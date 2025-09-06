Càng tiết kiệm, khoản chi càng phình ra

Không ít người than thở: “Cắt bớt cà phê sáng, hạn chế ăn ngoài, tắt bớt đèn quạt… nhưng cuối tháng nhìn lại, chi tiêu vẫn cứ tăng”.

Thực ra, đây là nghịch lý quen thuộc: càng cố tiết kiệm theo kiểu “ép mình”, khoản chi lại càng phình ra vì nhiều lý do - chi phí cố định tăng, phát sinh nhu cầu mới, hay đơn giản là tâm lý muốn “bù đắp” sau thời gian thắt lưng buộc bụng.

Để thoát khỏi vòng xoáy ấy, người trẻ cần thay đổi cách tiếp cận. Tiết kiệm không phải chỉ là cắt giảm, mà là chi tiêu thông minh và có chiến lược.

Ảnh minh hoạ

Hiểu rõ dòng tiền của bản thân

Nhiều bạn tiết kiệm theo cảm tính: hôm nay không uống trà sữa coi như “dành dụm được 50 nghìn”. Nhưng cuối tháng, số tiền ấy biến đi đâu thì không rõ. Việc ghi chép chi tiêu – bằng sổ tay hoặc ứng dụng tài chính giúp bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh: thu bao nhiêu, chi vào đâu, khoản nào cố định, khoản nào linh hoạt. Chỉ khi có dữ liệu rõ ràng, bạn mới biết nên cắt chỗ nào, giữ chỗ nào.

Xác định “ưu tiên” thay vì “cắt giảm”

Một sai lầm phổ biến là cắt giảm tràn lan, dẫn đến cảm giác bức bối rồi… tiêu xả láng để bù lại. Thay vào đó, hãy phân nhóm: chi phí cần thiết (nhà ở, điện nước, ăn uống cơ bản), chi phí đầu tư (học tập, sức khỏe) và chi phí hưởng thụ (giải trí, mua sắm). Giữ ổn định nhóm cần thiết, ưu tiên nhóm đầu tư, còn nhóm hưởng thụ thì linh hoạt điều chỉnh. Như vậy, bạn vừa tiết kiệm vừa không mất cân bằng cuộc sống.

Đầu tư cho sự tiết kiệm lâu dài

Người trẻ thường ngại bỏ ra số tiền lớn ban đầu, nhưng đôi khi đó lại là cách tiết kiệm bền vững. Ví dụ: mua một chiếc tủ lạnh inverter, đổi sang bóng đèn LED, hoặc sắm một bình giữ nhiệt để hạn chế mua nước chai lẻ. Những khoản đầu tư nhỏ này sẽ giúp hóa đơn nhẹ đi theo thời gian.

Thay vì ai cũng tự bật quạt, bật đèn, nhiều bạn trẻ ở trọ rủ nhau học chung ở thư viện, làm việc chung ở quán cà phê coworking. Vừa tiết kiệm điện, vừa có môi trường tập trung hơn. Đây cũng là cách “chia nhỏ” chi phí mà vẫn nâng cao hiệu quả.

Tập thói quen trả trước cho bản thân

Ngay khi nhận lương, hãy trích ngay một phần cố định (ví dụ 10–20%) chuyển vào tài khoản tiết kiệm hoặc quỹ đầu tư. Coi đó như “hóa đơn bắt buộc phải trả cho chính mình”. Làm vậy, bạn sẽ tránh được tình trạng dư bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, rồi cuối tháng chẳng còn gì để dành.

Một trong những nguyên nhân khiến càng tiết kiệm lại càng tốn kém là vì tâm lý “khổ quá, phải tự thưởng”. Do đó, thay vì ép bản thân quá mức, hãy để lại một khoản nhỏ cho sở thích cá nhân. Quan trọng là có kế hoạch và không vượt mức. Sự linh hoạt này giúp bạn duy trì được kỷ luật lâu dài, thay vì tiết kiệm kiểu “ăn kiêng” rồi nhanh chóng… bỏ cuộc.

Nghịch lý “càng tiết kiệm, khoản chi càng phình ra” sẽ còn theo người trẻ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày một cao. Nhưng thay vì thấy đó là bế tắc, hãy coi như cơ hội để tập làm chủ dòng tiền của chính mình. Khi biết ưu tiên, đầu tư thông minh, chia sẻ chi phí và giữ sự cân bằng, bạn không chỉ tiết kiệm tốt hơn mà còn sống dễ chịu hơn.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu của tài chính cá nhân không phải là bóp nghẹt bản thân, mà là tạo ra một cuộc sống đủ đầy, có dự phòng, và vẫn còn niềm vui mỗi ngày.