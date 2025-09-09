Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và những phong bao lì xì Tết Độc lập

Những bệnh nhi của Khoa Ung bướu huyết học - Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã quá quen thuộc với tên gọi mà chính các em và thân nhân đã đặt cho ông là "Ông Tiên giữa đời thường" vào những dịp Quốc tế thiếu nhi, Tết cổ truyền. Lần này, trước thềm mừng lễ Quốc Khánh, ông lại xuất hiện theo cách giản dị, gần gũi vốn có, với những phong bao lì xì mừng "Tết độc lập". Ông đến tận từng giường bệnh và trao tận tay cho các cháu. Nhiều cháu nhỏ còn vui mừng hớn hở khi được gặp lại ông như gặp người thân trong gia đình.

Vị doanh nhân giản dị dành thời gian hỏi thăm, động viên từng bệnh nhi trên giường bệnh.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ: "Mỗi người có một sứ mệnh khác nhau. Nếu Nhà nước, Chính phủ đã chăm lo cho những gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, với đất nước, thì mình cũng chỉ góp một phần nhỏ, chung tay chăm lo cho những bệnh nhi ung thư, những mảnh đời kém may mắn phải lấy bệnh viện làm nhà để họ có thêm động lực, tinh thần chiến đấu với bệnh tật. Như vậy, với tôi, Tết độc lập càng thêm ý nghĩa"…

Sự xuất hiện thân thuộc của ông Johnathan khiến nhiều bệnh nhi và gia đình xúc động

Được biết, khi được vợ mình là Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Lê Hồng Thuỷ Tiên "chi tạm ứng" khoản tiền của những tháng cuối năm, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nghĩ ngay đến việc dành khoản tiền đó cho các em nhỏ đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ủng hộ và khích lệ từ "hậu phương vững chắc" này cũng tiếp thêm động lực để ông nối dài những chuyến thiện nguyện, mang yêu thương đến các em nhỏ, và họ, cũng trông chờ ông đến như sự xuất hiện của một người ông, người bác… thân thuộc trong gia đình.

Tấm lòng nhân ái lan tỏa trong từng phong bì lì xì, tiếp thêm niềm tin cho các em nhỏ chống chọi bệnh tật

Lần vui Tết Độc lập này, ông dành tặng mỗi phong bì 5 triệu đồng cho hơn 160 bệnh nhi tại đây, như là một món quà tinh thần, giúp họ cảm nhận được rằng: họ không một mình chiến đấu với bệnh tật mà đâu đó, vẫn còn nhiều lắm những tấm lòng, những trái tim tràn đầy yêu thương.

Thăm hỏi sức khỏe, trao quà và động viên tinh thần các bệnh nhi cùng gia đình là việc làm mà vị tỷ phú bình dị này đã duy trì trong nhiều năm qua.

"Sau mỗi lần đi như vậy, có khi tôi thức mấy đêm không ngủ, trăn trở vì thương mấy đứa nhỏ cứ âm ỉ trong tôi suốt mấy ngày sau đó, nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng", Ông tâm sự. Và ngay khi vừa bước ra khỏi cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2, Ông lại nghĩ ngay đến một lần thắp ngọn lửa yêu thương từ trái tim cho những ngày lễ Giáng Sinh, năm mới sắp đến… Và cứ thế, Ông lặng lẽ bước, từng bước…