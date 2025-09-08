Girl phố có cuộc đời thành công nhất

Đó chính là Huyền Baby.

Những năm gần đây, Huyền Baby được biết đến với hình tượng phú bà xinh đẹp, giỏi giang, giàu có và sở hữu cuộc sống viên mãn. Tuy nhiên trước khi trở thành chị đẹp kiêm phú bà kiêm dâu hào môn như vậy, mỹ nhân Hà thành từng là hot girl đời đầu nức tiếng, girl phố cổ chính hiệu.

Thậm chí có thời điểm, “Huyền Baby girl phố” trở thành từ khóa phổ biến trên MXH. Đáp lại sự tò mò này, phú bà cũng từng xả loạt ảnh “girl phố” cỡ hơn chục năm về trước khiến dân tình trầm trồ.

Huyền Baby có tên thật Đặng Ngọc Huyền (sinh năm 1989, Hà Nội), là một trong những gương mặt hot girl đời đầu nổi bật của thế hệ 8x - 9x. Cô từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2008. Với gương mặt trong sáng, vóc dáng nhỏ nhắn cùng phong cách tiểu thư, Huyền Baby nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc trong giới trẻ thời bấy giờ.

Không chỉ dừng ở danh xưng hot girl, Huyền Baby từng thử sức trong nghệ thuật. Cô cùng Emily và Hạnh Sino thành lập nhóm nhạc B.Sily nhưng nhóm chỉ hoạt động ngắn ngủi, chưa tạo được dấu ấn lớn và nhanh chóng tan rã. Ngoài ca hát, Huyền Baby còn tham gia một số dự án truyền hình khác như phim Cảnh sát hình sự nhưng sau đó cũng rút lui.

Đến năm 2013, Huyền Baby kết hôn với Quang Huy - một thiếu gia đến từ TP.HCM, gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Kể từ đó, cô gần như biến mất khỏi showbiz và tập trung cho cuộc sống gia đình. Sau hôn nhân, Huyền Baby được biết đến nhiều hơn với hình ảnh phu nhân nhà giàu, thường xuyên xuất hiện trong các chuyến du lịch sang chảnh, sử dụng hàng hiệu xa xỉ.

Năm 2024, Huyền Baby tái xuất showbiz bằng việc tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dù không lọt vào danh sách thành đoàn, nhưng cô vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả và được chọn vào nhóm nhạc Lunas gồm các thành viên Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh.

Hiện tại, Huyền Baby là mẹ hai con và vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung dù đã ngoài 30. Cuộc sống viên mãn, xa hoa cùng nhan sắc “không tuổi” giúp Huyền Baby trở thành hình mẫu hot mom khiến nhiều người ngưỡng mộ.

