"Bác sĩ nội trú không phải người thường"

Những ngày vừa qua, câu chuyện về bác sĩ nội trú bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Từ khoảnh khắc hô tên, chọn chuyên ngành tại buổi “Match Day” ở Đại học Y Hà Nội, loạt trải nghiệm được chính các thế hệ bác sĩ trẻ chia sẻ đã khiến dân tình vừa trầm trồ vừa thán phục. Nào là “học 13 tiếng mỗi ngày”, "xóa hết mạng xã hội, app mua hàng để ôn thi" cho đến học đến bạc đầu, rụng tóc,... được quan tâm hơn cả.

Từ đó, một nhận định được chia sẻ rộng rãi trên trên mạng xã hội: “Bác sĩ nội trú không phải người, mà là siêu nhân”.

Nghe thì có vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng lại phản ánh đúng tinh thần bền bỉ và sự cống hiến phi thường của họ. Bởi chỉ cần nhìn vào lịch học và làm việc cũng đủ khiến cho nhiều người phải wow: "Sao đỉnh quá vậy". Bác sĩ nội trú thực sự xứng đáng được gọi là “siêu nhân khoác áo blouse trắng”.

Tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh chọn chuyên ngành Nội tim mạch trong buổi “Match Day” tại Đại học Y Hà Nội chia sẻ rên sóng chương trình Chào Buổi Sáng phát lúc 5h30 ngày 11/9 rằng hành trình để đến được cánh cửa nội trú vốn chưa bao giờ là dễ dàng.

Tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh - thuộc top 5 điểm cao, chọn chuyên ngành Nội tim mạch tại Đại học Y Hà Nội.

Với Ngọc Linh, thử thách không chỉ dừng lại ở việc học tập chăm chỉ suốt 6 năm đại học, mà còn là việc phải vượt qua kỳ thi được ví như “cửa ải một lần trong đời”. Trong một tháng cuối đến kỳ thi, cô bạn còn xóa mạng xã hội, app mua hàng online. Mỗi ngày còn liên tục tự động viên chính mình làm tốt lên, liên tục cố gắng không ngừng nghỉ, mỗi ngày...

Thủ khoa nội trú Đại học Y Hà Nội Vũ Ngọc Duy cho biết có những ngày phải học trung bình hơn 13 tiếng, đến mức ăn uống, ngủ nghỉ đều bị tối giản. Thế mới có chuyện học xong nội trú thì cũng là lúc rụng tóc, bạc đầu như trường hợp của bác sĩ Hoàng Văn Chương.

2014, bác sĩ Hoàng Văn Chương nhập học với mái tóc dày, gương mặt hồn nhiên đến năm 2025, diện mạo thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là mái tóc.

Chia sẻ thêm về hành trình này của mình, bác sĩ Chương viết trên trang cá nhân: “Nhớ lại những ngày ôn thi, bố mẹ nhiều lần xót con vì học quá căng, ăn ngủ chẳng đủ, ngày đêm nhốt mình trong phòng để học, có lúc như muốn “phát điên”. Mẹ còn khuyên: ‘Thôi, đừng thi nữa con ạ. Bằng Bác sĩ đa khoa là đủ rồi, mẹ sợ con chịu không nổi mất....

Áp lực không chỉ đến từ kỳ thi khốc liệt, mà còn từ khối lượng công việc khổng lồ trong suốt quá trình đào tạo. Bác sĩ nội trú Đặng Quang Đại kể có những ngày làm việc từ 6h sáng đến tận nửa đêm, chỉ ngủ được 1-2 tiếng vì đang trực lại phải bật dậy ngay khi có yêu cầu từ bệnh nhân, kiểm tra các phòng bệnh,...

Trung bình một ngày của bác sĩ nội trú, thức dậy từ 6h sáng, 7h bắt đầu công việc cho đến 1h, 2hs sáng hôm sau mới đi ngủ. Nguồn: BSNT. Đặng Quang Đại

Những câu chuyện “người thật việc thật” tại Việt Nam càng thêm thuyết phục khi đặt trong tương quan với nghiên cứu quốc tế. Một khảo sát công bố trên PLOS One cho thấy các bác sĩ nội trú tại Mỹ làm việc trung bình 75 giờ mỗi tuần - gần gấp đôi so với lao động bình thường. Thực tế, áp lực không chỉ đến từ thời gian làm việc, mà còn từ trách nhiệm khổng lồ mà các bác sĩ nội trú phải gánh trên vai.

Công việc nội trú không đơn thuần là thực hành, mà còn bao gồm khám và điều trị, lập kế hoạch chẩn đoán, nghiên cứu y học, hỗ trợ chuyên môn trong nhiều tình huống khác nhau. Cường độ ấy khiến nhiều người ví von: nội trú chính là giai đoạn “được thử thách vượt quá giới hạn con người bình thường”.

Đó cũng chính là điều Ngọc Linh thừa nhận: “Học nội trú chắc chắn không nhàn. Vất vả thể chất còn có thể khắc phục, nhưng áp lực tinh thần mới là thử thách nặng nề nhất.”

Tại Việt Nam, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm, học viên phải thường trú tại bệnh viện hoặc cơ sở thực hành, đồng nghĩa với việc gần như không có ranh giới rõ ràng giữa học tập và làm việc. Điều này khiến nhiều sinh viên, phụ huynh và thậm chí cả bác sĩ đi trước đều gọi giai đoạn này là “lò luyện siêu nhân”.

Suy cho cùng, nội trú không chỉ là hành trình học tập gian khổ, mà còn là phép thử giới hạn thể chất và tinh thần.