Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”

“Mình thích làm trí óc bận rộn, thần kinh căng thẳng liên tục và sau đó ngủ xả hơi hết mình. Mình rất cần cảm giác cuộc sống có ý nghĩa. Và đối với mình khả năng khả năng vực dậy một người từ bờ vực sự sống - cái chết của 1 bác sĩ Hồi sức cấp cứu là điều nhiều khả năng làm cuộc sống mình có nghĩa nhất”.

Đó là bài đăng viral của Hà Vũ Hoàng (sinh năm 2001, đến từ Bắc Kạn - nay là Thái Nguyên) - tân bác sĩ nội trú lý giải về quyết định chọn chuyên ngành Hồi sức cấp cứu (HSCC). Vũ Hoàng là 1 hơn 400 “tinh hoa của tinh hoa” ở Match Day chọn chuyên ngành của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội ngày 9/9 vừa qua.

Khoảnh khắc chọn chuyên ngành của Hà Vũ Hoàng (Nguồn: Đại học Y Hà Nội)

Hà Vũ Hoàng - Sinh năm 2001

- Tốt nghiệp Y khoa Đại học Y Hà Nội

- Bác sĩ nội trú K50 chuyên ngành Hồi sức cấp cứu

- Giải Nhì (nhóm) Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội

- Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Hà Nội

- Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội

- Nguyên Chủ nhiệm Ban Truyền thông Thông tin Trường Đại học Y Hà Nội HMU Xpress

" Không có nội trú chuyên ngành nào nhàn cả"

Trong vô số bình luận phía dưới chia sẻ của Hà Vũ Hoàng, có người bày tỏ sự ngưỡng mộ và ấn tượng, có người chúc mừng, có cả những lời… cảm ơn và gọi đây là lựa chọn can đảm. Bởi lẽ ai cũng hiểu, bác sĩ HSCC có đặc thù là sự áp lực tột cùng, căng não khi ở “tuyến đầu” trong cuộc chiến giành giật sự sống của bệnh nhân.

Chia sẻ với chúng tôi, Hà Vũ Hoàng cho biết vẫn có nhiều anh chị em, bạn bè cùng ngành bất ngờ về lựa chọn của mình. Nhưng có lẽ mọi người sẽ khó tin hơn nữa khi biết Hoàng đã thích HSCC từ khi học năm 3 - thời điểm mới chỉ học các kỹ năng tiền lâm sàng (thực hành trên mô hình).

“Lúc đó, mình được PGS. TS Hoàng Bùi Hải Phó trưởng bộ môn Hồi sức cấp cứu trường Đại học Y Hà Nội chấm thi kỹ năng sơ cứu vết thương rắn cắn. Thầy đã có những nhận xét, chia sẻ và góp ý với mình rất chân thành, khiến mình vô cùng ấn tượng.

Qua thời gian học tập, mình có thêm trải nghiệm ở đa chuyên khoa và xuất hiện những lựa chọn chuyên ngành khác để cân nhắc. Đến cuối cùng Hồi sức cấp cứu luôn là một nỗi niềm đau đáu trong mình.

Trong kỳ thi bác sĩ nội trú vừa rồi, với xếp hàng 265/ gần 1000 bác sĩ dự thi, mình may mắn được lựa chọn vào chuyên ngành HSCC như nguyện vọng” - Hà Vũ Hoàng kể lại.

Hà Vũ Hoàng

Hơn ai hết, bản thân Vũ Hoàng cũng biết rất nhiều khó khăn và vất vả đang chờ đợi phía trước. Nhưng bác sĩ trẻ cũng như các bác sĩ nội trú khác, đều tin tưởng vào lựa chọn của mình:

“Với các bác sĩ trẻ, hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp nhiều gian nan ai cũng phải trải qua. Như GS.TS Nguyễn Hữu Tú - thầy Hiệu trưởng trường mình đã nói: ‘Không có nội trú chuyên ngành nào nhàn cả, nhàn có nghĩa là sẽ không thành chuyên gia giỏi’ nên mình cũng thêm vững tin với lựa chọn theo con tim hiện tại của mình".

