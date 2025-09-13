Tina Thảo Thi sao lại khổ sở thế này!

Với 4,7 triệu người theo dõi trên TikTok, Tina Thảo Thi (Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1998) luôn nhận về sự chú ý từ cư dân mạng. Mới đây, Tina đã cập nhật tình hình sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ và để lại lời hỏi thăm.

Theo đó, ngày 12/9, Tina Thảo Thi và 3 thành viên còn lại trong team đi khám sức khỏe tổng quát. Ban đầu Tina vẫn nghĩ mình ngon nghẻ, sức khỏe oke cho đến khi đi khám bệnh. Kết quả, tiền khám của Tina hết khoảng 32 triệu đồng, bị gãy 1 đốt xương sống.

Chia sẻ của Tina Thảo Thi về tình hình sức khỏe (Ảnh chụp màn hình)

Về lý do, Tina cho biết mình bị ngã từ nhỏ. Khi ngã do ngồi xuống mạnh quá nên đốt sống cuối cùng bị gập vào luôn đến bây giờ.

“Mình nghĩ là cũng không có gì ngoài việc chúng ta nên lạc quan… Thôi coi như đó cũng là cái duyên đi, mình cứ sống chung với nó thôi. Bản thân Tina đã dám đi đến phòng khám để cập nhật tình hình sức khỏe cho mọi người thì mong là mọi người cũng như vậy.

… Mong là mọi người có vấn đề gì về sức khỏe thì cứ đi khám đi, đừng có sợ. Vì đi khám thì mới hiểu về cơ thể mình, sức khỏe và những thiếu sót của bản thân. Bất kỳ ai cũng có những vấn đề cả” - Tina nói.

Tina lúc đi khám ở bệnh viện (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ Tina Thảo Thi mà các thành viên khác trong team cũng gặp vấn đề sức khỏe như mỡ trong máu, suy tuyến giáp, gan nhiễm mỡ. Tiền khám của mỗi thành viên dao động từ khoảng 8 - 13 triệu, do Tina chi trả toàn bộ.

Ở phần bình luận, mọi người để lại nhiều lời động viên, mong Tina Thảo Thi và thành viên trong team tập trung điều trị và chú ý sức khỏe hơn trong tương lai.

“Tina dễ thương quá! Có bệnh nhưng vẫn lo lắng cho mọi người. Chúc team Tina mau khỏe nha”, “Chúc em nhiều sức khỏe nha. Em luôn mang đến niềm vui và tích cực cho mọi người. Cố gắng lên”, “Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, cố gắng lên nào. Suy nghĩ tích cực yêu đời, yêu người nhé”, “Cả nhà ai cũng có bệnh mà trộm vía rất vui vẻ lạc quan nha. Chúc team sớm hết bệnh rồi sẽ khoẻ mạnh nhé”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Cách đây không lâu, Tina Thảo Thi cũng tiết lộ một vấn đề sức khỏe khác là bị viêm mao mạch hoại tử. Được biết TikToker này vốn bị viêm da nhưng đến một lúc biến chứng nặng hơn. Tina Thảo Thi cũng tiết lộ vì bệnh tự phát bất ngờ nên không lường trước để chuẩn bị, nó sẽ tái đi tái lại và khó chữa trị dứt điểm.

Chia sẻ với chúng tôi, Tina cho biết: “Do da bị lở loét nên có bị đau, mỗi lần phát bệnh thì mình phải ở một chỗ không đi lại được. Tuy nhiên mình hiểu rằng ai cũng có vấn đề riêng nên cũng vui vẻ lạc quan và chấp nhận sống chung với căn bệnh này”.

Tina bị viêm mao mạch hoại tử

Tina Thảo Thi, tên thật là Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1998) là một TikToker triệu view quen mặt với đông đảo khán giả. Không chỉ nổi tiếng với câu cửa miệng "Peek A Boo" cùng những clip “review idol”, quay chung với các nghệ sĩ đình đám mà Tina Thảo Thi còn là người chuyên lan tỏa năng lượng tích cực, lạc quan trên MXH.

Hành trình giúp đỡ những cụ già bán rong của Tina Thảo Thi nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ người xem. Số đông yêu quý Tina cho biết chàng trai toả ra vibe chữa lành, truyền cảm hứng cho mọi người. Bên cạnh đó, cách nói chuyện duyên dáng, lúc nào cũng vui vẻ của Tina Thảo Thi cũng là điểm cộng khiến netizen luôn nhắc đến anh chàng với nhiều năng lượng nhiệt huyết, tích cực.

Một số hình ảnh của Tina Thảo Thi (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)