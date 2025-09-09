Bán nhà phố 14,7 tỷ đồng về quê mở homestay, người phụ nữ thu về 1,4 tỷ đồng/tháng, 3 năm sau thừa nhận: “Tôi hối hận đến mất ăn mất ngủ”

Từ nữ quản lý thành đạt đến quyết định bố phố về quê

Năm 2019, Lý Hải Hoa, một nữ quản lý cấp cao tại Thâm Quyến, Trung Quốc có mức lương 50.000 NDT/tháng (khoảng 185 triệu đồng) đã quyết định bỏ việc và rẽ ngang sang hướng mới. Cô bán căn hộ 56 m² ở Nam Sơn, khu vực đắc địa của Thâm Quyến để lấy 4 triệu NDT (khoảng 14,7 tỷ đồng) đầu tư vào một homestay tại Đại Lý, Vân Nam Trung Quốc.

Quê gốc Đại Lý, sau khi tốt nghiệp Đại học Vũ Hán năm 2005, Lý Hải Hoa đến Thâm Quyến lập nghiệp. Sau nhiều năm, cô trở thành giám đốc chuỗi cung ứng tại một công ty lớn, sở hữu 2 căn hộ, thu nhập ổn định. Trong mắt bạn bè, cô là hình mẫu phụ nữ thành đạt.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là áp lực khổng lồ. Công việc căng thẳng, quan hệ nội bộ phức tạp, chỉ cần sơ suất nhỏ cô cũng có thể mất chức. “Tôi mệt mỏi với việc phải nhìn sắc mặt người khác, lúc nào cũng lo lắng,” cô chia sẻ. Từ đó, Lý Hải Hoa nuôi ý định có một sự nghiệp riêng, dù lợi nhuận ít nhưng được tự chủ.

Khi Lý Hải Hoa bàn bạc với chồng quyết định này, cô nhận được sự phản đối thẳng thừng. Chồng cô đang là một một quản lý tài chính lương 13.000 NDT/tháng (hơn 48 triệu đồng). Anh cảm thấy việc bỏ công việc ổn định ở thành phố lớn, về đô thị nhỏ hơn để lập nghiệp là rủi ro quá lớn. Nhưng cuối cùng, Lý Hải Hoa vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của chồng, quyết định bán căn hộ 56 m2 ở Nam Sơn.

Có tiền trong tay, cô trả 4 triệu NDT (khoảng 14,7 tỷ đồng) để sang tên homestay cùng hợp đồng thuê đất ở trung tâm thành phố Đại Lý. Sau đó, cô chính thức nộp đơn nghỉ việc, rời công ty sau 9 năm gắn bó.

Khởi đầu thuận lợi rồi gặp “cơn bão” Covid-19

Những tháng cuối 2019, homestay của Lý Hải Hoa hoạt động khá tốt. Cô biết cách tận dụng mạng xã hội, mời ca sĩ tự do đến hát giao lưu, tạo nội dung thu hút du khách. Chỉ nửa năm, cô đã lãi hơn 400.000 NDT/tháng (khoảng 1,4 tỷ đồng), tràn đầy kỳ vọng năm 2020 sẽ “hái quả ngọt”.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, đại dịch Covid-19 bùng nổ. Lượng khách gần như bằng không, Đại Lý phụ thuộc khách bay qua Côn Minh, mà chỉ cần nơi đó có ca nhiễm, toàn bộ ngành du lịch tê liệt. Năm 2020, homestay của Lý Hải Hoa gần như chỉ hòa vốn, sang 2021 thì lỗ nặng, có tháng không có một đơn đặt phòng nào.

Thời điểm đó, các chủ homestay xung quanh lần lượt bỏ cuộc. Có đôi vợ chồng trẻ vay thế chấp nhà ở Thượng Hải để đầu tư 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng), cuối cùng lỗ 1,5 triệu NDT (khoảng 5,5 tỷ đồng) rồi phải rời đi. Lý Hải Hoa gắng gượng thêm 1 năm, nhưng sang 2022, tình hình càng bi đát. Cô đối mặt với tình trạng nhiều tháng liền không có khách, giá phòng giảm còn chưa tới 200 NDT/đêm (hơn 700.000 đồng).

Tháng 11/2022, không còn khả năng duy trì, cô quyết định sang nhượng homestay. Ban đầu, Lý Hải Hoa ra giá 4 triệu NDT (khoảng 14,7 tỷ đồng) nhưng không ai hỏi mua. Cuối cùng, một nhà đầu tư trả 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng), cô đành chấp nhận, chôn vùi giấc mơ sau ba năm và mất trắng 200 vạn.

“Tôi đã đánh đổi cả căn hộ ở Thâm Quyến, vốn là tài sản quý giá để lấy một bài học xót xa. Trong thời gian gồng gánh thua lỗ, tôi hối hận đến mất ăn mất ngủ”, cô nói.

Sau khi về lại Thâm Quyến, Lý Hải Hoa được công ty cũ chào đón, tiếp tục vị trí quản lý nhưng lương giảm còn 30.000 NDT/tháng (hơn 100 triệu đồng). Dù vậy, cô cảm thấy may mắn vì ít nhất mình vẫn còn chỗ đứng, không trắng tay như nhiều người khác.

Nhìn lại, cô rút ra bài học: Đầu tư homestay ở Đại Lý cần cân nhắc kỹ. Vốn đầu tư lớn, rủi ro cao, phụ thuộc nặng nề vào du lịch. Câu chuyện của cô Hải Hoa phản ánh một thực tế, không phải lúc nào bỏ phố về quê cũng là “giấc mơ lãng mạn”. Trong kinh doanh, nhất là những ngành dễ gặp ảnh hưởng bởi những nguyên nhân chủ quan như du lịch, đôi khi giữ vững tài sản cốt lõi còn quan trọng hơn theo đuổi những ảo tưởng về lợi nhuận nhanh chóng.