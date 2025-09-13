Chàng trai 32 tuổi tạo game tái hiện cuộc sống thường ngày của bà ngoại quá cố: Lay động hàng triệu người, gây bão MXH

Dù không có kỹ xảo hiện đại hay cốt truyện phức tạp, trò chơi mang tên “Grandma” lại chạm đến cảm xúc của hàng nghìn người chơi, khơi dậy ký ức tuổi thơ và tình cảm gia đình trong mỗi người.

Theo tờ Xinmin Evening News, trong trò chơi này, người chơi sẽ hóa thân thành một nhân vật có nhiệm vụ giúp đỡ một bà cụ bị thương. Các công việc lần lượt được giao bao gồm chuẩn bị bữa ăn, mua đồ uống bà thích, đẩy xe lăn để đưa bà đi dạo, hay thậm chí là giúp bà tắm rửa. Mỗi nhiệm vụ sẽ xuất hiện kèm lựa chọn “Có” hoặc “Không”, và chỉ khi người chơi chọn “Có” để thực hiện đầy đủ, trò chơi mới tiến triển đến bước tiếp theo.

Điểm nhấn cảm xúc nhất nằm ở đoạn kết: sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ, bà cụ nhìn nhân vật với ánh mắt trìu mến và nói lời cảm ơn. Ngay sau đó, một con chim khổng lồ xuất hiện, đưa bà đi mất, ẩn dụ cho sự ra đi vĩnh viễn của bà – một hình ảnh khiến không ít người chơi rơi nước mắt.

Nhiều người so sánh trò chơi với Game Boy – chiếc máy chơi điện tử bỏ túi của hãng Nintendo (Nhật Bản) vốn rất phổ biến với học sinh Trung Quốc trong thập niên 1990. Đồ họa pixel, cách điều khiển đơn giản và màu sắc retro đã gợi lại trong lòng người chơi những ngày tháng cầm máy trò chơi điện tử khi còn nhỏ.

Tác giả của trò chơi, Zhou Yichen, 32 tuổi, đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc), cho biết anh tạo ra trò chơi này để tưởng nhớ bà ngoại đã qua đời vào năm ngoái. Zhou chia sẻ anh được ông bà nuôi dưỡng từ khi mới chào đời cho đến ba tuổi. Trong ký ức của anh, bà luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, giàu tình thương và lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu.

Bà của Zhou bị ngã vào tháng 3 năm ngoái và anh đã trực tiếp chăm sóc bà trong thời gian đó. Khi bà mất, Zhou rơi vào khoảng trống tinh thần lớn. Vài tháng sau, vào tháng 7, anh bắt đầu thiết kế trò chơi như một cách để lưu giữ những kỷ niệm. Đến tháng 2 năm nay, sản phẩm được hoàn thiện. “Vì tôi có nền tảng về nghệ thuật sáng tạo nên tôi muốn biến trải nghiệm quan trọng trong đời mình thành một tác phẩm nghệ thuật,” Zhou chia sẻ.

Anh cho biết thêm: “Tôi thiết kế trò chơi theo phong cách Game Boy vì đó là trò chơi quen thuộc thời thơ ấu. Tôi nhớ nhất những lúc đưa bà đi dạo, bà thường vui vẻ khi được ghé qua những nơi từng làm việc hoặc gặp bạn bè cũ.”

Ban đầu, Zhou không có ý định công bố trò chơi rộng rãi vì cho rằng cái chết của một thành viên trong gia đình là câu chuyện riêng tư. Nhưng khi anh thử đăng tải một số hình ảnh và đoạn giới thiệu ngắn lên mạng xã hội, anh bất ngờ nhận về sự quan tâm lớn. Làn sóng phản hồi nồng nhiệt đã thôi thúc Zhou chính thức phát hành “Grandma” miễn phí trên nền tảng phân phối trò chơi trực tuyến.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ xúc động mạnh mẽ. Một người viết: “Đã lâu rồi tôi không thấy một trò chơi nào làm tôi rơi nước mắt.” Người khác khẳng định: “Đây là trò chơi đơn giản nhất nhưng nhân văn nhất mà tôi từng trải nghiệm.” Có người còn nhận xét: “Âm nhạc trong trò chơi giống như âm thanh máy theo dõi nhịp tim trong bệnh viện. Nó khiến tôi nhớ lại quãng thời gian bà tôi nằm viện, cả gia đình lo lắng bên giường bệnh.”

Sự thành công ngoài mong đợi khiến Zhou cân nhắc phát triển thêm các sản phẩm liên quan. Anh tiết lộ kế hoạch tung ra bộ thẻ sưu tầm dựa trên trò chơi, vừa để cộng đồng lưu giữ kỷ niệm, vừa tạo thêm giá trị cho dự án cá nhân đầy ý nghĩa này.

“Grandma” không phải là trò chơi giải trí thông thường mà giống như một bức thư gửi đến những người bà, người mẹ trong ký ức của mỗi người. Nó cho thấy sức mạnh của trò chơi điện tử không chỉ nằm ở giải trí, mà còn ở khả năng khơi gợi tình cảm và kết nối con người với ký ức thân thương.