“Dì ghẻ không phải ai cũng xấu, quan trọng bố phải chọn đúng vợ”

Mẹ kế, dì ghẻ, người vợ sau của ba... có rất nhiều cách để gọi một người phụ nữ khác không phải người đã sinh ra mình, sống cùng mình, có nhiều kết nối trong một gia đình. Và đây cũng là nhân vật để lại nhiều góc nhìn khác nhau, tạo nên vô vàn cảm xúc khi nhắc đến. Đối với những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh không còn mẹ ruột, được mẹ kế nuôi dưỡng, họ luôn cảm thấy mình đặc biệt vì có đến 2 người mẹ, vừa đủ mà cũng vừa thiếu.

Có người cả đời không hoà hợp được với "dì", nhưng cũng có người xem mẹ kế là tất cả bởi... đó là một "người phụ nữ thương tôi nhất trên đời".

Đây cũng là nội dung câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên MXH Zhihu (Trung Quốc):

"Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân. Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi. Sau đó, tôi sống cùng bố. Ban đầu, mẹ vẫn thường ghé thăm, mua đồ cho tôi, nhưng dần dần những lần gặp gỡ thưa thớt, rồi bà đi lấy chồng và chuyển đến một thành phố khác, có thêm một đứa con. Tôi biết mình không còn là trung tâm của mẹ nữa, chỉ có thể lặng lẽ nhớ bà.

Khi tôi 10 tuổi, bố tái hôn. Ngày đầu gặp mẹ kế, tôi vừa hồi hộp vừa sợ hãi, chẳng thể mở miệng gọi 'mẹ'. Bà nhìn tôi, dịu dàng nói không cần gượng ép, muốn gọi gì cũng được. Tôi thử gọi 'dì', bà mỉm cười rồi dúi vào tay tôi một túi kẹo nhỏ. Từ hôm ấy, bà trở thành người chăm lo cho tôi từng bữa cơm, từng bộ quần áo.

Tôi vẫn nhớ rõ một lần bị sốt cao khi bố đi công tác. Nửa đêm, mẹ kế cõng tôi trên lưng, chạy bộ thật xa mới bắt được taxi để đưa tôi vào viện. Trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi ấy, tôi thấy mình được yêu thương vô cùng. Sau hai ngày bà túc trực bên giường bệnh, tôi dần khỏe lại, nhưng chính bà thì kiệt sức và bị sảy thai vì quá vất vả.

Khi biết sự thật nhờ tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bố và mẹ kế, tôi òa khóc. Lần đầu tiên, tôi gọi bà là 'mẹ' - tiếng gọi từ tận đáy lòng, không còn chút e dè.

Sau này, mẹ sinh thêm em trai, nhưng chưa bao giờ phân biệt tôi với em. Bà coi tôi như con ruột, còn tôi cũng dành trọn tình cảm cho em và cho mẹ. Gia đình nhỏ của chúng tôi trở nên đủ đầy, ấm áp.

Khi trưởng thành, lấy chồng rồi sinh con, tôi càng thấm thía tình thương mẹ kế dành cho mình. Tôi biết ơn vì ông trời đã mang bà đến, bù đắp cho tôi một tuổi thơ tưởng như sẽ thiếu vắng tình mẫu tử. Nhờ có mẹ, tôi lớn lên trong tình yêu thương, đủ mạnh mẽ và lạc quan để hạnh phúc".

(Ảnh minh họa)

Phía dưới chia sẻ, nhiều người cư dân mạng gửi lời chúc mừng cô gái vì đã có được người mẹ thứ 2 yêu thương như vậy. Đồng thời họ cũng cho rằng vấn đề mấu chốt nằm ở lựa chọn vợ của người bố. Bởi lẽ khi bố/ mẹ đi bước nữa, con cái không có quyền lựa chọn nên quan trọng nhất vẫn là họ chọn đúng người hay không.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Mình cũng có 1 người mẹ thứ 2 nhưng thay vì gọi là dì ghẻ, mình gọi mẹ. Từ bé đến lớn họ chưa đánh mình dù chỉ 1 cái, sai sót điều gì chỉ nói cho hiểu. Sẽ có những lúc 2 người không ưa nhau đâu nhưng sẽ không dày vò nhau mà để cho qua. Mình là 1 đứa đôi lúc cũng bướng, cũng khó bảo nhưng mẹ chẳng nặng lời câu nào chỉ khuyên qua cái tuổi nông nổi này. Mẹ không phải người sinh ra mình nhưng đôi khi mình thấy mẹ quan tâm hơn cả con ruột của họ. Không phải ai cũng là dì ghẻ xấu, quan trọng là bố phải chọn vợ đúng.

- Chúc mừng gia đình và 2 mẹ con. Nhưng mình luôn tin rằng lựa chọn và cách ứng xử của người bố trong câu chuyện này rất quan trọng. Nếu bố chọn đúng người, con cái sẽ bớt khổ. Nếu bố chọn sai người thì cũng cần xem lại người bố, lựa chọn cũng như cách cần bằng giữa 2 bên của bố.

- Mình cũng là mẹ kế và thật sự không bao giờ có cái suy nghĩ phải đày đọa con người ta như thế. Cái thứ nhất, không có đủ ba mẹ bên cạnh đã rất thiệt thòi, thứ 2 con nít mình thương nó thì nó thương lại mình, thứ 3 không mang nặng đẻ đau mà có thêm một đứa con quá hời rồi, thứ 4 là mình cũng có con, làm gì cũng nên soi xét.

- Bố mẹ bỏ nhau. Ai cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc, rồi cũng đi con đường mới hạnh phúc mới, chẳng ai thiệt thòi… chỉ đứa con là không có quyền chọn lựa. Rồi lớn lên cùng những rạn nứt tuổi thơ không có người bên cạnh chỉ bảo đúng hay sai. Tự phải trở thành đứa nhịn nhục tự phải học cách hiểu chuyện. Đứa trẻ lớn lên đầy đủ bố mẹ vẫn hơn vạn lần tiền tài vật chất.

- Con không cần một gia đình hoàn hảo. Con chỉ cần được yêu thương chân thành từ cả ba và mẹ - dù là riêng rẽ. Nhưng nếu ngay cả bố ruột cũng không quan tâm đến con mình thì đừng nói đến mẹ kế. Nên vấn đề lớn nhất trong chuyện này vẫn là người bố.

(Nguồn: Zhihu)