Đeo chiếc túi vải từ năm 2019 vào Đại học Y đến Matching Day

Quay lại quá trình ôn thi bác sĩ nội trú, Hà Vũ Hoàng cho biết đó thực sự là giai đoạn thử thách cả về sức khỏe thể chất, sức bền của tinh thần và độ sắc bén của trí tuệ đối với các bác sĩ vừa ra trường.

“Không chỉ bản thân mình mà bạn bè xung quanh sau khi có kết quả cũng đều chia sẻ với nhau một trải nghiệm chung. Đó là khoảnh khắc thấy bất lực trước biển kiến thức rộng lớn, cảm giác ;càng học, càng ôn, càng phát hiện thêm thiếu sót’. Ngay cả những người bình thường có vẻ rắn rỏi nhất, gai góc nhất cũng có thể rơi nước mắt.

Mình vẫn nhớ như in buổi đêm mình ngồi trước cuốn sách giải phẫu dày hơn 700 trang và bật khóc vì không nhận ra những nội dung mình vừa mới nghiền ngẫm cách đây mới 1 tuần.

Nhưng như các thầy cô ở trường vẫn luôn dạy chúng mình, y đức là điều rất quan trọng. Nền tảng đầu tiên của y đức là kiến thức chuyên môn và vững chuyên môn là trách nghiệm số 1 của các bác sĩ đối với bệnh nhân. Vì vậy các bác sĩ cần học tập không ngừng trong quá trình hành nghề, học hỏi từ những ca bệnh khó/ tình huống khiến bản thân bất lực là điều không thể tránh khỏi” - tân bác sĩ nội trú nói.

Hà Vũ Hoàng cùng nhóm bạn đạt Giải Nhì tại Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 11

Về những áp lực của bác sĩ HSCC mà mọi người vẫn nói, Hà Vũ Hoàng biết sẽ được có thêm trải nghiệm, hiểu hơn về nỗi vất vả chuyên ngành, yêu cầu hỏi quyết định mang tính sinh mạng trong từng tích tắc. Nhưng bác sĩ trẻ cũng tin rằng “mình sẽ không hối hận, như cách mình đã đi qua 6 năm trường Y và không hề hối hận 1 phút giây nào với quyết định đăng ký vào trường ở tuổi 17”.

Có một chi tiết thú vị mà Hà Vũ Hoàng chia sẻ trong ngày chọn chuyên ngành là chiếc túi vải được tân bác sĩ nội trú mang theo. Đó cũng chính là chiếc túi mà 6 năm trước Hoàng mang theo khi nhập học Đại học Y Hà Nội.

“Tháng 9 năm 2019, mình đeo chiếc túi vải này, lần đầu tiên đặt chân đến Đại học Y Hà Nội, ngước nhìn giấc mơ của bản thân thành sự thật. Ngày hôm đó, trong lòng mình là sự sung sướng không biết miêu tả sao cho hết.

Tháng 9 năm 2025, cũng đeo chiếc túi vải ấy, mình một lần nữa được trải nghiệm cảm giác sung sướng khi xưa, mình một lần nữa được đỗ Đại học Y Hà Nội. Chiếc túi vải này như túi “vía” hạnh phúc nên mình sẽ tiếp tục đeo nó trong những dịp quan trọng tương lai”.

Chiếc túi vải đồng hành cùng Hà Vũ Hoàng 6 năm qua

Về phía gia đình, Vũ Hoàng luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ, từ khi anh chàng chọn trường đại học đến bây giờ - chọn chuyên ngành. Chỉ có 1 điều duy nhất khiến bố mẹ Hoàng luôn phải nhắc nhở là con trai cần phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe tốt. Vì vậy Hoàng vẫn cố gắng cân đối thời gian làm việc, học tập và ăn uống luyện tập thể dục.

“Không bỏ bê sức khỏe của mình để có sức bền tiếp tục bảo vệ sức khỏe của người bệnh” - Hà Vũ Hoàng bày tỏ.

Sự xuất hiện của bố mẹ trong ngày tốt nghiệp của Vũ Hoàng