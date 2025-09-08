Màn tán gái nghe “ngại hết cả cà phê” của anh Việt kiều Đức và tiểu thư 7.000 tỷ

Không chỉ chữa lành vì hài hước và bình yên, những khoảnh khắc từ chương trình Gia Đình Haha đôi khi còn viral vì sự hài nhạt. Trong tập 13, màn đóng phim tình cảm của (S)TRONG Trọng Hiếu và Ngọc Thanh Tâm là một ví dụ.

Tiểu phẩm của (S)TRONG Trọng Hiếu và Ngọc Thanh Tâm (Nguồn: Yeah1)

Tại đây, dàn cast Gia Đình Haha được giao đi hái cà phê, yêu cầu phải chọn những quả chín đỏ và vàng để hái. Khi hái cùng cây, Trọng Hiếu và Ngọc Thanh Tâm đã có tiểu phẩm “hạt nhài”, Việt kiều Đức trổ tài tán tỉnh tiểu thư 7.000 tỷ như sau:

“Sao mặt trời lặn là em đẹp thế! Môi em đỏ choét như trái cà phê này. Đây. Anh nhìn thấy một trái đỏ chót như môi của em”.

Đúng lúc này, Jun Phạm đột ngột xuất hiện cắt ngang đoạn phim tình cảm của cặp đôi chớm nở. Nhưng cũng ngay sau đó, Ngọc Thanh Tâm nhập vai trở lại, thoải mái gọi (S)TRONG Trọng Hiếu là “người yêu em”.

Ngoài ra (S)TRONG Trọng Hiếu còn có những câu thả thính khác với Ngọc Thanh Tâm như khẳng định khu vực team mình hái có nhiều cà phê hơn là vì có tâm và có Tâm.

Sau khi tập 13 lên sóng, khoảnh khắc của cặp đôi được cut ra và chia sẻ rầm rộ trên MXH vì nó nhạt mà nó tẻn tẻn. Có người trêu màn tán tỉnh này ngại hết cả cây cả phê, có người tích cực đẩy thuyền (S)TRONG Trọng Hiếu và Ngọc Thanh Tâm thành một cặp.

“Tự nhiên thấy đôi này dễ thương. Ngay từ đầu là Hiếu đã quan tâm Tâm rồi”, “Ngại hết cả cà phê”, “Đang tán cô em thì anh trai cổ tới hô ‘Đứng lại’”, “Cà phê said: ‘Làm cây cũng không yên’”, Cà phê không nghĩ có ngày mình được dùng như vậy”, “Phải đỏ choét mới chịu”, “Đang hẹn hò tự nhiên bị anh cả bắt tại trận vậy á”,... là một số bình luận từ netizen.

Ngọc Thanh Tâm (sinh năm 1993) là một ái nữ đình đám, được biết đến là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Tên gọi "tiểu thư 7000 tỷ" cũng là từ phán đoán của công chúng về khối tài sản kếch xù của gia đình cô.

Dù gia thế giàu có, cuộc sống xa hoa "ngậm thìa vàng" nhưng ở Gia Đình Haha, Ngọc Thanh Tâm lại ghi điểm vì sự dễ gần. Cô cho thấy sự xông xáo và ham học hỏi, không ngần ngại bất kỳ công việc tay chân nào.

Sự trái ngược của Ngọc Thanh Tâm khi bình thường là lúc tham gia Gia Đình Haha

(S)TRONG Trọng Hiếu có tên thật là Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1992 tại Đức, là ca sĩ - vũ công gốc Việt từng giành Quán quân Vietnam Idol 2015. Xuất thân từ một gia đình Việt sống tại châu Âu, anh sớm tiếp xúc với âm nhạc và vũ đạo, đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi nhảy trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Sau bước ngoặt với Vietnam Idol, Trọng Hiếu ghi dấu với loạt ca khúc trẻ trung, sôi động và vũ đạo bùng nổ, đồng thời đảm nhận vai trò đội trưởng trong Street Dance Việt Nam 2022. Anh cũng mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế khi tham gia vòng loại Eurovision 2023 tại Đức và đạt thứ hạng cao. Từ năm 2024, anh chính thức hoạt động với nghệ danh (S)TRONG Trọng Hiếu, trong đó chữ “S” vừa mang nghĩa Strong (mạnh mẽ), vừa thể hiện nguồn gốc Việt Nam.

(S)TRONG Trọng Hiếu là khách mời của chương trình ở chặng Tây Nguyên

(Tổng hợp)