Visual “bể màn hình” của Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng khi đứng chung

Mưa Đỏ đang là bộ phim điện ảnh hot nhất hiện tại. Dàn diễn viên trong phim cũng được công chúng đón nhận nhiệt tình. Không chỉ bởi lối diễn xuất trong phim mà các diễn viên còn khiến netizen yêu thích vì tích cách ngoài đời thực.

Được biết sau nhiều tháng quay phim chung, ở cùng nhau như một gia đình, dàn cast ngoài đời cũng có mối quan hệ rất thân thiết. Không chỉ là những nhân vật thuộc Tiểu đội 1 mà cả anh chàng thuộc chiến tuyến bên kia, vai phản diện nhưng đi đâu cũng có nhau.

Steven Nguyễn - vai Trung uý Quang và Nhật Hoàng - vai Cường trong phim Mưa Đỏ (Ảnh: FBNV)

Đặc biệt là Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) và Steven Nguyễn (vai Quang), 2 nam chính trong phim đối đầu nhưng khi “thoát vai” lại vô cùng thân thiết, visual tràn màn hình. Cả hai có rất nhiều khoảnh khắc chung khung hình khiến dân tình phải “phát sốt”. Không những vậy, đây cũng là đôi bạn thường xuyên cùng nhau quay TikTok, đu trend trên MXH.

Đáng chú ý nhất, một khoảnh khắc trong buổi đi cinetour của Nhật Hoàng và Steven Nguyễn được camera ghi lại đã gây “chấn động” cõi mạng. Theo đó, cả hai đứng cạnh nhau rất thân thiết, thậm chí Nhật Hoàng còn ghé sát vào tai Steven Nguyễn để nói gì đó. Đáp lại, gương mặt của nam diễn viên sinh năm 1991 cũng rất tập trung, lắng nghe đàn em.

Một khoảnh khắc của 2 nam diễn viên điển trai khiến dân tình "nảy số" hàng loạt kịch bản ngoại truyện (Ảnh: FBNV)

Nhìn khung hình này, netizen hài hước bình luận: “Trong đầu nảy số 7749 kịch bản ngoại truyện”. Không ít người tự tưởng tượng ra câu thoại mà Nhật Hoàng nói với Steven Nguyễn. Hay có những người lại “vẽ” ra một kịch bản phim mới, đưa các nhân vật xuyên không từ năm 1972 đến năm 2025.

Đặc biệt hơn, dân tình còn liên kết khoảnh khắc này với một câu thoại trong phim Mưa Đỏ. Cụ thể khi đối mặt với Cường (Nhật Hoàng), Trung úy Quang (Steven Nguyễn) có nói: “Nếu không phải thời chiến tranh loạn lạc, thì tao với mày đã có thể là những thằng bạn chơi được đó”.

Do đó, bức ảnh này được netizen cho rằng là phiên bản nối tiếp của cả hai trong thời bình, đôi bạn đã thực sự là những người bạn “chơi được” của nhau.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Có khi nào đang nói chuyện về O Hồng không, kiểu như Cường đang nói cho Quang biết cô gái ấy tên gì đó”.

- “Trùng sinh tôi trở thành bạn với kẻ thù, đã vậy còn thân thiết ghé tai nhau nói chuyện đồ đó”.

- “Có ai giống tôi thấy ảnh này là phải đọc bình luận liền. 7749 kịch bản nảy ra trong đầu”.

- “Ghé sát cỡ đó, đi kể 2 người đối đầu nhau không ai tin”.

Ngoài đời, Nhật Hoàng và Steven Nguyễn luôn xuất hiện chung khiến netizen thích thú (Nguồn: @nhuwysngoc)





Từ những khung hình toát ra vẻ đẹp trai đến biểu cảm hài hước của cả hai đều viral trên MXH (Ảnh: Cày phim này nè)

Trong một bài phỏng vấn mới đây cùng chúng tôi, Nhật Hoàng và Steven Nguyễn cũng có chung câu trả lời khi được hỏi: “Nếu nhân vật của các bạn được sinh ra trong thời bình, các bạn nghĩ họ sẽ là người như thế nào”.

Cả hai đều bày tỏ: “Trước tiên thì Cường và Quang sẽ là bạn với nhau”. Ngoài ra, cả hai cũng cho rằng 2 nhân vật này dù thuộc 2 chiến tuyến nhưng cũng có một số tính cách khá tương đồng để có thể trở thành những người bạn thân thiết.

Từ trái sang: Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Steven Nguyễn và Nhật Hoàng (Ảnh: Duy Linh)

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao lên đến 1m80 cùng gương mặt điển trai. Trước đó, ngoài vai trò diễn viên Đỗ Nhật Hoàng làm mẫu ảnh, từng là vũ công. Anh chàng cũng được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Gần đây nhất anh gây chú ý với chuyện tình yêu cùng vũ công Yên Đan nhưng tháng 2/2025 đã thông báo chính thức “đường ai nấy đi”.

Còn Steven Nguyễn tên thật là Huy Nguyễn, SN 1991, tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng nổi bật với web-drama Bi Long đại ca. Steven ngoài đời cao 1m78, vóc dáng vạm vỡ, điển trai, thường xuyên tập gym và đam mê ca hát. Anh từng cover nhiều bản nhạc trữ tình, được khán giả yêu thích không kém mảng hành động.

Đỗ Nhật Hoàng