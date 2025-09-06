Tàn, Tạ nổi tiếng hơn thời đẹp trai

Đó chính là anh Tạ do diễn viên Phương Nam thủ vai. Một lần "lột xác" trong Mưa Đỏ đã giúp tên tuổi của nam diễn viên cũng như vai diễn nổi đình nổi đám khắp toàn quốc. Thậm chí, anh còn có group fan riêng sau khi phim lên sóng, hiện đã vượt mốc 10K thành viên.

Diễn viên Phương Nam trong phim Mưa Đỏ.

Tạ trong phim quê Thanh Hóa, gần 30 tuổi đã có vợ và con gái ở quê, là một nông dân chính hiệu. Với ngoại hình nhỏ bé, gầy gò, chỉ còn da bọc xương, đôi má hõm sâu cùng ánh mắt trắng nhợt, Tạ tạo cho khán giả cảm giác vừa thương, vừa nể. Bởi càng khắc khổ về diện mạo, thì ý chí chiến đấu trong anh lại càng bùng cháy dữ dội.

Điều bất ngờ là ngoài đời, Phương Nam vốn quen thuộc với hình ảnh cao to, rắn rỏi, gương mặt điển trai và body 6 múi chuẩn "soái ca".

Không ai còn nhớ thời đẹp trai của nhân vật này, vì hình ảnh gầy gò khổ cực quá đậm nét

Nhập vai quá xuất thần

Đúng là nhận không ra thật sự.

Chính vì thế, khi so sánh tạo hình của nhân vật với hình ảnh thật ngoài đời, nhiều người không tin nổi đây là cùng một người.

"Cứ tưởng hai con người khác nhau luôn đó. Nhưng mà như này lại nổi tiếng chứ hồi còn đẹp trai thì chẳng biết ảnh là ai", một netizen hài hước bình luận.

Trên mạng xã hội, Phương Nam nhanh chóng được gọi tên là sao nam có màn "huỷ dung" sốc nhất Mưa Đỏ. Không chỉ vóc dáng, làn da mà đến nét mặt cũng thay đổi sau khi ép cân, phơi nắng,...

Thậm chí, vì tạo hình "xuống dốc trầm trọng" mà anh từng bị hoài nghi tâm thần, nghiện ngập hoặc mắc bệnh nan y trong suốt 1 năm. Chỉ đến khi Mưa Đỏ chính thức phát sóng, mọi người mới vỡ lẽ: tất cả đều là sự hy sinh để nhân vật sống động nhất có thể.

Nam diễn viên siết cân cỡ nầy để vào vai anh Tạ trong Mưa Đỏ.

Để biến thành Tạ, Phương Nam chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng anh đã giảm 15kg trong vòng 3 tháng, từ 78kg xuống còn 63kg, bằng chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt đến mức nhiều người phải rùng mình. Nam diễn viên kể lại từng leo bộ 39 tầng chung cư, bơi ngoài biển, chạy bộ, nhảy dây, kết hợp ăn uống khắt khe để cơ thể tụt cân nhanh chóng.

Không chỉ siết cân, Phương Nam từng gây sốc khi chấp nhận "huỷ dung" để hóa thân thành một người nông dân khắc khổ trong Mưa Đỏ. Anh phơi nắng để da sạm đi, mái tóc xơ xác, loang lổ, đến gương mặt hốc hác, đúng tinh thần "mắt trắng, má hõm sâu”.

Đáng nói hơn, trong suốt quá trình quảng bá phim, Phương Nam vẫn liên tục tái hiện hình ảnh của Tạ.

Anh mặc áo lính hoặc những trang phục đơn giản, đeo khăn hình lá cờ và đặc biệt là luôn hóa trang để đầu chi chít vết sẹo, nhìn vô cùng chân thực.

Từ một nam thần ngoài đời thường, Phương Nam không ngần ngại gạt bỏ ngoại hình để hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Chính sự dấn thân và dám hi sinh nhan sắc này đã khiến anh nhận về "cơn mưa lời khen" từ khán giả yêu phim Việt.

Người ta nhớ đến anh không phải bằng hình tượng “soái ca 6 múi” nữa, mà là một diễn viên hết mình vì vai diễn, dám hy sinh nhan sắc và thậm chí cả sự bình yên ngoài đời để sống cùng nhân vật.

Nỗ lực để sống với nhân vật của Phương Nam khiến anh nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Cư dân mạng cũng liên tục đào lại những hình ảnh điển trai thường ngày của nam diễn viên để thấy được sự hi sinh cho vai diễn của anh. Ngoài đời, Phương Nam nổi bật với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, góc cạnh, đầy nam tính, khác xa dáng vẻ lấm lem bùn đất, làn da đen nhẻm trên phim.

Một số hình ảnh trước khi giảm cân của nam diễn viên Phương Nam.

Phương Nam sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trước khi đến với Mưa Đỏ, anh từng tham gia diễn xuất ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, song chưa tạo được nhiều sự chú ý.

9X đã lập gia đình, có một cô con gái nhỏ. Vợ của anh tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

