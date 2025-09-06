“Chiến thuật không vẫy tay, không vuốt tóc” của Lê Hoàng Hiệp

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (sinh năm 1996) là một trong những nhân vật khiến mọi người lưu luyến nhất sau Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngày 5/9 vừa qua, nam quân nhân này đã về TP.HCM và di chuyển về đơn vị - Quân khu 9.

Như mọi khi, Hoàng Hiệp và đồng đội nhận được tình cảm, sự đón nhận nồng nhiệt từ mọi người. Rất đông người đã có mặt tại ga Sài Gòn để giao lưu, chụp ảnh nên đồng đội và chỉ huy đã “hỗ trợ đặc biệt” để anh có thể nhanh chóng di chuyển.

Về phần mình, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được phát hiện có sự thay đổi, không giữ thói quen trước đây nữa. Nam quân nhân vừa đi vừa cúi chào mọi người, không vẫy tay chào mọi người hay vuốt tóc.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại ga Sài Gòn sáng 5/9 (Clip: Quân - Thịnh)

Trước hành động lạ này, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra Lê Hoàng Hiệp xách đồ bằng cả 2 tay nên mới không duy trì được thói quen này. Thậm chí có người còn nói đùa rằng đây là “chiến thuật” mới, nhằm “khắc chế” bàn tay của Thượng úy, để mọi người đỡ ùa lên và giúp anh cùng đồng đội di chuyển nhanh hơn.

Tuy nhiên đây chỉ là cách netizen nói đùa về thói quen vẫy tay và vuốt tóc của Lê Hoàng Hiệp, chưa rõ lý do thật sự phía sau là gì, có chiến thuật hay đơn giản chỉ là xách đồ dùng cá nhân.

“Top 1 cách ‘khắc chế’ bàn tay Lê Hoàng Hiệp: Đưa đồ cho anh xách”, “Hiệp còn vẫy tay là người yêu quý Hiệp còn lụy”, “Cực phẩm hay vẫy tay chào nay đã không được vẫy tay nữa”, “Vẫy tay và vuốt tóc từ A50 đến A80 luôn đó”, “Không vẫy tay với vuốt tóc được thì cúi chào, làm gì tui cũng lụy cả”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xách đồ cả hai tay nên không vẫy chào mọi người được (Ảnh chụp màn hình/ @jh04hh)

Thay vào đó anh chuyển sang vừa đi vừa cúi chào

Nhưng khi vào đến phòng chờ, Hoàng Hiệp lại tiếp tục vẫy tay (Ảnh chụp màn hình/ Clip: Quân - Thịnh)

Trước đó, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp có 2 hành động hay được bắt gặp là vẫy tay chào đáp lại tình cảm của mọi người và vuốt tóc. Nhiều người còn nhận xét đây là “thương hiệu” của nam quân nhân, lúc nào cũng có thể thấy.

Riêng chuyện vẫy tay, Hoàng Hiệp từng có một tình huống rất dễ thương. Đó là khoảnh khắc quân nhân Hoàng Đức Mạnh (cùng khối Tác chiến Điện tử) vừa đi bên cạnh để hỗ trợ vừa "sửa lưng": “Anh đừng có vẫy nữa” khiến mọi người xung quanh cười ồ.

Đức Mạnh nhắc Hoàng Hiệp đừng vẫy tay nữa (Nguồn: @maihong1211)

Những khoảnh khắc vẫy tay, vuốt tóc quen thuộc của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp:

Ngồi nghỉ cũng được mọi người quan tâm nên Hoàng Hiệp cũng vẫy tay liên tục (Nguồn: @hinmin8995)

"Sít rịt" vừa vuốt tóc vừa vẫy tay của Hoàng Hiệp (Nguồn: @domino.n95)