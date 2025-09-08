Bước vào thế giới của “Sứ giả Trung thu”: Những người thầm lặng gìn giữ mùa trăng

Trung thu từ lâu đã là câu chuyện diệu kỳ trong tâm trí mỗi đứa trẻ. Đó là ký ức về cung trăng, chú Cuội, chị Hằng, có đèn lồng lung linh, có tiếng trống lân rộn ràng vang vọng khắp xóm, có niềm háo hức chờ đợi phá cỗ đêm trăng. Dù năm tháng có qua đi, miền cổ tích diệu kỳ ấy vẫn không phai mờ bởi luôn có những Sứ giả Trung thu thầm lặng, mỗi mùa trăng "rải phép màu" nhằm gìn giữ và lan tỏa cái hồn của Tết Đoàn viên.

Những bàn tay giữ "điều kỳ diệu" mùa trăng

Trung thu thêm diệu kỳ nhờ những bàn tay "thầm lặng" thắp sáng mùa trăng

Trung thu không chỉ là Tết của thiếu nhi, mà còn là dịp để các giá trị văn hoá dân gian được "thổi hồn" sinh động, ấm áp và gần gũi. Những món đồ chơi như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi hay tò he… tưởng chừng mộc mạc, nhưng lại chứa đựng cả một phần bản sắc văn hóa. Ẩn sau những món đồ chơi truyền thống giản dị ấy là hành trình bền bỉ của các nghệ nhân – những Sứ giả Trung thu đã và đang gìn giữ nét đẹp mùa trăng theo cách riêng của mình.

Tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, Hưng Yên), nơi nổi tiếng với nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống, dù chỉ còn khoảng 6–7 hộ gia đình giữ nghề nhưng mỗi độ trăng rằm tháng Tám, không khí sản xuất đã rộn ràng suốt từ đầu hè. Trong đó, cơ sở Đông Hạnh của nghệ nhân Vũ Huy Đông, với hơn 60 năm gắn bó với nghề làm mặt nạ giấy bồi đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ và du khách yêu văn hóa Việt. Những chiếc mặt nạ ông Địa, Thị Nở, hổ, thỏ… được làm hoàn toàn thủ công, không chỉ mang sắc màu Trung thu rực rỡ mà còn lưu giữ ký ức tuổi thơ của bao thế hệ.

Gia đình nghệ nhân Vũ Huy Đông đã gắn bó với nghề làm mặt nạ giấy bồi hơn 60 năm (Nguồn ảnh: Kênh 14)

Còn tại thôn Đàn Viên (xã Cao Viên, Thanh Oai), nghệ nhân Vũ Văn Sinh và Nguyễn Văn Quyền bền bỉ với nghề làm đèn cù (đèn kéo quân), thứ đồ chơi lung linh ánh nến, xoay tròn hình ảnh mục đồng, bác nông dân, học trò vinh quy bái tổ như một sân khấu thu nhỏ của đời sống xưa, khiến bao đứa trẻ mê mẩn ngước nhìn. Hay như ở làng Xuân La (Hà Nội), những nghệ nhân nặn tò he vẫn miệt mài "thổi hồn" vào từng nhân vật qua các tạo hình bằng bột gạo nếp. Từ con trâu, con rồng đến các nhân vật hoạt hình mới mẻ, mỗi sản phẩm là sự tiếp nối khéo léo giữa truyền thống và hiện đại, mang đến ký ức rực rỡ sắc màu cho trẻ thơ.

Không ồn ào, không danh hiệu, họ chính là những Sứ giả Trung thu - những người âm thầm lưu giữ mạch nguồn văn hoá dân tộc qua từng lớp giấy bồi, thanh tre, nét vẽ. Nhờ họ, mùa trăng của trẻ em qua nhiều thế hệ vẫn rực rỡ, để mỗi lần rước đèn, phá cỗ, là một lần được kết nối với truyền thống ngàn đời.

Từ bàn tay của những người thợ bình dị, văn hóa dân gian được tiếp nối và trao truyền đến thế hệ mai sau (Nguồn ảnh: Kênh 14)

Sứ giả Trung thu không chỉ là những nghệ nhân làng nghề truyền thống, họ có thể là bất kỳ ai góp phần gìn giữ nét đẹp mùa trăng. Đó có thể là người thợ làm bánh, người làm trống lân, nhóm bạn trẻ khoác lên mình bộ lân sư rực sắc màu, hay những sinh viên mang đèn lồng, bánh trung thu đến với trẻ em vùng xa… Mỗi người, theo cách riêng, đang âm thầm giữ gìn và tiếp nối những giá trị đẹp của Trung thu, để ánh đèn, tiếng trống và niềm vui tuổi thơ luôn được "lấp lánh", tròn đầy, dù ở bất cứ nơi đâu.

Sứ giả Trung thu là những người nâng niu, gìn giữ và lan tỏa nét đẹp Tết Đoàn viên đến thế hệ mai sau

Phép màu bắt đầu từ những điều giản dị

Điều kỳ diệu của Trung thu là ở chỗ, đôi khi chỉ cần một chiếc đèn lồng, một hộp bánh nướng bánh dẻo, một tiếng trống lân hay một nụ cười trao đi, bạn đã trở thành một phần của phép màu, mang cho trẻ em đêm hội trọn vẹn. Mùa trăng này, hãy cùng Kinh Đô dành một ngày trọn sum vầy bên gia đình, trở thành Sứ giả Trung thu theo cách của riêng bạn. Mỗi người một lựa chọn: làm bánh, chuẩn bị đèn lồng, góp mặt trong đêm hội rước đèn, hay vui chơi cùng con trẻ... Dù bằng hành động nào, chỉ cần bạn dành thời gian để gieo những ký ức tuổi thơ tươi đẹp cho con trẻ, là bạn đã góp phần lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của Trung thu, để ánh đèn lồng, tiếng trống lân và niềm vui đêm rằm tiếp tục được nối dài qua nhiều thế hệ mai sau.

Trở thành Sứ giả Trung thu và mang đến cho con trẻ một mùa trăng diệu kỳ

Kinh Đô tin rằng, bất cứ ai cũng có thể trở thành Sứ giả Trung thu. Không quan trọng bạn là ai, bạn làm nghề gì, bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn trân quý những giá trị truyền thống và mong muốn gìn giữ tinh thần Tết Đoàn viên, thì bạn đã là một phần của hành trình lưu giữ và tiếp nối phép màu mùa trăng, biến Trung thu trở thành ký ức trong trẻo, vẹn tròn cho thế hệ mai sau.

Trung thu này, hãy dành một ngày trọn sum vầy để thắp sáng đèn lồng ký ức, gói trọn yêu thương, và gửi trao những điều đẹp đẽ cho mai sau.