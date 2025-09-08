9 dấu hiệu nhận biết bạn có một đồng nghiệp EQ CHẠM ĐÁY!

Luôn cho là mình đúng
Người có EQ thấp cho rằng bản thân luôn đúng và không chịu nhận sai hay rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm. Họ không chịu lắng nghe hay chấp nhận ý kiến đóng góp của người khác và họ sẵn sàng tranh luận đến cùng rằng những gì họ nghĩ là đúng và bạn sai. Họ cũng không dễ dàng xin lỗi hay bày tỏ sự biết ơn khi được giúp đỡ.
Thêm vào đó, họ chỉ lắng nghe những ý kiến cho rằng quan điểm của họ là đúng và bác bỏ toàn bộ những quan điểm ngược lại. Đây có thể là lý do khiến nhiều đồng nghiệp không muốn đóng góp cho họ và dần dần phớt lờ những quan điểm của họ.
Họ không quan tâm đến cảm xúc của người khác
Người có EQ thấp không nhận thức và điều khiển được cảm xúc của mình và cũng không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đôi khi họ có thể rất ngạc nhiên khi đồng nghiệp hay đối tác tức giận với họ hay không thích họ. Họ chỉ quan tâm đến sự hài lòng của họ và cũng không biết cách an ủi hay khích lệ người khác khi gặp khó khăn hay buồn phiền.