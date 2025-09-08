Sức hút của từ CƯNG với người miền Tây Nam Bộ: Tiếng Anh có nhiều từ tương đồng, nhưng khó sánh bằng!

Từ ngữ địa phương vốn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm trên MXH. Bởi đôi khi cùng một vật thể, một sự kiện nhưng ở mỗi tỉnh, thành lại có cách gọi khác nhau. Điều này tạo nên sự đa dạng, phong phú cho tiếng Việt và đôi khi cũng là cách để mỗi vùng miền có thể giao lưu, chia sẻ cùng nhau.

Trên MXH, không ít những đoạn clip được người trẻ thực hiện để giới thiệu về tiếng địa phương nơi mình sinh sống. Hay những dạng video đọc 1 từ theo nhiều giọng, nhiều cách,... đều thu hút được sự chú ý và bình luận của netizen.

Song trong đó, có 1 từ cực kỳ đơn giản, ai cũng thường nghe nhưng không phải ai cũng biết đầy đủ ý nghĩa, nguồn gốc của từ này.

Đó là từ “Cưng”.

Ảnh: Cát Ngọc

Theo đó, ở các tỉnh miền Nam nói chung, đặc biệt là vùng Tây Nam Bộ, mọi người thường sử dụng từ “cưng” như một cách xưng hô để gọi những người nhỏ tuổi hơn. Từ “cưng” này có thể được dùng giống như từ “bé” hoặc “em” ở các địa phương khác.

Không ít người sinh sống tại các tỉnh miền Tây xác nhận rằng trong gia đình, cứ hễ thấy ai nhỏ tuổi hơn là ông bà, cô chú hay anh chị sẽ đều gọi bằng “cưng”. Hay thậm chí ra ngoài chợ, khi đi mua hàng cũng đều được xưng hô bằng cách này: “Mua gì hong cưng ơi”, “Ngồi đây nè cưng”, “Cưng muốn ăn gì chị lấy”,... Đây được coi như văn hoá giao tiếp của con người xứ này.

Nhiều người bày tỏ, từ “cưng” mang đến cảm giác thân thương, ấm áp và gần gũi. Nó vừa thể hiện sự yêu quý, vừa thể hiện sự nuông chiều, dịu dàng. Chưa kể, kết hợp cùng giọng nói miền Tây lại càng thấy thêm ngọt ngào, chân chất, thật tình. Người được gọi bằng “cưng” cũng bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé, con nít và hồn nhiên.

Từ "cưng" có nhiều cách dịch sang tiếng Anh tùy theo ngữ cảnh, phổ biến nhất là các từ dùng để xưng hô với người yêu, con cái như "honey", "darling", "babe", "sweetie"... nhưng có lẽ không gì sánh bằng từ "cưng" khi được phát âm từ chất ngọt ngào của người miền Tây, miền Nam; nghe thôi đã thấy thân thương, nhỏ bé và được nâng niu gì đâu.

Đặc biệt hơn cả, những người xa lạ lần đầu gặp gỡ cũng có thể gọi nhau bằng ‘cưng’. Cách xưng hô ấy như xóa nhòa mọi khoảng cách, vượt ra ngoài một danh xưng đơn thuần, để trở thành biểu hiện của khí chất phóng khoáng, thân tình - một nét đặc sắc rất riêng của vùng đất này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Công nhận ra chợ nghe mấy dì gọi “cưng” mà ngọt như mía lùi, nghe dễ thương lắm luôn”.

- “Mình cũng thích cách xưng hô này, cảm giác gần gũi, được yêu thương”.

- “Mình từng đi du lịch miền Tây, xác nhận là ra chợ mọi người hay gọi: cưng, người đẹp,... nghe cảm thấy muốn chốt đơn liền cả sạp hàng”.

- “Từ này phải kết hợp với giọng của người miền Tây thì đúng là nghe sẽ rất đáng yêu, ngọt ngào. Mình nghĩ ai cũng sẽ thích được gọi bằng ‘cưng’”.

- “Nghe vậy là vui cả ngày liền. Ngoài ra miền Tây còn có mấy từ như: cục vàng, người đẹp, em gái,... nghe cũng dịu dàng, ngọt ngào lắm”.