Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp

Trong cuộc sống, chúng ta đều từng gặp những người “nhạy bén” về cảm xúc. Họ hiểu người khác nghĩ gì, biết cách truyền cảm hứng và khiến công việc nhóm trôi chảy. Đó là những người sở hữu EQ cao.

Ngược lại, cũng có người ban đầu trông khá khéo léo nhưng dần bộc lộ nhiều hạn chế. Nếu bạn muốn biết những dấu hiệu thường cho thấy một người EQ thấp, dưới đây là 8 biểu hiện dễ nhận thấy nhất.

1. Thích khoe khoang

Việc thường xuyên khoe khoang về bản thân, dù vô tình hay cố ý, thường không mang lại ấn tượng tích cực. Ngược lại, nó dễ khiến người khác cảm thấy người đó thiếu tinh tế trong giao tiếp và khó tạo được sự gần gũi.

2. Không chịu nổi lời phê bình, góp ý

Ai cũng từng gặp những người “nổi cáu” chỉ vì một lời góp ý nhỏ. Điều này cho thấy họ chưa có khả năng tiếp nhận phản hồi một cách bình tĩnh và xây dựng. Về lâu dài, sự hạn chế này cản trở quá trình học hỏi và phát triển cá nhân. Người có EQ thấp thường không thể bình tĩnh tiếp nhận phê bình góp ý để từ đó trưởng thành hơn.

Ảnh minh hoạ.

3. Luôn đổ lỗi cho người khác

Trong môi trường làm việc, những người luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác thường khó tạo được niềm tin và sự hợp tác. Họ luôn đổ lỗi sang người khác, kể cả khi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm. Đổ lỗi không chỉ là thiếu tinh thần trách nhiệm, mà còn phản ánh sự non nớt về cảm xúc, không dám nhìn vào khuyết điểm của chính mình để sửa đổi.

4. Không hiểu vì sao người khác buồn hay tức giận

Một đặc điểm rõ ràng của EQ thấp là thiếu khả năng thấu cảm. Họ không hiểu nổi tại sao người khác khóc, hay tại sao lời nói của mình lại khiến ai đó tổn thương.

Ảnh minh hoạ.

5. Dễ bị căng thẳng

Cuộc sống ai cũng có áp lực, những hóa đơn trễ hạn hay mâu thuẫn trong quan hệ. Vấn đề là bạn xử lý thế nào. Người EQ cao biết cách “chuyển hóa” cảm xúc một cách lành mạnh. Người EQ thấp thì thường để stress, giận dữ hay buồn bực điều khiển mình.

6. Không bao giờ hỏi han người khác

Điều này tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều. Người EQ cao thường quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người khác, bao gồm cả nhu cầu được nhìn nhận và lắng nghe. Ngược lại, nếu một người không bao giờ hỏi bạn về bản thân, điều đó khiến họ trở nên ích kỷ và thiếu tinh tế.

Ảnh minh hoạ.

7. Không gọi tên được cảm xúc

Khi bạn tức giận, bạn biết rõ mình đang giận và có thể giải thích được nguyên nhân vì sao. Nhưng với những người EQ thấp, họ khó nhận diện những cảm xúc tinh tế, nhẹ nhàng hơn. Họ có thể chỉ buông một tiếng than, quát lên rồi ngay lập tức “né” cảm xúc thật bằng cách chuyển sang một trạng thái khác hoàn toàn.

8. Hay phán xét người khác

Hãy thận trọng với những người thường xuyên phán xét người khác một cách gay gắt. Thậm chí, nguy hiểm hơn là những kẻ đạo đức giả, vừa phán xét vừa làm điều tương tự. Đây không chỉ là chuyện “khó chịu” trong giao tiếp.

Theo Yourtango