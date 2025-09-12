Bác tin "ngành giải phẫu người 3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn, thầy không chuẩn bị hoa thì trúng sít rịt"

Những nội dung xoay quanh buổi Match Day - sự kiện chọn chuyên ngành của các tân bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội năm nay dù đã diễn ra từ 9/9 nhưng đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Một trong số đó phải kể đến "sịt rít" ngành giải phẫu người đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Bởi, trong trong 426 bác sĩ lựa chọn chuyên ngành thì chỉ có duy nhất một tân bác sĩ nội trú mang số thứ tự 372 - Nguyễn Đình Tiến Trung lựa chọn ngành Giải phẫu người.

Tân bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung lựa chọn chuyên ngành giải phẫu người.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin thêm nói rằng trong suốt 3 năm tổ chức "Match Day", lần đầu tiên Bộ môn Giải phẫu người mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn ngành.

Thông tin đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Đây là thông tin lan truyền trên MXH: "Có thể bạn chưa biết, thầy Ngô Xuân Khoa đã mấy năm cũng tham gia “Match Day” nhưng không có sinh viên nào về 'nhà' cùng mình. Thường thì các thầy cô sẽ chuẩn bị hoa để chúc mừng sinh viên đầu tiên chọn khoa, thầy cũng từng thế. Nhưng vì tình hình mấy năm trước nên năm nay thầy… rút kinh nghiệm. Ai ngờ lần này lại có sinh viên chọn thật. Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung là người duy nhất trong suốt 3 năm qua lựa chọn chuyên ngành Giải phẫu người tại Đại học Y Hà Nội".

Từ đây, cái tên Nguyễn Đình Tiến Trung và màn chọn chuyên ngành, nhận hoa từ thầy của cậu bạn này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, kèm nhiều bình luận dí dỏm.

Hình ảnh thầy Ngô Xuân Khoa cùng các thầy cô khác tặng hoa cho Nguyễn Đình Tiến Trung. Các thầy cô chờ sẵn tặng những bó hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm, mong muốn các thí sinh sẽ về chuyên ngành. Nguồn: MXH.

Trên thực tế thông tin “3 năm mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn” đang được lan truyền là chưa đúng.

Chia sẻ với Dân Việt, PGS.TS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết năm nay Bộ môn Giải phẫu có 2 chỉ tiêu, một cho Đại học Y Hà Nội và 1 chỉ tiêu cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá và đã chọn được cả 2. Năm 2024, bộ môn chọn 1 bác sĩ nội trú và năm 2023 chọn được 5 người.

Hiện có tổng số 9 bác sĩ nội trú được đào tạo chuyên sâu.

“Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu: Khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chứ không liên quan đến nhà xác hay 3 năm nay mới có được 1 học viên.

Trên mạng chia sẻ tôi nghĩ đùa cho vui, nhiều người đồng nghiệp cũng gọi điện khi thấy tự nhiên mình nổi tiếng khắp cõi mạng”, PGS Ngô Xuân Khoa chia sẻ thêm.

PGS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn giải phẫu Trường Đại học Y Hà Nội: Ảnh: ĐH Y Hà Nội

Sinh viên Y thường phải học giải phẫu ngay từ những năm đầu tiên, bởi nó là "chìa khóa mở cánh cửa y khoa". Tuy nhiên, trở thành một bác sĩ nội trú Giải phẫu người lại là chuyện hoàn toàn khác. Nội trú giải phẫu phải dành hàng giờ liền trong phòng thí nghiệm, kiên nhẫn mổ xẻ, quan sát, ghi chép từng chi tiết trên cơ thể hiến tặng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ đến cực độ, khả năng tập trung bền bỉ,...

Và cũng giống như các tân bác sĩ nội trú khác, dù là lựa chọn chuyên ngành nào thì họ cũng là những tinh hoa trong ngành y, mở ra hành trình không hề dễ dàng phía trước.