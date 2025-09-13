Camera ở bệnh viện Bạch Mai tiết lộ sự thật về đời sống các bác sĩ: Vì sao ai cũng đi dép crocs?

Những ngày vừa qua, các đề tài liên quan đến bác sĩ và ngành Y nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở Match Day của bác sĩ nội trú, quá trình học tập hay những vất vả, nhiều điều thú vị khác cũng được chia sẻ rầm rộ. Một trong số đó là đặc điểm nhận dạng các bác sĩ ngoài áo blouse: dép crocs và đeo kính cận.

Mới đây, một đoạn camera ghi lại cảnh tượng ở bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) được nhiều người nhận ra các bác sĩ đều đi dép crocs và hầu hết đeo kính.

Các bác sĩ, y tá tại bệnh viện Bạch Mai đều mang dép crocs và đeo kính (Ảnh chụp màn hình/ @bachmai.care)

“Đều đi dép giống nhau. Chạy cấp cứu cho nhanh”, “Đều đi dép crocs và đeo kính”, “Ai cũng mang dép ngành”, “Điểm chung là dép sục”, “Điểm chung là các bác sĩ hoặc điều dưỡng đi dép giống nhau cụ thể là dép crocs”,... là bình luận từ netizen phía dưới clip.

Thực tế, không chỉ ở bệnh viện Bạch Mai mà phần lớn bác sĩ ở các bệnh viện đều đi dép crocs. Đôi dép này còn được gọi vui là dép ngành vì được các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế sử dụng phổ biến.

Tất nhiên lựa chọn này có lý do.

Bác sĩ Lê Hữu Thắng - bác sĩ sản phụ khoa tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) từng làm video giải thích điều này. Anh cho biết dép crocs êm chân và tiện lợi, giúp các bác sĩ thoải mái di chuyển hơn, nhất là trong những ngày trực phải đi bộ nhiều.

“Lỡ có ca cấp cứu còn phải chạy nữa mà mang giày tháo ra tháo vô không kịp. Dép crocs êm, thoải mái nên đi bộ nhiều được. Hơn nữa nó có thể bảo vệ chân mình khỏi dính máu, dính dịch khi khám bệnh bắn ra.

Nhìn tướng đeo kính cận, mang balo, đi crocs thì 80% là dân ngành Y đó” - bác sĩ Thắng nói.

Bác sĩ Thắng và các đồng nghiệp cũng dùng dép crocs (Ảnh chụp màn hình/ @uncle_thang)

Bác sĩ Thắng kết luận về đặc điểm nhận dạng bác sĩ (Ảnh chụp màn hình/ @uncle_thang)

Như Lan - CEO Bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM cũng từng làm video hỏi đáp nhanh các bác sĩ, kỹ thuật viên tại bệnh viện của mình về chuyện đi dép crocs.

Mọi người đều có chung câu trả lời là dép mềm và êm nên đứng trong phòng mổ lâu không bị mỏi chân. Ngoài ra khi chẳng may rớt dụng cụ, đẩy băng ca va vào chân hay chất lỏng chảy xuống thì không bị dính vào chân nhiều.

Bác sĩ hot boy Quang Lâm check-in với đôi dép crocs (Ảnh: Trần Quang Lâm)

Không chỉ ở Việt Nam mà các bác sĩ nước ngoài cũng chuyên sử dụng dép crocs.

Ở Hàn Quốc, điều này được thể hiện rõ trong các bộ phim về đề tài y khoa gây sốt như Hospital Playlist (Những Bác Sĩ Tài Hoa), The Trauma Code Heroes On Call (Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương),... từ poster phim đến từng cảnh quay. Tại đây từ bác sĩ phẫu thuật đến bác sĩ nội trú đều đi dép crocs và chạy như bay đến phòng mổ khi có cấp cứu.

Các bác sĩ trong phim The Trauma Code Heroes On Call

Dép ngành trong phim Hospital Playlist

Trên trang web hỏi đáp Quora, chủ đề này cũng được thảo luận rôm rả. Trả lời câu hỏi “Tại sao bác sĩ thường đi dép crocs?”, một tài khoản tự giới thiệu mình là bác sĩ tim mạch ở Ấn Độ nói: “Các bác sĩ phẫu thuật phải đứng nhiều giờ liền. Vì vậy, họ tìm kiếm sự thoải mái trong đôi giày của mình. Nếu bạn đã từng thấy các bác sĩ phẫu thuật đi dép crocs thì đó là vì sự thoải mái”.

Ở Mỹ, việc này cũng rất phổ biến. Tại Bệnh viện Epworth ở Richmond (bang Virginia, Mỹ) các bác sĩ và y tá đều sử dụng loại dép này trong hàng chục năm qua.

"Nhân viên phòng mổ phải đứng rất nhiều, đôi khi phải đứng đến 15 - 16 tiếng/ngày... Nhiều nhân viên thấy dép crocs rất thoải mái và dễ mang. Họ cũng có thể dễ dàng vệ sinh sạch sẽ sau khi phẫu thuật", một quản lý khoa điều dưỡng tại khoa phẫu thuật trong ngày tại Epworth cho biết.