giữa “làm việc tốt” và “sai phạm cá nhân" là sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm, biến chuẩn mực đạo đức thành trò thương lượng.

Việc tốt đã được công nhận, nhưng sai thì vẫn là sai, và phải chịu trách nhiệm trọn vẹn.

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với những gì Độ Mixi thể hiện, trong và sau tất cả những lần ồn ào: Sai - xin lỗi - rồi lại xuất hiện kiếm tiền bằng hình ảnh vốn đã lệch chuẩn của mình. Chẳng có lý do gì để chấp nhận Độ Mixi như một ngoại lệ. Ngày nào anh còn kiếm tiền bằng sức ảnh hưởng của mình, bằng lượt theo dõi của những người hâm mộ… thì ngày đó, mọi thứ nên rõ ràng.