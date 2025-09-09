Chi vài trăm triệu để ở cữ dịch vụ 5 sao, được chăm sóc từ A-Z như Ngô Thanh Vân: Đắt liệu có xắt ra miếng?

Sau khi sinh con gái đầu lòng là bé Gạo, Ngô Thanh Vân từng tiết lộ vợ chồng cô lên lịch cụ thể cho quá trình chăm sóc con gái trong một ngày. Gia đình nữ diễn viên chia giờ cụ thể cho từng việc như thay tã, uống sữa, ngủ… Nữ diễn viên cũng gây chú ý khi tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con gái gồm: Hạn chế vào phòng bé Gạo, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu được vào. Không dùng điện thoại và nói chuyện trong phòng, chỉ có bố mẹ mới được nói...

Kĩ càng và cẩn thận như vậy, ai cũng nghĩ 2 vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần sẽ cực kỳ vất vả trong việc chăm sóc con gái đầu lòng. Tuy nhiên, mới đây, nàng "đả nữ" đã chia sẻ bí quyết thật sự, đó là vợ chồng cô nhờ sự trợ giúp của một dịch vụ ở cữ 5 sao tại TP HCM trong suốt 1 tháng.

Theo bà mẹ 1 con, cả 2 lựa chọn ở tại nhà nhưng nhờ đến sự trợ giúp của các cô hộ lý, y tá thay vì ở cữ tại trung tâm.

"Vì mong muốn được ở nhà cho Gạo quen nên team đã tận tình không ngần ngại giúp ba mẹ. Biết ơn vô cùng. Nay trộm vía Ba Mẹ đã thành thạo và hoàn thành khoá học cũng như cám ơn sự đồng hành dịch vụ ân cần iu thương của team trong suốt thời gian qua" , Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Ngoài ra, cô cho biết những tháng đầu đã nhờ cậy rất nhiều các cô hộ lý, y tá trong việc tắm, vệ sinh, chăm sóc bé. Lúc này thì ba mẹ đều mới học chăm con, tinh thần chưa vững, thiếu ngủ nên sự trợ giúp lúc này cực kỳ cần thiết.

"Trung tâm mang đến cho mẹ Vân nhiều đồ phục vụ sức khỏe, canh ngon lắm, bổ máu, bổ sữa, uống thêm trà thải độc giúp ra dịch với máu còn sót lại trong tử cung. Bên cạnh đó hỗ trợ ba Huy thay tã, chăm em, tư vấn nên làm gì cho đúng", cô nói.

Huy Trần cũng khẳng định: "Lần đầu làm bố mẹ, mọi thứ sẽ căng thẳng nếu không có dịch vụ ở cữ giúp đỡ. Mọi thứ đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Thực sự, các bố mẹ sau khi sinh con tự làm mọi thứ thì mệt lắm, người phụ nữ sinh xong rất yếu. Thế nên những người bố hãy yêu thương, an ủi vợ bởi sinh con là sự hy sinh quá khủng khiếp. Hơn nữa, các cô ở trung tâm ở cữ rất tinh tế, nhẹ nhàng, kiên nhẫn".

Theo tìm hiểu, trung tâm ở cữ này có các chương trình chăm sóc sau sinh với thời gian linh hoạt như:

- Chương trình chăm sóc mẹ và bé 8 ngày: Phù hợp với mẹ muốn trải nghiệm chăm sóc cơ bản và nghỉ ngơi ngắn ngày, chương trình chăm sóc tập trung vào tuần đầu giúp mẹ phục hồi và gọi sữa về.

- Chương trình chăm sóc mẹ và bé toàn diện 14 ngày: Giúp mẹ phục hồi toàn diện cả về thể chất và tinh thần, đồng thời tạo nền tảng tốt cho bé trong những ngày đầu đời.

- Chương trình chăm sóc mẹ và bé toàn diện chuyên sâu 28 ngày: Chăm sóc chuyên sâu và trọn vẹn nhất, giúp mẹ phục hồi rạng rỡ, bé làm quen với nếp sinh hoạt lành mạnh, có khởi đầu an toàn và yêu thương.

Tùy theo thời gian lưu trú, loại phòng, mức độ chăm sóc và các dịch vụ bổ sung, chi phí sẽ dao động từ khoảng 94 triệu đến 340 triệu đồng , đã bao gồm tất cả các chi phí chăm sóc hàng ngày cho mẹ và bé.

Với tiềm năng kinh tế như Ngô Thanh Vân và Huy Trần thì việc bỏ ra số tiền này để ở cữ sau sinh là hoàn toàn hợp lý.