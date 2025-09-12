Đi xem diễu binh, diễu hành A80, Gen Z thích thú check-in với chiếc “chai nước yêu nước” của La Vie

Hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về các khu vực trung tâm Hà Nội để dõi theo lễ diễu binh, diễu hành cũng như tham gia các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Trong không gian sôi động ấy, Trạm khách: A80 - Tự hào Việt Nam vinh dự là chuỗi Trạm khách phục vụ cộng đồng theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, với sự đồng hành của La Vie đã mang đến nhiều không gian nghỉ ngơi tiện ích cho người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật với nước uống, quạt mát, chỗ ngồi thoải mái, và hỗ trợ y tế ban đầu tại một số điểm.

“Chai nước yêu nước” lưu giữ kỷ niệm “đu concert quốc gia”

Đến với Trạm khách: A80 - Tự hào Việt Nam với sự đồng hành của La Vie, mọi người không chỉ được tận hưởng không khí sôi động của cộng đồng fanzone hùng hậu bậc nhất Việt Nam, mà còn mang về một món quà độc đáo, ý nghĩa. Tại Trạm khách: A80 - Tự hào Việt Nam khu vực phố đi bộ hồ Hồ Gươm, gần trụ sở báo Nhân Dân, La Vie đã thu hút rất nhiều người dân đặc biệt là các bạn trẻ tham gia hoạt động in ảnh chụp lên mỗi chai nước, biến đồ vật trở thành “mini-souvenir”, chứng tích cho tinh thần yêu nước.

Người trẻ thích thú với hoạt động in hình lên nhãn chai của La Vie.

Cầm trên tay chai nước đặc biệt, Minh Phương (22 tuổi, Nghệ An) không giấu được sự thích thú. “Nhóm mình ai cũng giữ lại chai nước yêu nước. Với mình, nó giống như kỷ vật chứng minh rằng mình đã thực sự có mặt trong dịp quan trọng.”

“Từ một đồ vật vốn dĩ sẽ bị bỏ đi thì chai nước yêu nước lại đánh dấu lần đầu tiên mình có được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng và nhiều cảm xúc đến vậy. Giống như những lightstick hay vòng tay, kỷ vật nhỏ bé này góp phần khiến chuyến thăm Hà Nội, ‘đu’ concert quốc gia của mình đáng nhớ hơn”, Hoàng Nam (25 tuổi, TP.HCM) phấn khởi nói.

Những chai nước La Vie in hình chụp cá nhân trở thành chứng tích cho tinh thần yêu nước.

Chia sẻ của Minh Phương hay Hoàng Nam cũng là cảm nhận chung của nhiều người khi nhận “chai nước yêu nước” từ La Vie. Trên mạng xã hội, nhiều gen Z cũng hào hứng chia sẻ hình ảnh của kỷ vật đặc biệt lên trang cá nhân bởi với họ, giữ lại “chai nước yêu nước” cũng là cách để lưu giữ niềm vui, sự tự hào và cả ký ức tập thể trong dịp trọng đại của dân tộc.

Tiếp thêm năng lượng Yên từ thiên nhiên trong ngày A80

Song song với hoạt động in nhãn chai, La Vie còn tiếp sức cộng đồng yêu nước bằng những món quà giản dị nhưng thiết thực - chai nước khoáng và khăn mát La Vie, đã được gửi trao tận tay bà con.

Giữa tiết trời oi ả, ly nước mát lành và chiếc khăn nhỏ gọn từ La Vie đã tiếp thêm năng lượng, mang đến sự thoải mái tức thì, giúp người dân thêm bền bỉ để dõi theo đại lễ. Hành động giản dị ấy vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực, đồng thời gợi lên tinh thần sẻ chia, tạo nên sự gắn kết giữa hàng vạn người cùng chung một nguồn cội, chung niềm tự hào. Từ đó, La Vie đã khéo léo truyền đi năng lượng an lành từ thiên nhiên, đồng hành cùng cộng đồng trong ngày hội lớn của dân tộc.

Những chai nước mát lành mang năng lượng Yên từ La Vie tiếp sức cho “khối yêu nước” trên hành trình “đu concert quốc gia”.

Với sự hiện diện của La Vie, trải nghiệm “đu concert quốc gia” của nhiều người trọn vẹn hơn. Những điểm chạm nhỏ bé nhưng giàu tình cảm ấy, từ ly nước, khăn mát cho tới chiếc nhãn chai độc đáo, đã giúp hàng vạn người tham gia có thêm một trải nghiệm khó quên trong ngày Quốc khánh.

Không chỉ là những đoàn quân hùng tráng đi qua Quảng trường Ba Đình, A80 sẽ còn được ghi nhớ bằng nụ cười, bằng sự yêu thương, gắn kết, hay đơn giản chỉ bằng chai nước mang thông điệp yêu nước - một kỷ niệm giản dị nhưng sâu lắng.