Từ sự xấu hổ đến lựa chọn chuyên ngành Nội tim mạch của tân bác sĩ nội trú có điểm cao top 5

Match Day - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành tại trường Đại học Y Hà Nội đã khiến cư dân mạng trầm trồ suốt những ngày qua. Trong đó, khoảnh khắc bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất Đặng Thị Ngọc Linh chọn chuyên ngành Nội tim mạch đã khiến cả hội trường vỡ òa, hò reo nhiệt liệt.

Bác sĩ nội trú Ngọc Linh cũng là người duy nhất trong Top 10 điểm cao nhất chọn chuyên ngành này.

Bác sĩ Ngọc Linh (áo vàng) hô to chuyên ngành Nội tim mạch vào sáng 9/9

Trong chương trình Chào Buổi Sáng phát sóng sáng 11/9 trên VTV1, Ngọc Linh đã giải thích về quyết định chọn chuyên ngành của mình. Khi được MC hỏi lý do lựa chọn một trong những chuyên ngành khó ở nhiều khía cạnh, cô trả lời:

“Nó bắt nguồn từ một câu chuyện là vào năm thứ 4, em được đi lâm sàng ở bệnh viện, tiếp xúc với bệnh nhân và làm bệnh án. Khi em đi ở khoa tim mạch C3 của Viện Tim mạch Quốc gia thì bệnh nhân đầu tiên em làm bệnh án là bệnh nhân nhồi máu cơ tim.

Vì là lần đầu tiên nên không thể tránh khỏi thiếu sót, nhóm chúng em đã làm bệnh án đấy rất tệ. Khi thầy Đạt bình bệnh án cho bọn em, thầy hỏi đến câu nào là em không biết trả lời câu đấy. Nhìn vào ánh mắt của thầy, em đã thấy rất xấu hổ.

Sau đó em dành 1 tuần chỉ để học về bệnh nhồi máu cơ tim. Khi đắm chìm vào nó thì đã yêu nó 1 cách tự nhiên nên sau 6 năm tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, em quyết định muốn chữa cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.

Về khía cạnh vất vả, như thầy Tú - hiệu trưởng trường em cũng đã nói là nội trú nào thì cũng không nhàn. Thực tế, khi đi lâm sàng các khoa và gặp các anh chị nội trú thì em cũng thấy thật sự là như thế. Với em, vất vả về thể chất mình có thể khắc phục được còn vất vả về tinh thần thì nó sẽ nặng nề hơn”.

Nói thêm về khó khăn trong tương lai khi trở thành bác sĩ nội trú và chuẩn bị cách vượt qua, Ngọc Linh cho biết mình đã được các anh chị khóa trên chia sẻ phần nào về công việc, lộ trình và thử thách:

“Ăn khẩn trương, ngủ cũng khẩn trương hơn và nhiều khi phải trực Tết ở viện nữa. Có 1 anh khoá trên kể cho em rằng anh phải trực Tết 5 buổi và vừa làm xong thủ thuật cho bệnh nhân thì ngoài kia pháo nổ vang trời. Em thấy đó vừa là thách thức vừa là cơ hội để bọn em được rèn luyện, có thể trở thành bác sĩ tim mạch chắc tay, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Trước mắt em chuẩn bị một sức khỏe tốt, một tâm thế thoải mái và một thái độ khiêm tốn học hỏi để có thể đi trên con đường sắp tới”.

Nữ bác sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn yêu thương mình gồm gia đình, thầy cô, bạn bè và các anh chị khóa trên, các em khoá dưới.

Ngay sau khi được đăng tải trên các nền tảng MXH, chia sẻ của bác sĩ nội trú Ngọc Linh đã nhanh chóng viral. Nhiều người tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự nỗ lực, thái độ khiêm nhường và cầu thị của nữ bác sĩ, tin tưởng rằng cô sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, cứu chữa nhiều người.

Một số bình luận của cư dân mạng dành cho chia sẻ của Ngọc Linh: